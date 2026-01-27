  • Megjelenítés
Sorra buknak el Oroszország szövetségesei: Végre megszólalt Moszkva - Elmondták, mi a következő lépés
Sorra buknak el Oroszország szövetségesei: Végre megszólalt Moszkva - Elmondták, mi a következő lépés

Venezuela vezetése megbukott, az iráni rezsim pedig jelentősen meggyengült a hetek óta tartó tüntetések miatt – a két ország közös szövetségese, Oroszország most kommentálta az eseményeket.

Január elején az Egyesült Államok villámgyors rezsimváltó akciót hajtott végre Venezuelában: elrabolták a különleges erők Nicolas Maduro elnököt és elkezdtek tárgyalni alelnökével további együttműködésről. Iránban heteken át erőszakos tüntetések zajlottak a jelenlegi iszlamista rezsim ellen – bár az elmúlt napokban csitult egy kicsit a helyzet, az Egyesült Államok folyamatosan csoportosítja a térségbe katonai képességeit, egy esetleges támadást előkészítve.

Oroszország, amely mindkét ország szoros gazdasági, politikai és katonai szövetségese, lényegében tehetetlenül figyelte az eseményeket – nyílt katonai beavatkozás még csak szóba sem jöhetett.

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter ma kommentálta a szövetséges államok destabilizációját, egész pontosan azt mondta:

a venezuelai és iráni események miatt az orosz és kínai védelmi minisztériumnak folyamatosan elemeznie kell a biztonsági helyzetet és ennek megfelelő intézkedéseket kell hoznia.”

Az orosz vezető kijelentése aligha fog érdemi segítséget jelenteni akár Venezuela, akár Irán oroszbarát politikusainak, Belouszov azt pedig nem fejtette ki, hogy a „megfelelő intézkedések” pontosan mit jelentenek.

Oroszország szövetségesei egyre nyíltabban kritizálják Moszkvát amiatt, hogy miközben ők folyamatosan segítenek az ukrán fronton az orosz erőknek katonai és gazdasági támogatással, Oroszország gyakorlatilag az ujját se mozdítja, hogy kivegye a részét a partnerségből, erről itt írtunk:

Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?

Címlapkép forrása: Harichkow Dmitriy/Anadolu via Getty Images

