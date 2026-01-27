Legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés: az orosz függőség után újabb csapdába sétálhat bele Európa

Az Európai Unió versenyjogi biztosa és energiaügyi vezetői arra figyelmeztetnek, hogy Európa az orosz gázfüggőséget egy újabb, hasonlóan kockázatos kitettségre cserélheti le. Bár a jelenlegi helyzet még elmarad a korábbi, szinte totális orosz dominanciától, a számok és a geopolitikai feszültségek – különösen a legújabb Grönland-vita – aggasztó jövőképet festenek.

Teresa Ribera, az EU versenyjogi biztosa keddi interjújában egyértelmű üzenetet küldött:

tudjuk, hogy nem támaszkodhatunk az orosz gázra, de figyelnünk kell arra is, hogy ne függjünk túlságosan az amerikai gáztól sem

- számolt be a Bloobmerg.

A kijelentés hátterében egy látványos piaci átrendeződés áll. Ukrajna inváziója után az EU rohamtempóban kezdte el helyettesíteni az orosz forrásokat amerikai cseppfolyósított földgázzal (LNG). A tavalyi évben Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodás értelmében az Unió vállalta, hogy 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát. Már akkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen vállalás volt az EU részéről. Ha az LNG-import mellé hozzá tennénk az összes egyéb, Amerikából származó energiaforrás behozatalát (szén, olaj, stb.), akkor sem jönne ki a matek.

Az orosz források dominanciáját (piros) az LNG-import (világos kék) vette át Európában (az unió gázimportjának alakulása forrásonként) - forrás: Európai Bizottság

A megállapodás óta sok minden megváltozott a két blokk egymáshoz fűződő viszonyában. A diplomáciai feszültség akkor hágott tetőfokára, amikor Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos elképzelései borzolták fel a kedélyeket a kontinensen. Bár az elnök ígéretet tett, hogy nem alkalmaz erőszakot a terület megszerzésére, a NATO-val kötött „keretmegállapodása” rakétatelepítésekről és bányászati jogokról szól, amelyek célja a kínai befolyás kiszorítása. Ez a bizonytalanság rávilágított Európa sebezhetőségére: a régió energiaellátása most olyan ígéreteken múlik, amelyek a kereskedelmi tarifák be nem vezetéséhez és geopolitikai alkukhoz kötöttek.

Ki kell emelni, hogy még messze vagyunk a 2010-es évek végén tetőző orosz gázimport függőségtől. Bár az amerikai kitettség jelentősen nőtt az elmúlt években, és mára az LNG behozatal felét teszi ki, az orosz befolyástól jelentősen elmarad.

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi főnöke hétfőn kijelentette: az egyetlen valódi megoldás a függőségek elkerülésére

a "hazai" energiatermelés drasztikus növelése.

Az iparág tehát kényszerpályán mozog: vagy sikerül felpörgetni a megújuló energiát és a saját forrásokat, vagy Európa gazdasága továbbra is távoli nagyhatalmak politikai döntéseinek marad kiszolgáltatva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images