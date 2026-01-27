Máris itt van Washington válasza: valójában más Amerika szerepe az ukrajnai békében, mint amit hisznek

Az ukrán államfő többször hangsúlyozta, hogy bármilyen békemegállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna területi integritását. Egy magas rangú ukrán tisztségviselő a Financial Timesnak arról számolt be, hogy Kijev egyre bizonytalanabb Washington elkötelezettségét illetően. Elmondása szerint az amerikaiak minden alkalommal megtorpannak, amikor aláírhatnák a biztonsági garanciákról szóló megállapodást. Ukrajna szeretné, ha a biztonsági garanciákat még bármilyen területi engedmény előtt megerősítenék. A lap értesülései szerint

az Egyesült Államok úgy véli, a háború lezárásához Ukrajnának fel kell adnia a Donbaszt,

és Washington nem is gyakorol érdemi nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy vonja vissza ezt a követelését.

A Fehér Ház részéről Anna Kelly szóvivőhelyettes cáfolta a lap értesüléseit, és közölte: az Egyesült Államok egyetlen szerepe a békefolyamatban az, hogy összehozza a feleket egy megállapodás érdekében. Az amerikai álláspontot ismerő forrás hozzátette, hogy Washington nem próbál területi engedményeket kényszeríteni Ukrajnára, és a biztonsági garanciák attól függnek, hogy mindkét fél elfogadja-e a békemegállapodást. A Kreml hétfőn közölte, hogy a területi kérdés továbbra is alapvető fontosságú bármilyen megegyezéshez. Erről a TASZSZ hírügynökség számolt be az Abu-Dzabiban tartott hétvégi tárgyalásokat követően.

