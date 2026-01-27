  • Megjelenítés
Kiakadt az orosz milblogger: súlyos kritikával illette Oroszország legrettegettebb fegyverét
Mikor érhet véget az, hogy Oroszország saját lakosságát bombázza? Leghamarabb akkor, ha a frontvonal legalább 200 kilométerre eltolódik Belgorodtól, vagy véget ér az orosz-ukrán háború - fest lesújtó képet a Fighterbomber Telegram-csatorna szerzője az orosz hadsereg képességeiről.

Az orosz légierővel jó kapcsolatot ápoló, de az orosz vezetéssel sokszor igencsak kritikus Fighterbomber Telegram-csatorna egy posztjában kezdte el boncolgatni a belgorodi régióra, illetve sokszor magára a régióközpontra, Belgorodra hulló orosz bombák kérdéskörét.

Mint hangsúlyozza: a helyi lakosság már elszámolást követel minden, a környékükre hulló orosz bombáért. Ezzel kapcsolatban a nyugalmazott pilóta megjegyezte:

Ez valószínüleg csak akkor fog véget érni, ha a jelenlegi frontvonal legalább 200 kilométerre kerül a várostól, vagy amikor véget ér az egész háború.

Az UMPK és UPAb irányítókészletekkel felszerelt bombák ugyanis – mint minden műszaki eszköz – időnként meghibásodnak

- írja posztjában.

Azt, hogy miért fordul elő az, hogy az orosz légierő folyamatosan a nagyvárost találja el, többféle magyarázatot adott:

  • Előfordulhat, hogy a célpontot csak a város felőli irányból lehet megközelíteni, így a bomba egyenes vonalú röppályája óhatatlanul áthalad a lakott terület felett. (Az UMPK-kitek ugyanis csak siklási képességgel ruházzák fel a bombákat, de olyan jellegű irányváltásra, mint a robotrepülőgépek nem képesek).
  • Az is lehet, hogy a döntéshozó nem vette figyelembe a város elhelyezkedését, amikor kijelölte a repülési útvonalat.
  • Vagy végső esetben az is lehet, hogy a bombák letérnek a pályájukról egy meghibásodás miatt, és ezért csapódnak folyamatosan a városba.

Mint hangsúlyozza, beszédes jel, hogy a legtöbb bomba robbanás nélkül csapódik be. Ez arra utal, hogy a biztonsági rendszerek legalább működnek, és letiltják a detonációt. A zuhanást azonban ez sem állítja meg.

A hibák fő okaként az UMPK-készletek gyártásának felpörgetését jelölte meg a szerző, ami szerinte óhatatlanul a minőség rovására megy. Ehhez társul az időnyomás, amely a személyzet kiképzését és a lőszerek előkészítését egyaránt érinti.

Jelenleg legfeljebb abban lehet bízni, hogy a körülmények kedvezőbbre fordulnak

- jelentette ki az egész üggyel kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

