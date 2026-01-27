Ragadós a példa: Európa legerősebb hatalmában egy az egyben lemásolnák Trump rettegett fegyveres szervezetét

A szélsőjobboldali Alternatíva Németország párt bajorországi szervezete belső dokumentumaiban arról ír, hogy

különleges rendőri egységet kellene létrehozni Németországban az amerikai ICE mintájára, amelynek célja a menedékkérők nyomon követése és a kiutasítások koordinálása lenne.

Az AfD erőteljesen szimpatizál Donald Trump amerikai elnökkel és a mögötte álló MAGA mozgalommal, és a szimpátia kölcsönös: vezető amerikai politikusok több ízben is nyíltan kiálltak a német szélsőjobboldali párt mellett.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 03. Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt

Az ICE az elmúlt hetekben heves kritikák kereszttüzébe került, mivel brutális módszerekkel gyűjtik be az illegális bevándorlókat, ráadásul egy velük szembeszálló amerikai állampolgárra halálos lövéseket adtak le, és több más halálesethez is közük volt.

A bajor AfD belső dokumentumaiban szerepel még kötelező közmunka előírása a menedékkérők számára, valamint esti kijárási tilalom a részükre. A párt azt is javasolja, hogy a németül nem tudó bevándorló gyerekeket vegyék ki a hagyományos iskolákból, és külön intézményekben helyezzék el őket.

Az ICE-ról részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Címlapkép forrása: Richard Tsong-Taatarii/The Minnesota Star Tribune via Getty Images