A magyar határról induló vonatot robbantott fel az orosz hadsereg - Öt ember meghalt

A támadásnak öt halálos áldozata van, annyit tudni róluk, hogy mind polgári személyek voltak. Az állampolgárságuk nem ismert.

A személyvonat a harkivi Barvinkove településre tartott – ez a megye egyik legkeletibb városa, 10 kilométerre fekszik a frontvonalbeli Donyeck megye határától.

A vasúti szerelvényt három orosz drón vette célba, egy találta el – két személykocsit ért találat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorizmusnak nevezte az esetet.

Bármilyen országban egy civil vonat elleni dróntámadást mind ugyanúgy kezelnének – színtiszta terrorizmusként. Nem volt és nem is lehet egy ilyen támadásnak katonai célja”

– írta az ukrán vezető Telegram-csatornáján.

