Oroszország 2026 elején második alkalommal is ukrajnai célpontok ellen vetette be az Oresnyik közepes hatótávolságú, MIRV-robbanófejű ballisztikus rakétát. A lépés Nariskin szerint a teljes Nyugaton komoly hatást gyakorolt, mivel szerinte „figyelmeztetésként fogta fel katonái közvetlen részvételére”. Hozzátette, hogy ezzel a nyugati országok rádöbbenhettek, hogy az országba esetlegesen érkező katonák mennyire sebezhetőek lennének.

Mind a szakértőik, mind a katonai szakemberek elismerték, hogy nincsenek technikai vagy katonai technikai eszközeik ezen rendszerek blokkolására

– hangsúlyozta meglátását.

A cikk kiemeli, hogy nem Nariskin volt az első, aki hangsúlyozta az Oresnyik rakéta bevetésének erőteljes hatásait. Korábban, amikor 2024 végén első alkalommal használták ukrajnai célpontok ellen, akkor arról írtak, hogy például az Egyesült Királyságot intette óvatosságra az eset. Akkor Andrej Kelin, Oroszország egyesült királyságbeli nagykövete azt állította, hogy a londoni vezetők nem ijedtek meg, de a korábbiakhoz képest „kiegyensúlyozottabbak a megközelítésükben”.

Nariskin egyenesen úgy gondolja, hogy az Oresnyik az egyike lehet annak a fegyverarzenálnak, amely miatt a Nyugat átgondolhatja a fellépését Oroszország ellen. A kémfőnök itt kifejezetten az „eszkaláció” szót használta. Hozzátette, hogy a „korlátlan hatótávolságú” rakétákkal rendelkeznek, ez pedig átírja dolgokat. A fejlesztés sebességét is méltatta:

A legtöbb politikus és a hadsereg… Nyugaton nem számított arra, hogy Oroszország viszonylag rövid időn belül ilyen fejlett fegyverrendszereket fejleszt ki

– emelte ki.

Szerinte jelenleg nincs olyan rakétavédelmi rendszer a világon, amely képes lenne hatékonyan fellépni ezek ellen. A nyugati országok némelyike valóban fontolgatja csapatok küldését Ukrajnába, ám kizárólag egy békeszerződés aláírását követően rendfenntartóként jelennének meg. Moszkva mindezt nem akarja elfogadni, szerinte mindez „provokáció”. A napokban folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői között, ám a területi kérdések témakörét várhatóan csak nagyon nehezen tudják megoldani, ezért

az áttörés esélye egyelőre csekélynek tűnik.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images