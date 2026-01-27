Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek

Az ukrán államfő többször hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna területi integritását. Egy magas rangú ukrán tisztségviselő a Financial Timesnak arról számolt be, hogy Kijev egyre bizonytalanabb Washington elkötelezettségét illetően. Elmondása szerint az amerikaiak minden alkalommal megtorpannak, amikor aláírhatnák a biztonsági garanciákról szóló megállapodást. Ukrajna szeretné, ha a biztonsági garanciákat még bármilyen területi engedmény előtt megerősítenék. A lap értesülései szerint
az Egyesült Államok úgy véli, a háború lezárásához Ukrajnának fel kell adnia a Donbaszt,
és Washington nem is gyakorol érdemi nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy vonja vissza ezt a követelését.
A Fehér Ház részéről Anna Kelly szóvivőhelyettes cáfolta a lap értesüléseit, és közölte: az Egyesült Államok egyetlen szerepe a békefolyamatban az, hogy összehozza a feleket egy megállapodás érdekében. Az amerikai álláspontot ismerő forrás hozzátette, hogy Washington nem próbál területi engedményeket kényszeríteni Ukrajnára, és a biztonsági garanciák attól függnek, hogy mindkét fél elfogadja-e a békemegállapodást. A Kreml hétfőn közölte, hogy a területi kérdés továbbra is alapvető fontosságú bármilyen megegyezéshez. Erről a TASZSZ hírügynökség számolt be az Abu-Dzabiban tartott hétvégi tárgyalásokat követően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szivárognak a felvételek: nagyon úgy tűnik, amerikai technológiával vadásznak az ukrán helikopterekre
Ez biztos nem fog tetszeni Kijevnek.
Bizalmas jelentést kapott Trump: eljött a megfelelő alkalom a támadásra - Sosem volt még ilyen gyenge az ellenséges állam
Trump szövetségesei támadást akarnak.
2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése
A japán piaci sokk miatt ráadásul 15 éve nem látott eszközhöz nyúlhat az amerikai jegybank.
A budapesti reptér közvetlen közelében drónoztak, lépett a rendőrség
A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Trump nem tud leállni, újabb vámokról beszél
Most Dél-Korea félhet.
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!