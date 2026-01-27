  • Megjelenítés
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron

Portfolio
A Financial Times jelentése szerint az Egyesült Államok hajlandó megadni az ukránoknak a kért biztonsági garanciákat, de ehhez Kijevnek engednie kell.

Az amerikai lap arról ír, hogy Donald Trump elnök attól tette függővé az Egyesült Államok biztonsági garanciáit, hogy Ukrajna írjon alá békeszerződést. A dokumentumnak

tartalmaznia kell olyan elemeket is, amit korábban Kijev mindenképpen szeretett volna elkerülni, így például a Donbasz átadását az oroszoknak.

A Financial Times összesen nyolc névtelen, az ügyletet jól ismerő forrásokra hivatkozott, egyelőre a kijelentés megerősítése nem történt meg. Washington a kivonulásért cserébe hajlandó lehet sokkal több fegyvert nyújtani Kijevnek, hogy a békeidőben sokkal felkészültebbek lehessenek egy esetleges orosz támadással szemben.

A Donbasz régió megszerzését Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2022-es ukrajnai invázió egyik fő indokának nevezte. Moszkva visszatérően az itteni orosz lakosságra hivatkozik. A Donbasz két ukrán megyéből, Luhanszkból és Donyeckből áll,

a nagy részét az orosz katonák hatalmas áldozatok árán már elfoglalták.

Jelenleg Luhansz megye szinte egésze, és Donyeck megye döntő többsége már orosz kézen van. Utóbbi esetén még kulcsfontosságú területeket az ukrán hadsereg ellenőriz, így Kramatorszk és Szlovjanszk is Kijev irányítása alatt áll.

Az erődítménnyé erősített, a háborút megelőzően még mintegy 100 ezer főnél is nagyobb lakosságú települések bevétele hosszú hónapokba – egyes jelentések szerint akár évekbe – és rengeteg áldozatba kerülne Moszkvának. A terület átadása korábban is szóba került, de erről az ukrán politikai döntéshozók nem igazán szerettek volna hallani.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

