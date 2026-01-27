Kiakadt az orosz milblogger: súlyos kritikával illette Oroszország legrettegettebb fegyverét

Az orosz légierővel jó kapcsolatot ápoló, de az orosz vezetéssel sokszor igencsak kritikus Fighterbomber Telegram-csatorna egy posztjában kezdte el boncolgatni a belgorodi régióra, illetve sokszor magára a régióközpontra, Belgorodra hulló orosz bombák kérdéskörét.
Mint hangsúlyozza: a helyi lakosság már elszámolást követel minden, a környékükre hulló orosz bombáért. Ezzel kapcsolatban a nyugalmazott pilóta megjegyezte:
Ez valószínüleg csak akkor fog véget érni, ha a jelenlegi frontvonal legalább 200 kilométerre kerül a várostól, vagy amikor véget ér az egész háború.
Az UMPK és UPAb irányítókészletekkel felszerelt bombák ugyanis – mint minden műszaki eszköz – időnként meghibásodnak
- írja posztjában.
Azt, hogy miért fordul elő az, hogy az orosz légierő folyamatosan a nagyvárost találja el, többféle magyarázatot adott:
- Előfordulhat, hogy a célpontot csak a város felőli irányból lehet megközelíteni, így a bomba egyenes vonalú röppályája óhatatlanul áthalad a lakott terület felett. (Az UMPK-kitek ugyanis csak siklási képességgel ruházzák fel a bombákat, de olyan jellegű irányváltásra, mint a robotrepülőgépek nem képesek).
- Az is lehet, hogy a döntéshozó nem vette figyelembe a város elhelyezkedését, amikor kijelölte a repülési útvonalat.
- Vagy végső esetben az is lehet, hogy a bombák letérnek a pályájukról egy meghibásodás miatt, és ezért csapódnak folyamatosan a városba.
Mint hangsúlyozza, beszédes jel, hogy a legtöbb bomba robbanás nélkül csapódik be. Ez arra utal, hogy a biztonsági rendszerek legalább működnek, és letiltják a detonációt. A zuhanást azonban ez sem állítja meg.
A hibák fő okaként az UMPK-készletek gyártásának felpörgetését jelölte meg a szerző, ami szerinte óhatatlanul a minőség rovására megy. Ehhez társul az időnyomás, amely a személyzet kiképzését és a lőszerek előkészítését egyaránt érinti.
Jelenleg legfeljebb abban lehet bízni, hogy a körülmények kedvezőbbre fordulnak
- jelentette ki az egész üggyel kapcsolatban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
