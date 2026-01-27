Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra

Donald Trump amerikai elnök továbbra is mérlegeli az Irán elleni csapás lehetőségét, ám egyelőre semmi nem utal arra, hogy döntés született volna. A szövetséges országok arra kérik Washingtont, hogy tartózkodjon a katonai beavatkozástól. Iránban közben tovább emelkedik a tüntetők elleni kormányzati fellépés halálos áldozatainak száma. Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi szervezet vasárnapi jelentése szerint a múlt hónap végén kezdődött megmozdulások óta 5520 tüntetőt öltek meg, további 17 091 halálesetet pedig még vizsgálnak.

Trump többször is figyelmeztette Teheránt, hogy ne ölje meg a tüntetőket, és beavatkozással fenyegetőzött. A múlt héten ugyanakkor azt mondta, Irán "tárgyalni akar". Washington hétfőn megerősítette, hogy

nyitott a párbeszédre, amennyiben az iráni vezetés tisztában van a feltételekkel.

Az iszlám köztársaság ezzel párhuzamosan készül egy esetleges amerikai támadásra. Teheránban vasárnap hatalmas falfestményt lepleztek le a Forradalom terén, amely vadászgépek raját ábrázolja egy amerikai zászlót viselő hadihajó felett. A főváros pénteki imámja óva intette az Egyesült Államokat bármiféle támadástól.

A régióba fektetett ezermilliárd dollárotok a rakétáink célkeresztjében van

– jelentette ki Mohamed Ali Akbari.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfőn kijelentette, Teherán „több mint képes” megtorolni bármilyen amerikai agressziót. „Egy vagy több hadihajó érkezése nem befolyásolja Irán védelmi elszántságát. Fegyveres erőink minden fejleményt figyelemmel kísérnek” – mondta Eszmail Bagai szóvivő.

Az iráni hadsereg szombaton közölte, hogy rakétaképességei jelentősen javultak az Izraellel vívott, júniusi, tizenkét napos háború óta. Irán akkor több hullámban indított rakéta- és dróntámadásokat izraeli célpontok ellen. A konfliktus azt követően robbant ki, hogy Izrael tavaly meglepetésszerű támadást intézett Irán ellen, amelyben több magas rangú katonai parancsnok és atomtudós vesztette életét. Az Egyesült Államok később csatlakozott, és kulcsfontosságú iráni nukleáris létesítményeket vett célba.

Irán jelentős közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta arzenállal rendelkezik. Drónjai – amelyek katonai erejének egyik pillérét képezik – a határain túl is bevetésre kerültek, többek között Oroszország ukrajnai háborújában. Iráni tisztségviselők arra is figyelmeztettek, hogy egy amerikai támadás Washington regionális szövetségesei elleni csapásokhoz vezetne.

Az Öböl menti arab országok Trumpnál lobbiztak a támadás elkerülése érdekében.

Címlapkép forrása: Joe McNally/Getty Images