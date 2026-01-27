Ballisztikus rakétákat lőttek ki egymás után – Feszült pillanatok a Távol-Keleten

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a közösségi oldalán megerősítette a hírt. A kilövések után a tokiói kormány azonnal összehívta a miniszterelnöki hivatal válságstábját.

A japán parti őrség közlése szerint a rakéták már a tengerbe csapódtak.

Tokió élesen elítélte Phenjan lépését, hangsúlyozva, hogy az sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait.

A dél-koreai hadsereg szintén észlelte a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták indítását. A fegyverek mintegy 350 kilométert tettek meg, a részleteket pedig amerikai és dél-koreai szakértők közösen elemzik.

A szöuli elnöki hivatal provokációnak minősítette az akciót, és felszólította Phenjant, hogy azonnal hagyjon fel az ilyen cselekményekkel.

Az amerikai haderő jelezte, hogy szoros egyeztetést folytatnak szövetségeseikkel, és továbbra is elkötelezettek a térség biztonságának és védelmének garantálása mellett.

Phenjan legutóbb január 4-én hajtott végre hasonló rakétakilövést, éppen akkor, amikor I Dzsemjong dél-koreai elnök csúcstalálkozóra készült Hszi Csin-ping kínai államfővel Pekingben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images