Putyin egyik legfontosabb embere felfedte: Ukrajna egyetlen döntésén múlhat a béke
Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szerint Ukrajna számára a Donbasz régióból való kivonulás jelentheti a békéhez vezető utat.

Dmitrijev kedden az X közösségi oldalon azt írta:

A Donbasz elhagyása a béke útja Ukrajna számára.

Oroszország jelenleg a Donbasz régió mintegy 90 százalékát tartja ellenőrzése alatt. Putyin többször is egyértelművé tette, hogy ha Ukrajna nem mond le a még ukrán kézen lévő területekről, Oroszország erővel fogja megszerezni azokat. Nagyszabású inváziók több alkalommal is indultak, ezekkel kisebb területeket sikerült elfoglalni Donyeck megyéből.

Donyeck megyében még olyan erődvárosok vannak Ukrajna kezén, mint Kramatorszk vagy Szlovjanszk, ezek bevétele rengeteg időbe és hatalmas áldozatokba kerülhet Oroszországnak. Moszkva már régóta hangoztatja, hogy a Donbasz megszerzése számukra a háború lezárásának egyik kulcsa, ugyanakkor az ukránok önként nem akarnak egyetlen területről sem lemondani.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Arkadii Budnitskii/Anadolu via Getty Images

