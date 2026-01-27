  • Megjelenítés
Felfedte a hírszerzés, melyik a leghalálosabb fegyver az ukrajnai háborúban
Globál

Felfedte a hírszerzés, melyik a leghalálosabb fegyver az ukrajnai háborúban

Portfolio
A lett Alkotmányvédelmi Hivatal (SAB) hétfőn közzétett jelentése szerint az ukrajnai háborúban mindkét oldalon elszenvedett sebesülések és halálesetek 70–80 százalékáért a drónok a felelősek – számolt be a Politico.

A pilóta nélküli légi eszközök által okozott veszteségek messze meghaladják a kézifegyverek, harckocsik, tüzérség és aknák követelte áldozatok számát.

A jelentés szerint

a drónok tömeges alkalmazása taktikai szinten dinamikusabbá teszi a hadviselést, ugyanakkor csökkenti annak esélyét, hogy bármelyik fél stratégiai áttörést érjen el.

A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a háború végkimenetelét végső soron a nyugati katonai és politikai támogatás fogja meghatározni.

Még több Globál

Trump nem tud leállni, újabb vámokról beszél

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Alighanem bekerül a történelemkönyvekbe ez a három orosz katona – Ilyet még nem láttunk a háborúban

A dokumentum kitér arra is, hogy Oroszország dróngyár építését tervezi a szomszédos Fehéroroszországban, amely évente akár 100 ezer drónt is előállíthat.

A drónhadviselés kulcsszerepet játszott abban, hogy az ukrán erők 2022 februárjában visszaverték az orosz inváziót. Az Atlantic Council elemzése szerint azonban

2024 végétől a drónháború Oroszország javára billent, miután Moszkva sikeresen alkalmazkodott az új technológiához.

Orosz sajtóhírek szerint a védelmi minisztérium ebben a hónapban toborzókampányt indított az egyetemeken. A tárca számítástechnikai ismeretekkel rendelkező hallgatókat keres a pilóta nélküli rendszereket működtető egységekbe.

A lett jelentés a tavaly, európai kritikus infrastruktúrák közelében észlelt drónincidensekre is hivatkozik. Megállapítja, hogy függetlenül attól, Moszkva állt-e a támadások mögött, ezek az akciók mindenképpen Oroszország érdekeit szolgálták.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken
Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility