Kijött a legfrissebb lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

A 10 legerősebb ország
A minap frissítette a világ országait katonai erő szerint rangsoroló Global Firepower a GFP Indexét - megjelent a legújabb, 2026-os összegzés. A top 10-ben három érdekesebb változás történt:
Oroszország stabilan második helyre jött föl, maga mögött hagyva Kínát, emellett Franciaország átvette a 6., Japán a 7. helyet.
Oroszország ráadásul nem is kicsit húzott el Kínától: Moszkva 0,0791-es értékelést kapott GFP-től, szorosan a listavezető USA mögött, amely 0,0741-es értékelést kapott. A harmadik helyezett, Kína 0,0919-es értékelést kapott - a különbség jelentősen nőtt Peking és Moszkva helyezése között, a két ország tavaly még holtversenyben volt.
(Az alacsonyabb GFP-érték jelent jobb helyezést a rangsorban.)
Korábban azt lehetett sejteni, hogy Kína veszi át a második helyet az ukrajnai háborúban folyamatosan amortizálódó Oroszországtól, de ez nem valósult meg - maguk az oroszok ezt azzal magyarázzák, hogy az országban példátlan katonai és hadiipari reformok zajlanak jelenleg, ami felülmúlja minden más ország hadiipari kapacitásbővítésének ütemét.
A listán látható változás még, hogy az élvonalban Franciaország átvette az Egyesült Királyság 6. helyét és egy helyet jött föl Japán is, a 7. helyre, a britek a 8. helyre csúsztak vissza.
A világ 10 legütőképesebb katonai erővel rendelkező országa a GFP szerint a következő:
- Egyesült Államok
- Oroszország
- Kína
- India
- Dél-Korea
- Franciaország
- Japán
- Egyesült Királyság
- Törökország
- Olaszország
Hol van Magyarország?
Magyarország hadereje a GFP értékelése szerint 57. helyre esett vissza ütőképesség szempontjából, Marokkó és az Kazahsztán közé.
A régiónkban Ukrajna, Csehország és Románia erősebb a lista készítői szerint.
Érdemes megjegyezni, hogy a GFP értékelése szerinta Magyar Honvédség a szerb és osztrák haderőknél is ütőképesebb.
Fontos leszögezni, hogy a GFP listája a haderőfejlesztési program vívmányait csak a beszerzett számosság tekintetében tükrözi, az új technikai eszközök technológiai színvonalát nem veszik latba a szerkesztők.
Kritikák és óvatosságok
A GFP listáját semmiképpen nem szabad komoly szakmai anyagként kezelni, hiszen egy csomó olyan tényezőt nem vesz figyelembe, amely háborúdöntő lehet, ilyen például a technológiai színvonal, a haderő személyi állományának képzettsége, a parancsnoki lánc szervezettsége, de nem foglalkozik például a stratégiai fegyverekkel sem.
A GFP listáján egy rozsdás kínai Kalasnyikovokkal felszerelt közép-afrikai milícia egyenértékű egy amerikai Delta Force alakulattal,egy rozoga T-55-ös egyenértékű egy szupermodern Leopard 2A8-assal - a valóságban ez értelemszerűen egyáltalán nincs így.
Nem taglalja a GFP a haditechnikai eszközök összfegyvernemi alkalmazásának hatékonyságát sem.
A GFP listájának lényege, hogy számokban kifejezhető dolgokat (pl. tankok száma, katonák száma, ország területe) hasonlítson össze, nem az, hogy megmutassa, hogy mi lesz, ha egyik és másik, listán szereplő ország háborúba megy egymással. Vegyünk egy könnyen érthető példát: a listán a haderővel nem rendelkező Izland előkelőbb helyet foglal el (134.) mint a kvázi folyamatos háborús készültségben lévő, külföldi erők által támogatott Koszovó (139.)
Így tehát a GFP értékelése nem több, mint egyszerű érdekesség, játék a számokkal, adatokkal, ennek tudatában érdemes szemlézni a frissen közzétett Firepower-indexet is.
Címlapkép forrása: Davide Dalla Massara / Training Support Activity Europe / Handout/Anadolu via Getty Images
Zseniális húzás: így válna India a világ benzinkútjává
Stratégiai lépést jelentett be Modi.
Üzenet az űrből − A Föld bolygó lesz a leghálásabb, ha az adatközpontok feljebb költöznek
Elon Musk megint megkerülhetetlen tényező.
20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét
Aláírták: két milliárd embert tömörítő piacot hívtak életre a geopolitikai viszályok árnyékában.
Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek
A Fehér Ház szóvivőhelyettese cáfolta az állításokat.
Megérkezett az 1,7 millió forintos négyzetméterár Budapesten
2027-es átadással 1,8 millió.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Kilőtt a Puma részvénye!
Örülhetnek a befektetők.
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!