Kimondták a tudósok: másodpercekre vagyunk a végítélettől

A nukleáris korszak hajnalán tudósok hozták létre a Végítélet óráját, hogy

szimbolikusan jelezzék, mennyire közel áll az emberiség az önmagát elpusztító katasztrófához.

Az Atomtudósok Bulletinje kedden 85 másodpercre állította a mutatót éjféltől, ami a valaha mért legközelebbi érték.

Az órához tavaly nyúltak hozzá utoljára: ekkor 89 másodpercre állították a korábbi 90-ről.

Az éjfél azt a pillanatot jelentené, amikor az emberiség visszafordíthatatlanul lakhatatlanná teszi a bolygót.

Ha a mutató közelebb kerül az éjfélhez, ez azt jelzi: valami olyan dolog történt, amely komolyan veszélyezteti a bolygó és az emberi civilizáció jövőjét.

A mostani döntést a szervezet szerint az indokolja, hogy az elmúlt évben nem történt elégséges előrelépés a nukleáris kockázatok csökkentésében, a klímaválság kezelésében, a biológiai fenyegetések mérséklésében, valamint a mesterséges intelligenciához hasonló, gyorsan fejlődő technológiák szabályozásában.

A szervezetet 1945-ben alapították a Manhattan-terv tudósai, akik az atombomba kifejlesztésén dolgoztak. Kezdetben kizárólag a nukleáris fenyegetéseket vették figyelembe, 2007-től azonban a klímaválságot is beemelték a számításba.

Címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images