  • Megjelenítés
Kiderült: ezért fújt visszavonulót Donald Trump
Globál

Kiderült: ezért fújt visszavonulót Donald Trump

Portfolio
Amikor Donald Trump december végén bevándorlási egységeket vezényelt Minnesotába, "leszámolást és megtorlást" ígért. Alex Pretti szombati lelövése után az amerikai elnök azonban érezhetően visszavett a harcias retorikájából - írja az Axios, amely több washingtoni bennfentessel is beszélt arról, hogy miért fújt visszavonulót a Fehér Ház.

El lett b---va, és az elnök tudta, hogy rendbe kell hoznia az elb---ást

- vélekedett szókimondóan egy kormányzati tanácsadó az Axiosnak. Trump emberei – az incidensről készült videók alapján – több valótlanságot is állítottak Prettiről és a megölése körülményeiről.

Trump hétfőn Tom Homan határvédelmi különmegbízottat Minneapolisba küldte, hogy átvegye a káoszba süllyedt műveletet,

ezzel pedig gyakorlatilag félreállította Kristi Noem belbiztonsági minisztert.

Még több Globál

Megdöbbentő számok érkeztek: ezrek haltak meg a hónapok óta tartó tüntetéseken

Hihetetlen fordulat a cseh gazdaságban: ez az iparág veheti át a vezető szerepet, már most rekordokat dönt

Legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés: az orosz függőség után újabb csapdába sétálhat bele Európa

Röviddel Homan kinevezése után kiderült, hogy Greg Bovino határőrségi (CBP) parancsnok, aki eddig kemény kézzel irányította a vérontásba torkollt razziákat, elhagyja az államot, és visszatér korábbi posztjára Kaliforniába.

Bovino egy cowboy volt, és káosz volt. Csak fokozta a feszültséget, és senki sem akart meghátrálni

- mondta egy, a műveleteket jól ismerő forrás, aki hozzátette:

Homan érkezése jó dolog. Valakinek közbe kellett lépnie.

Trump vasárnap elégedetlenségét fejezte ki az adminisztráció elhibázott reakciója miatt Pretti lelövését követően. Egy Axiosnak nyiltakozó bizalmasa szerint az elnök úgy érezte, hogy

Bovino és Noem érzéketlennek tűntek a férfi haláláról tartott sajtótájékoztatóikon.

Bovino szombaton kijelentette, Pretti látszólag "le akarta mészárolni" a rendfenntartókat, majd az egyenruhásokat nevezte valódi áldozatoknak, Noem pedig Stephen Miller kabinetfőnök-helyetteshez hasonlóan "belföldi terroristának" titulálta a 37 éves ápolót.

Az Axios szerint a Fehér Ház mindenképpen stabilizálni kívánta a minnesotai helyzetet, hisz a tragédia árnyékában

a demokrata szenátorok a szövetségi kormányzat leállításával fenyegetnek szombattól.

A minnesotai történtek hátteréről és lehetséges következményeiről ebben és ebben a cikkünkben részletesen beszámoltunk.

Kapcsolódó cikkünk

Forrnak az indulatok Amerikában – Engedett a nyomásnak Donald Trump, de újabb krízis fenyeget

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Homannek – aki korábban Obama, majd Trump első ciklusa alatt is dolgozott bevándorlási tisztviselőként – nagyobb a hitelessége a Minnesotát vezető demokraták szemében, mint a republikánus pártfunkcionárius Noemnek. Homan azt tervezi, hogy a helyi rendőrség vezetésével, Tim Walz kormányzóval és Jacob Frey minneapolisi polgármesterrel. Ők korábban azzal vádolták a bevándorlási ügynököket, hogy terrorizálják a helyieket, és azonnali távozásra szólították fel őket.

Trump hétfőn telefonon beszélt mindkettejükkel, és együttműködő hangnemet ütött meg.

Egy kormányzati tisztviselő szerint Homan várhatóan célzottabb és kevésbé agresszív fellépést szorgalmaz majd, ami kevesebb erőszakos tömegoszlatással, könnygázzal és paprikaspray-vel járhat, mint Bovino alatt. A határőrségi parancsnok maszkos ügynökei az amerikai állampolgárokat sem kímélték Minneapolisban – a Target két áruházi alkalmazottjának erőszakos földre szorításáról, majd őrizetbe vételéről videók is keringtek. (Pár perccel később és néhány utcával arrébb állítólag szabadon engedték őket. Egyes Target-üzletben az eddig parkoló autókhoz történő kiszállítással foglalkozó spanyolajkú munkavállalókat áthelyezték, hogy ne legyenek kitéve a hatóságoknak, még akkor is, ha állampolgárok.)

Bovino chicagói akciói során a határőrök erőszak és könnygáz alkalmazása miatt kaptak pert a nyakukba, egy nem halálos lövöldözés után pedig az egyik ügynök üzenetváltásban dicsekedett tettével a bírósági iratok alapján.

A határőrök másképp képzettek

- jegyezte meg a lap egyik forrása. "Az ország belsejébe vezényelték őket, miközben ők olyan egyedül érkező, katonakorú férfiak kezelésére vannak kiképezve, akik kartelltagok vagy terroristák is lehetnek" - magyarázták az Axiosnak.

Trump összességében "tisztes békét" szeretne elérni Minnesotában: olyan visszahúzódást, amely nem kelti azt a látszatot, hogy a bevándorlási akciója kudarcott vallott volna Bovino hibái és a mélyrepülésben lévő közvélemény-kutatási mutatók miatt. Az adminisztráció azt szeretné, ha a minnesotai rendőrség segítene a forgalom- és tömegirányításban, hogy a szövetségi szervek az önszerveződő lakossági megfigyelőcsoportok beavatkozása nélkül hajthassák végre a letartóztatásokat.

Az Axios szerint

Trump ugyan békülékeny hangot ütött meg a minnesotai vezetőkkel, de nem fogja csak úgy szedni a sátorfáját, és otthagyni az államot.

Nem veszíthetjük el Minneapolist, mert ha igen, elveszítjük Chicagót és Los Angelest is

- mondta egy kormányzati tanácsadó. "Nem fogjuk hagyni, hogy azok diktáljanak nekünk bevándorlásügyben, akik a bevándorlás miatt vesztették el az elnökválasztást" - fűzte hozzá, a demokratákra utalva.

Bár Homan és Noem rivalizásáról több lap is beszámolt, a Fehér Ház igyekszik elbagatellizálni a belső nézeteltérést.

Az elnök teljes bevándorlási csapata – beleértve Noem minisztert és Homan határcárt – egy oldalon áll. Zökkenőmentesen együttműködnek az elnök programjának végrehajtásában, az amerikai nép védelmében és a bűnöző illegális bevándorlók kitoloncolásában

- közölte Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője.

Kapcsolódó cikkünk

Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat

Ragadós a példa: Európa legerősebb hatalmában egy az egyben lemásolnák Trump rettegett fegyveres szervezetét

Forrong Amerika: megtörte a csendet Donald Trump - Elmondta, mit gondol a véres hatósági intézkedésről

Videó: páncélosok vannak a forrongó amerikai város utcáin - Rohamosan eszkalálódik a helyzet

Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?

Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak

Kiakadtak a demokraták, jöhet az újabb kormányzati leállás Amerikában

Egész Amerikában tüntetnek Donald Trump ellen: vérfürdőbe torkollt az intézkedés, tömegek vonultak utcára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
Robban a botrány: ez a brit hajócég segítette titokban Oroszországot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility