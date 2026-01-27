  • Megjelenítés
Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek
Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közölte, hogy az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum teljesen elkészült, Kijev már csak az aláírás időpontjára és helyszínére vár - írta a Reuters.

Az ukrán államfő többször hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna területi integritását. Egy magas rangú ukrán tisztségviselő a Financial Timesnak arról számolt be, hogy Kijev egyre bizonytalanabb Washington elkötelezettségét illetően. Elmondása szerint az amerikaiak minden alkalommal megtorpannak, amikor aláírhatnák a biztonsági garanciákról szóló megállapodást. Ukrajna szeretné, ha a biztonsági garanciákat még bármilyen területi engedmény előtt megerősítenék. A lap értesülései szerint

az Egyesült Államok úgy véli, a háború lezárásához Ukrajnának fel kell adnia a Donbaszt,

és Washington nem is gyakorol érdemi nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy vonja vissza ezt a követelését.

A Fehér Ház részéről Anna Kelly szóvivőhelyettes cáfolta a lap értesüléseit, és közölte: az Egyesült Államok egyetlen szerepe a békefolyamatban az, hogy összehozza a feleket egy megállapodás érdekében. Az amerikai álláspontot ismerő forrás hozzátette, hogy Washington nem próbál területi engedményeket kényszeríteni Ukrajnára, és a biztonsági garanciák attól függnek, hogy mindkét fél elfogadja-e a békemegállapodást. A Kreml hétfőn közölte, hogy a területi kérdés továbbra is alapvető fontosságú bármilyen megegyezéshez. Erről a TASZSZ hírügynökség számolt be az Abu-Dzabiban tartott hétvégi tárgyalásokat követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

