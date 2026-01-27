Forrnak az indulatok Amerikában – Engedett a nyomásnak Donald Trump, de újabb krízis fenyeget

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az a minneapolisi szombat délelőtt, amikor az éppen razziázó szövetségi határőrség lelőtte a szemtanúként jelen lévő Alex Prettit, Donald Trump második elnökségének gyászos és kulcsfontosságú fordulópontjává válhat. A tragédia árnyékában úgy tűnt, hogy a pártpolitikai lövészárkok csak mélyülnek, és attól kell tartani, hogy a pattanásig feszült helyzet komoly eszkalációt szülhet. Ám bizonyos tisztviselői retorikájához képest az elnök tegnap visszafogottabb hangnemet ütött meg, és több jelentős változást is bejelentett Minneapolisban, ami azt sejteti, hogy tisztában lehet vele: szinte az egész amerikai közvéleményt – beleértve számos jobboldalit is – aggodalommal töltötte el Pretti lelövése, nem beszélve arról, ahogy azt több kormányzati szereplő kezelte. A Kongresszusban alig három hónap után most újabb szövetségi leállás fenyeget, sőt, a demokraták belengették Trump miniszterének megbuktatását is. Végleg elveszítheti az amerikaiak támogatását az elnök bevándorláspolitikája?

Mint azt kifejtettük korábbi cikkünkben, a Trump-kormányzat tagjai még a halála napján „belföldi terroristának” bélyegezte a több lövéssel megölt Alex Prettit. Gregory Bovino, a határőrség (CBP) vezető tisztviselője bizonyíték nélkül azt állította, hogy a törvényesen, ruházata alatt fegyvert viselő Pretti „le akarta mészárolni” az egyenruhásokat. Mindezt úgy, hogy a szemtanúk által készített felvételeken

nem látszott, hogy az ápolóként dolgozó 37 éves férfi bármikor is a fegyveréhez nyúlt volna.

Ellenben az kivehető volt a videók alapján, hogy az őt körülvevő féltucat ügynök egyike valószínáleg eltávolította Pretti fegyverét, mielőtt lelőtték volna.

A Fehér Ház korábban olyan eszköz bevetését sem zárta ki Minnesota államban, amire az 1992-es Los Angeles-i faji zavargás óta nem volt példa: az 1807-es zendülési törvény (Insurrection Act) alkalmazását lengették be. Ez feljogosítja az elnököt arra, hogy a törvények betartatása végett az Egyesült Államok belterületén is bevesse a szövetségi hadsereget vagy föderalizálja a tagállami kontroll alatt lévő nemzeti gárdát.

Minnesota és annak legnagyobb városa, Minneapolis demokrata vezetése mindeközben szakadatlanul követelte az „erőszakos” és „képzetlen” bevándorlási ügynökök kivonását, a lakosságot pedig békés tüntetésre szólította fel. Több ezer helyi tiltakozásképp önszerveződő csoportokba verődött, hogy monitorozzák, kövessék, felvegyék és sípolással, bekiabálással zavarják a razziázó bevándorlásiak ténykedését – kiváltva az ügynökök és a Trump-adminisztráció dühét. Noha a városi rendőrség 600 fős tiszti állománnyal rendelkezik, a 430 ezer lelkes középnyugati nagyvárosban december óta összesen 3000 szövetségi ügynök jelent meg „a valaha volt legnagyobb bevándorlási akció” keretében. A művelet egy olyan állami pénzeket elsikkasztó csalássorozat országos címlapokra kerülése után indult, amely elkövetői főleg a szomáliai diaszpórából származtak.

Szövetségi vs. állami kormányzat

A helyi demokrata vezetés és a republikánus szövetségi kormányzat között láthatóan felbomlott a bizalom bármiféle látszata, bár vitatható, hogy beszélhettünk-e ilyenről egyáltalán. A bevándorlási hatóságok első áldozata, a Pretti halála előtt két héttel lelőtt Renee Good megölése után a szövetségiek nem indítottak vizsgálatot az érintett bevándorlási ügynök ellen, ami következtében több szövetségi ügyész lemondott, helyi tisztviselők pedig a tények elferdítésével vádolták Trumpékat. A minneapolisi rendőrfőnök szerint a szövetségiek Pretti megölése után sem engedték a helyi erőket a lövöldözés helyszínére, egy Trump által kinevezett szövetségi bíró ugyanakkor elrendelte, hogy a kormányzat őrizzen meg minden bizonyítékot. Tim Walz minnesotai kormányzó bejelentette:

a tagállam igazságszolgáltatásának kell kimondania a „végső szót”, mert a szövetségi kormányzat nem bízható meg a vizsgálattal.

Walz háláját fejezte ki a tragédiát filmező aktivistáknak, amiért szerinte nem kell a Trump-adminisztráció gyenge lábakon álló narratívájára támaszkodni.

Minnesota Gov. Tim Walz addresses federal officials after a man was reportedly shot and killed by federal agents in Minneapolis: “Minnesota’s justice system will have the last word on this. It must have the last word.”https://t.co/OR7T1FJ1h0 pic.twitter.com/U8iSFoHSc2 https://t.co/OR7T1FJ1h0 — ABC News (@ABC) January 24, 2026

A republikánus kormányzat a Walz újraválasztási kampányát is elkaszáló csalássorozat mellett a középnyugati állam „menedéknyújtó” politikájával indokolta a bevándorlási razziákat, és a demokratákat okolta az indulatok szításáért, valamint az áldozatok haláláért. Trump vasárnap felszólította Walzt és Jacob Frey minneapolisi polgármestert, hogy működjenek együtt, és azonnali kitoloncolás céljából adják át a szövetségi hatóságoknak az állami fogdákban fogva tartott „összes bűnöző illegális bevándorlót”, valamint azokat is, akik ellen aktív elfogatóparancs van érvényben vagy büntetett előéletűek. A demokrata Frey kiállt a város eddigi politikája mellett, Pretti halála után pedig kijelentette:

Hány további lakosnak, hány további amerikainak kell még meghalnia vagy súlyosan megsérülnie ahhoz, hogy ez a művelet véget érjen? […] Az erősen felfegyverzett, maszkos ügynökök inváziójának, akik büntetlenségtől felbátorodva járőröznek Minneapolis utcáin, véget kell vetni.

Minneapolis Mayor Jacob Frey: https://t.co/9f2Dtx7jeS — Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2026

Nem ez volt az első alkalom, hogy Trump célba vette azokat a demokrata vezetésű önkormányzatokat vagy államokat, amelyek limitálják a szövetségi kormányzattal való együttműködésüket a bevándorláspolitika terén – elég csak Kaliforniára, Illinois-ra vagy New Yorkra gondolni.

Az Egyesült Államokban egyébként is parázs viták tárgyát képező kötélhúzás a tagállami és központi kormányzat között ez esetben pártpoltikai színezetet is kapott.

(Ha visszagondolunk a polgárháborúra vagy a faji szegregáció kérdésére, a néhai Dél az állami jogkörökre mutatva állt ki a rabszolgatartás vagy a Jim Crow-törvények törvényessége mellett, mondván, ezekbe nincs joga beleszólni Washingtonnak.) A Trump-féle Fehér Ház tavaly listázta, majd pert indított a „menedékállamok és -városok” ellen, ezt követően pedig – az együttműködést kikényszerítendő – pénzügyi forrásokat igyekezett megvonni a demokrata vezetésű területektől, ez utóbbit azonban a bíróság átmenetileg elgáncsolta.

Hadüzenet a „menedékvárosoknak”

A föderalizmus jegyében a megyei vagy városi rendfenntartók nem akadályozhatják a szövetségi bevándorlási hatóságok tevékenységét, ez ugyanis alapvetően központi jogkörnek számít. (Mint emlékezetes, 2022-ben a republikánus vezetésű Texas a Biden-adminisztrációval keveredett perbe, miután előbbi próbálta saját kézbe venni a határ védelmét. A konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság a demokrata kormányzatnak ítélt.)

De a többi közt Minneapolis sem működik a belföldi letartóztatásokat végző Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) „meghosszabbított karjaként”, azaz a városi rendőrtisztek nem firtatják a lakosok státuszát, és a megyei fogdák nem értesítik a szövetségieket, ha olyan engedély nélküli bevándorlót engednek ki előzetes letartóztatásból, aki nem súlyos törvényszegést követett el. Ám az állami börtönök a súlyos vagy erőszakos bűncselekmény miatt elítéltekről kötelesek értesíteni az ICE-t a minnesotai törvények értelmében, így ők most is bevándorlási őrizetbe vehetők, majd kitoloncolhatók.

A demokraták szerint a korlátozott együttműködés nem rontja, hanem javítja a lakosság rendfenntartókba vetett bizalmát és a közbiztonságot, hisz ezáltal az illegális bevándorlók vagy családtagjaik nagyobb eséllyel lépnek velük kapcsolatba, és tesznek bejelentést.

szerint a korlátozott együttműködés nem rontja, hanem javítja a lakosság rendfenntartókba vetett bizalmát és a közbiztonságot, hisz ezáltal az illegális bevándorlók vagy családtagjaik nagyobb eséllyel lépnek velük kapcsolatba, és tesznek bejelentést. A republikánusok viszont úgy vélik, hogy mindez árt a közbiztonságnak, gátolja a bevándorlási törvények betartatását, és az ICE lakóhelyi razziázása nem olyan célravezető, mint az, hogy a helyi rendőrök őrizetbe vesznek valakit, majd a szövetségiek „simán” elviszik a fogdából.

Trump köreit is megosztotta a tragédia

Előző cikkünkben írtunk arról, hogy több fegyverjogi szervezet és republikánus véleményvezér elutasította Trump embereinek azon érvelését, miszerint az (is) indokolta Pretti lelövését, hogy fegyvert viselt tüntetés közben.

A második alkotmánykiegészítés védi az amerikaiak fegyverviselési jogát tüntetés közben – egy olyan jogot, amelyet a szövetségi kormánynak nem szabad sértenie

– húzta alá a Gun Owners America nevű lobbiszervezet. (Az első alkotmánykiegészítés szavatolja az amerikaiak vallás-, szólás- és gyülekezési szabadságát, míg a második a fegyvertartás jogát. A kettő párhuzamos gyakorlása nem tiltott.)

A republikánus tábor ugyanakkor más okokból is megosztottnak mutatkozott a második halálos lövöldözés árnyékában Minneapolisban.

A Wall Street Journal szerint Trump a hétvégén számos döntéshozóval telefonált, miközben egyes kormányzati tisztviselők attól tartottak, hogy a közvélemény a vérontás és a káosz láttán végleg kiábrándulhat a bevándorlási fellépéséből. Az elnök befolyásos kabinetfőnök-helyettese, Stephen Miller továbbra is kitartott az agresszív intézkedések mellett, mondván, nem szabad megfutamodniuk, és hagyni, hogy a „baloldal nyerjen”. Ám több republikánus politikus nemcsak zárt ajtók mögött, hanem nyilvánosan is a minneapolisi „Metro Surge” művelet leállítása mellett lobbizott:

Ha én lennék Donald Trump elnök, akkor már-már azt gondolnám: rendben, ha a polgármester és a kormányzó veszélynek teszi ki a mi ICE tisztjeinket, és van esély, hogy további ártatlan életek vesznek el, akkor talán egy másik városba kellene menni, és hagyni, hogy Minneapolis lakói döntsenek róla

– mondta James Comer kongresszusi képviselő, a felügyeleti bizottság elnöke. Féltucat republikánus szenátor szintén aggodalmát fejezte ki, és alapos nyomozást követelt Pretti megölését illetően.

A minneapolisi események rendkívül nyugtalanítóak. Az ICE és a DHS hitelessége forog kockán. Teljes körű, közös szövetségi és állami vizsgálatra van szükség. Az amerikai embereknek joguk van megismerni az igazságot, és meg is bízhatunk bennük e tekintetben

– közölte Bill Cassidy, Louisiana állam republikánus szenátora. Emellett Kevin Stitt, Oklahoma kormányzója úgy fogalmazott: bár Joe Biden bevándorláspolitikája „katasztrofális” volt, Trump „rossz tanácsokat kap” a témában.

Republican Oklahoma Governor Kevin Stitt tells Dana Bash that “Americans don’t like what they’re seeing” in Minnesota: “[Trump] is getting bad advice right now... What is the endgame? I don't think it's to deport every single non-U.S. citizen." pic.twitter.com/IjyTdGHhck https://t.co/IjyTdGHhck — State of the Union (@CNNSOTU) January 25, 2026

Hiszünk a föderalizmusban és a tagállamok jogaiban. Senki sem szereti, ha a szövetségi hatóságok betörnek az államába. […] Abba kell hagynunk ennek az átpolitizálását. Valódi megoldásokra van szükség a bevándorlási reform kapcsán

– jelentette ki a republikánus Stitt. Tegnap továbbá Minnesota egyik republikánus kormányzójelöltje bejelentette: eláll az indulástól, mert nem tudja támogatni az országos párt „megtorlókampányát”.

Mindennek a tetejébe a Murdoch-médiabirodalomhoz tartozó, konzervatív körökben népszerű Wall Street Journal és New York Post is szerkesztőségi véleménycikkben javasolta Trumpnak, hogy deeszkaláljon, felejtse el a zendülési törvényt, rendeljen el pártatlan vizsgálatot, és vonuljon ki Minneapolisból, mert a művelet „a visszájára sül el”.

Bármilyen nemes is a küldetés, hogy megszabadítsák az országot a „legrosszabbaktól”, az ehhez nyújtott széles körű támogatás most gyorsan apad. Elnök úr, az amerikai emberek nem ezekre a jelenetekre szavaztak, és nem lehet tovább azt parancsolni nekik, hogy ne higgyenek a saját, „hazug” szemüknek

– szolgált tanáccsal a Post cikke.

Belső törésvonalak a belbiztonságnál

A történtek nemcsak a Republikánus Pártot és annak holdudvarát rázták meg. A Fox News értesülései szerint

a belbiztonsági minisztériumban (DHS) is visszatetszést váltott ki az adminisztráció médianarratívája és válságkezelése,

mivel sokan úgy vélték, az az egész tárca és a tömeges deportálási kampány hitelességét aláássa. Néhányan azt is nehezményezték, hogy szinte mindig az ICE „kapja az ívet” az attól különálló határőrség intézkedéseiért (Renee Goodot egy ICE-tiszt lőtte le, Alex Prettit viszont egy határőr.) A Fox más médiumok mellett korábban beszámolt arról, hogy

a DHS-en belül már tavaly egymással szembenálló táborok alakultak ki:

az egyik oldalon Tom Homan határügyi megbízott („határcár”) és Todd Lyons, az ICE igazgatója áll . Ők a Fox News szerint a törvénysértő illegális bevándorlók elfogására helyeznék a hangsúlyt, és azokra, akik ellen jogerős kitoloncolási határozat van érvényben. Homan korábban Barack Obama adminisztrációjában is szolgált, akitől kitüntetést is kapott. Trump első elnöksége alatt neki tulajdonították a családok szétválasztásával járó ellentmondásos intézkedést.

. Ők a Fox News szerint a törvénysértő illegális bevándorlók elfogására helyeznék a hangsúlyt, és azokra, akik ellen jogerős kitoloncolási határozat van érvényben. Homan korábban Barack Obama adminisztrációjában is szolgált, akitől kitüntetést is kapott. Trump első elnöksége alatt neki tulajdonították a családok szétválasztásával járó ellentmondásos intézkedést. A másik oldalon Kristi Noem belbiztonsági miniszter, a vezető tanácsadója, Corey Lewandowski és Greg Bovino, a határőrség (CBP) egyik parancsnoka áll, akik már ősszel a szélesebb körű és agresszívebb megközelítést szorgalmazták. A CBP-féle „cowboymentalitás” többnyire a szemlélődők paprikaspray-vel vagy könnygázzal való oszlatásában, illetve a válogatás nélküli őrizetbe vételekben mutatkozott meg, hogy javítsanak a kitoloncolási statisztikákon. Ezt végül az ICE is egyre inkább átvette, bő másfél hónap alatt csak Minnesotában több mint 600 bírósági panaszt nyújtottak be téves letartóztatás miatt. Bovino Minneapolis előtt Chicagóban és New Orleansben is vezett akciókat. Stephen Miller mellett Noem és Bovino voltak azok, akik a leghangosabban védelmükbe vették a Prettit lelövő ügynök(ök)et, illetve a megölt férfit támadták bármiféle bizonyíték nélkül.

“This is a violent riot when you have someone showing up with weapons,” Secretary of Homeland Security Kristi Noem said during a press conference following the fatal shooting of 37-year-old Alex Jeffrey Pretti by a federal immigration agent. https://t.co/dt2MtXXtvI — CBS News (@CBSNews) January 25, 2026

„Az ICE a legrosszabbakkal kezdte, pontosan tudva, hogy minden egyes célpontjuk kicsoda, de mióta júniusban a határőrség megjelent Los Angelesben, elvesztettük a fókuszt: túl keményen, túl gyorsan lépünk fel, minimális priorizálással. Ez hozza a számokat, de milyen áron?” – panaszolta egy magas rangú DHS-tisztviselő a Foxnak még hónapokkal ezelőtt. Minneapolis előtt még úgy tűnt, hogy Homan és Noem – Axios által is dokumentált – könyörtelen rivalizálásában utóbbi állt nyerésre.

Fordulat a Fehér Házban

Miután Trump egy Journal-interjúban úgy nyilatkozott Pretti megöléséről, hogy „nem szeret” bármilyen lövöldözést, és bármilyen konklúzióval megvárja a vizsgálat eredményét,

úgy látszik, a televízióban látottakat nem szívelő, noemék megközelítését megelégelő elnök meghallotta a deeszkalációra való felszólításokat.

Top Border Patrol official Gregory Bovino, a key player in Trump's immigration crackdown, is expected to leave Minneapolis tomorrow, sources tell CNNhttps://t.co/Auj9piuxdx pic.twitter.com/xIRconz9Qm https://t.co/Auj9piuxdx — CNN (@CNN) January 26, 2026

Először közölte, hogy az eddig irányító Bovinónál kevésbé kaotikus irányvonalat képviselő Tom Homan Minneapolisba fog utazni, hogy átvegye az ottani ICE-műveletek irányítását – egyszóval Bovino feladata Homan kezébe került, amit a 2026-os választás miatt aggódó kongresszusi republikánusok kitörő örömmel fogadtak. Ezután kiderült: Bovino néhány emberével együtt elhagyja Minnesotát, és visszatér a határ menti munkájához. Ezután bejelentette:

Tim Walz kormányzó felhívta, akivel „egy hullámhosszra” kerültek, és a jövőbeli együttműködésről egyeztettek,

illetve a fogvatartott illegális bevándorlók átadásáról. A demokrata politikus „produktívnak” nevezte a beszélgetést, amelyben síkra szállt az állami nyomozás fontossága mellett Pretti és Good halála kapcsán, valamint sürgette a szövetségi ügynökök számának csökkentését.

BREAKING: In a stunning moment, Karoline Leavitt appears to be throwing Kristi Noem right under the bus for how she handled the murder of Alex Pretti. Wow. pic.twitter.com/J8vP3rQJpz https://t.co/J8vP3rQJpz — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 26, 2026

Most tehát úgy tűnik, hogy

Trump hátrébb lépett egyet, és sikerült enyhíteni a napok óta tartó feszültségen,

bár ez nem jelenti azt, hogy a politikai csatározásoknak vége lenne.

Kormányzati leállással fenyegetnek

Ahogy azt az őszi, rekordhosszúságú kormányzati leállásról szóló cikkünkben kifejtettük: a két párt akkor csupán néhány hónapra egyezett meg a szövetségi költségvetésről, így az amerikai adminisztráció finanszírozása január 31-én, azaz most szombaton ismét lejár.

most Az ICE és a CBP maszkos egyenruhásait körülvevő halálos incidensek újabb patthelyzetet okozhatnak a Kongresszusban.

A hétvégén sorra jelentették be demokrata szenátorok, hogy nem fogják megszavazni a belbiztonsági minisztérium tervezett költségvetését a jelen formájában. Chuck Schumer demokrata frakcióvezető ezután leszögezte, az öt másik költségvetési törvényjavaslatot hajlandóak előmozdítani, de a DHS büdzséjét újra kell írni.

What’s happening in Minnesota is appalling—and unacceptable in any American city. Democrats sought common sense reforms in the Department of Homeland Security spending bill, but because of Republicans’ refusal to stand up to President Trump, the DHS bill is woefully inadequate to… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 24, 2026

Renée Good és Alex Pretti Minneapolis utcáin történő felháborító meggyilkolása arra kell ösztönözze a republikánusokat, hogy csatlakozzanak a demokratákhoz az ICE és a CBP átalakításában a közbiztonság védelme érdekében

– szögezte le Schumer.

A demokraták olyan megkötéseket mérlegelnek a belbiztonsági tárca finanszírozása kapcsán, amelyek előírnák az ICE-tiszteknek, hogy csak elfogatóparanccsal tartóztathassanak le valakit, további képzésen vegyenek részt, ne viseljenek az arcot eltakaró maszkot és azonosítsák magukat, valamint hogy a CBP határőrei maradjanak a határon, ahelyett, hogy országszerte részt vesznek az ICE-razziákban.

A republikánusok egyelőre ragaszkodnak ahhoz, hogy nem szedik ki a katasztrófavédelmet és a parti őrséget is érintő belbiztonsági finanszírozást a javaslatcsomagból, egyszóval maradnak az eredeti tervnél. Az ő 53 szenátoruk mellett hét demokrata voksát kell megszerezniük az elfogadáshoz, ha viszont végül mégis meghajolnának a követelések előtt, akkor a héten szüneten lévő képviselőháznak újból szavaznia kellene a módosított csomagról.

Ha nem fogadják el a csomagot, akkor a legutóbbitól eltérően nem teljes, hanem részleges kormányzati leállásra kell készülnie minden amerikainak.

A demokraták mindeközben másképp is nyomás alá helyezhetik a Trump-adminisztrációt: az egyébként mérsékelt oldalra sorolt Jacky Rosen vasárnap Kristi Noem megbuktatására szólított fel. A nevadai szenátor Noem viselkedését „mélyen szégyenteljesnek” nevezte, akit „azonnal felelősségre kell vonni és eltávolítani hivatalából”. Mint hozzátette:

Noem az elmúlt egy évben katasztrofálisan vezette a Belbiztonsági Minisztériumot – és az ICE részéről tapasztalt hatalommal való visszaélés a legújabb bizonyítéka, hogy elvesztette az irányítást a saját minisztériuma és személyzete felett.

Kristi Noem has been an abject failure leading the Department of Homeland Security for the last year – and the abuses of power we’re seeing from ICE are the latest proof that she has lost control over her own department and staff. She’s either too incompetent to rein in the… — Senator Jacky Rosen (@SenJackyRosen) January 25, 2026

A belbiztonsági miniszter alkotmányos vád alá helyezését sajtóhírek szerint legalább 140 alsóházi képviselő is támogatja a demokraták közül. Bár szimbolikus lépésnek és politikai nyomásgyakorlásnak nem utolsó, a kezdeményezés sikere még azután sem lenne valószínű, ha a demokraták 2026 őszén visszahódítanák a szövetségi törvényhozás mindkét kamaráját: Noem eltávolításához a képviselőházban egyszerű, a szenátusban ugyanakkor már kétharmados többségre lenne szükség.

Abból, hogy Trump lejjebb csavarhat a bevándorlási razziák taktikai vetületén Minneapolisban, kiolvasható, hogy Renee Good és Alex Pretti megölése, majd az ezt követő felháborodás valószínűleg olyan riadalmat keltett az amerikai társadalomban, amelynek a potenciális politikai következményeit már a Fehér Ház sem tudta figyelmen kívül hagyni.

Wrote about Minneapolis. Obviously, I have a strong visceral reaction to this. But trying to stick to public opinion in this newsletter. It’s clear that many Americans feel the same way. pic.twitter.com/7eMF2MdPl4 https://t.co/7eMF2MdPl4 — Nate Silver (@NateSilver538) January 25, 2026

Ahogy Nate Silver adatelemző fogalmazott:

lehet, hogy az amerikaiak erősebb határőrizetet akarnak, de azt nem akarják, hogy az ICE ügynökei civileket öljenek meg.

Valószínűsíthető, hogy a republikánus adminisztráció (újabb) túlkapása átmenetileg még mélyebbre húzhatja Trump bevándorláspolitikai megítélését, jóllehet a migrációt korábban még az erősségeihez soroltuk. Bár ez igaz volt egykor a gazdaságpolitikára is, február óta pedig az is súlyos mínuszban vesztegel. Meglátjuk, hogyan értékelik az amerikaiak a Fehér Ház minneapolisi taktikaváltását.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Craig Lassig