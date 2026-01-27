  • Megjelenítés
Ballisztikus rakétákat lőttek ki egymás után – Feszült pillanatok a Távol-Keleten
Globál

Ballisztikus rakétákat lőttek ki egymás után – Feszült pillanatok a Távol-Keleten

Portfolio
Észak-Korea kedden két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a Japán-tenger irányába, amit a japán és a dél-koreai kormány is megerősített - közölte az Anadolu hírügynökség. A mostani már a második ilyen észak-koreai rakétakilövés az idei év során.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a közösségi oldalán megerősítette a hírt. A kilövések után a tokiói kormány azonnal összehívta a miniszterelnöki hivatal válságstábját.

A japán parti őrség közlése szerint a rakéták már a tengerbe csapódtak.

Tokió élesen elítélte Phenjan lépését, hangsúlyozva, hogy az sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait.

A dél-koreai hadsereg szintén észlelte a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták indítását. A fegyverek mintegy 350 kilométert tettek meg, a részleteket pedig amerikai és dél-koreai szakértők közösen elemzik.

Még több Globál

Dermesztő felvételek érkeztek: évek óta nem látott, halálos vihar bénította meg Amerikát

Európában is megvetik a lábukat Trump bevándorlási ügynökei: felháborodtak a téli olimpia előtt

Kimondták a tudósok: másodpercekre vagyunk a végítélettől

A szöuli elnöki hivatal provokációnak minősítette az akciót, és felszólította Phenjant, hogy azonnal hagyjon fel az ilyen cselekményekkel.

Az amerikai haderő jelezte, hogy szoros egyeztetést folytatnak szövetségeseikkel, és továbbra is elkötelezettek a térség biztonságának és védelmének garantálása mellett.

Phenjan legutóbb január 4-én hajtott végre hasonló rakétakilövést, éppen akkor, amikor I Dzsemjong dél-koreai elnök csúcstalálkozóra készült Hszi Csin-ping kínai államfővel Pekingben.

Kapcsolódó cikkünk

Kecskének nevezte saját miniszterét a diktatúra vezetője, majd kirúgta

Történelmi találkozó rázta meg Ázsiát: az elszigetelt szomszéd országban most nagyon idegesek lehetnek

Kínába utazik a dél-koreai elnök: Észak-Korea erre válaszul ballisztikus rakétákat lőtt ki

Két órán át repült a halálos fegyver, majd lecsapott: Kim Dzsongun személyesen nézte végig a tesztet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility