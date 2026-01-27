  • Megjelenítés
Dermesztő felvételek érkeztek: évek óta nem látott, halálos vihar bénította meg Amerikát
Dermesztő felvételek érkeztek: évek óta nem látott, halálos vihar bénította meg Amerikát

Heves téli vihar bénította meg az Egyesült Államok nagy részét a hétvégén, Texastól egészen Maine-ig, súlyos közlekedési fennakadásokat, áramkimaradásokat és legalább húsz halálos áldozatot okozva - számolt be a BBC. Az időjárás előrejelzések szerint még nincs vége az ítéletidőnek Amerikában, ugyanis a héten újabb hóvihar éri majd el a térséget.

Ahogya arról mi is beszámoltunk, a szélsőséges időjárás több államban is megbénította a közlekedést, áramkimaradásokat idézett elő, és vastag hótakaró alá temette az amerikai nagyvárosokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint

egyes északkeleti térségekben 24 óra alatt több mint 50 centiméter hó hullott.

A Reuters felvételein is jól látszik, hogy vastag hótakaró borította be az amerikai utcákat. Az érintett reptereken a gépeket pedig jégmentesíteni is kellett, ugyanis

több területen jelentős ónos eső is hullott, intenzív jegesedést okozva.

Oklahoma Cityben a csapadékos időjárás ellenére kigyulladt egy lakóház, amely a hírek szerint csaknem teljesen leégett, mire a tűzoltóság a hóborította területet meg tudta közelíteni.

A BBC cikke szerint a vihar legalább húsz ember életét követelte. New Yorkban péntek és hétfő reggel között nyolcan fagytak halálra a tartósan fagypont alatti hőmérséklet miatt. Louisianában ketten haltak meg kihűlés következtében, Texasban pedig egy tinédzser lány vesztette életét egy szánkóbalesetben. További halálesetekről érkeztek hírek Massachusetts, Kansas és Pennsylvania államokból is.

Hétfőn több mint hatezer amerikai repülőjáratot töröltek,

és további mintegy hétezer késett. Kedd hajnalban nagyjából félmillió háztartás maradt áram nélkül. A helyzet Tennessee államban a legsúlyosabb, ahol Nashville-t dermesztő hideg és teljes sötétség borította. A helyi hajléktalanszálló munkatársa a BBC-nek elmondta, hogy kidőlt fák és leszakadt vezetékek torlaszolják el az utakat, és a jeges burkolaton szinte lehetetlen a közlekedés.

A vihar Kanadát is elérte. Ottawában és Quebecben súlyos közlekedési fennakadások alakultak ki, számos iskolát be kellett zárni. A torontói repülőtéren vasárnap 45 centiméter hó esett, ami új rekordnak számít.

A meteorológusok szerint

a hétvégén újabb, jelentős téli vihar érkezhet az Egyesült Államok keleti partvidékére.

Ez a rendszer várhatóan rendkívüli hideget és kiterjedt havazást hoz majd a térségbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

