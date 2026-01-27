Kiderült: ezért fújt visszavonulót Donald Trump

El lett b---va, és az elnök tudta, hogy rendbe kell hoznia az elb---ást

- vélekedett szókimondóan egy kormányzati tanácsadó az Axiosnak. Trump emberei – az incidensről készült videók alapján – több valótlanságot is állítottak Prettiről és a megölése körülményeiről.

Trump hétfőn Tom Homan határvédelmi különmegbízottat Minneapolisba küldte, hogy átvegye a káoszba süllyedt műveletet,

ezzel pedig gyakorlatilag félreállította Kristi Noem belbiztonsági minisztert.

Röviddel Homan kinevezése után kiderült, hogy Greg Bovino határőrségi (CBP) parancsnok, aki eddig kemény kézzel irányította a vérontásba torkollt razziákat, elhagyja az államot, és visszatér korábbi posztjára Kaliforniába.

Bovino egy cowboy volt, és káosz volt. Csak fokozta a feszültséget, és senki sem akart meghátrálni

- mondta egy, a műveleteket jól ismerő forrás, aki hozzátette:

Homan érkezése jó dolog. Valakinek közbe kellett lépnie.

Trump vasárnap elégedetlenségét fejezte ki az adminisztráció elhibázott reakciója miatt Pretti lelövését követően. Egy Axiosnak nyiltakozó bizalmasa szerint az elnök úgy érezte, hogy

Bovino és Noem érzéketlennek tűntek a férfi haláláról tartott sajtótájékoztatóikon.

Bovino szombaton kijelentette, Pretti látszólag "le akarta mészárolni" a rendfenntartókat, majd az egyenruhásokat nevezte valódi áldozatoknak, Noem pedig Stephen Miller kabinetfőnök-helyetteshez hasonlóan "belföldi terroristának" titulálta a 37 éves ápolót.

Az Axios szerint a Fehér Ház mindenképpen stabilizálni kívánta a minnesotai helyzetet, hisz a tragédia árnyékában

a demokrata szenátorok a szövetségi kormányzat leállításával fenyegetnek szombattól.

A minnesotai történtek hátteréről és lehetséges következményeiről ebben és ebben a cikkünkben részletesen beszámoltunk.

Homannek – aki korábban Obama, majd Trump első ciklusa alatt is dolgozott bevándorlási tisztviselőként – nagyobb a hitelessége a Minnesotát vezető demokraták szemében, mint a republikánus pártfunkcionárius Noemnek. Homan azt tervezi, hogy a helyi rendőrség vezetésével, Tim Walz kormányzóval és Jacob Frey minneapolisi polgármesterrel. Ők korábban azzal vádolták a bevándorlási ügynököket, hogy terrorizálják a helyieket, és azonnali távozásra szólították fel őket.

Trump hétfőn telefonon beszélt mindkettejükkel, és együttműködő hangnemet ütött meg.

Egy kormányzati tisztviselő szerint Homan várhatóan célzottabb és kevésbé agresszív fellépést szorgalmaz majd, ami kevesebb erőszakos tömegoszlatással, könnygázzal és paprikaspray-vel járhat, mint Bovino alatt. A határőrségi parancsnok maszkos ügynökei az amerikai állampolgárokat sem kímélték Minneapolisban – a Target két áruházi alkalmazottjának erőszakos földre szorításáról, majd őrizetbe vételéről videók is keringtek. (Pár perccel később és néhány utcával arrébb állítólag szabadon engedték őket. Egyes Target-üzletben az eddig parkoló autókhoz történő kiszállítással foglalkozó spanyolajkú munkavállalókat áthelyezték, hogy ne legyenek kitéve a hatóságoknak, még akkor is, ha állampolgárok.)

Bovino chicagói akciói során a határőrök erőszak és könnygáz alkalmazása miatt kaptak pert a nyakukba, egy nem halálos lövöldözés után pedig az egyik ügynök üzenetváltásban dicsekedett tettével a bírósági iratok alapján.

A határőrök másképp képzettek

- jegyezte meg a lap egyik forrása. "Az ország belsejébe vezényelték őket, miközben ők olyan egyedül érkező, katonakorú férfiak kezelésére vannak kiképezve, akik kartelltagok vagy terroristák is lehetnek" - magyarázták az Axiosnak.

Trump összességében "tisztes békét" szeretne elérni Minnesotában: olyan visszahúzódást, amely nem kelti azt a látszatot, hogy a bevándorlási akciója kudarcott vallott volna Bovino hibái és a mélyrepülésben lévő közvélemény-kutatási mutatók miatt. Az adminisztráció azt szeretné, ha a minnesotai rendőrség segítene a forgalom- és tömegirányításban, hogy a szövetségi szervek az önszerveződő lakossági megfigyelőcsoportok beavatkozása nélkül hajthassák végre a letartóztatásokat.

Az Axios szerint

Trump ugyan békülékeny hangot ütött meg a minnesotai vezetőkkel, de nem fogja csak úgy szedni a sátorfáját, és otthagyni az államot.

Nem veszíthetjük el Minneapolist, mert ha igen, elveszítjük Chicagót és Los Angelest is

- mondta egy kormányzati tanácsadó. "Nem fogjuk hagyni, hogy azok diktáljanak nekünk bevándorlásügyben, akik a bevándorlás miatt vesztették el az elnökválasztást" - fűzte hozzá, a demokratákra utalva.

Bár Homan és Noem rivalizásáról több lap is beszámolt, a Fehér Ház igyekszik elbagatellizálni a belső nézeteltérést.

Az elnök teljes bevándorlási csapata – beleértve Noem minisztert és Homan határcárt – egy oldalon áll. Zökkenőmentesen együttműködnek az elnök programjának végrehajtásában, az amerikai nép védelmében és a bűnöző illegális bevándorlók kitoloncolásában

- közölte Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője.

