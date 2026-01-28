  • Megjelenítés
A magyar határról induló vonatot robbantott fel az orosz hadsereg - Öt ember meghalt
A magyar határról induló vonatot robbantott fel az orosz hadsereg - Öt ember meghalt

Felrobbantott egy záhonyi határátkelő mellől, Csapról induló személyvonatot az orosz haderő Harkiv megyében – írta meg a Reuters.

A támadásnak öt halálos áldozata van, annyit tudni róluk, hogy mind polgári személyek voltak. Az állampolgárságuk nem ismert.

A személyvonat a harkivi Barvinkove településre tartott – ez a megye egyik legkeletibb városa, 10 kilométerre fekszik a frontvonalbeli Donyeck megye határától.

A vasúti szerelvényt három orosz drón vette célba, egy találta el – két személykocsit ért találat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorizmusnak nevezte az esetet.

Bármilyen országban egy civil vonat elleni dróntámadást mind ugyanúgy kezelnének – színtiszta terrorizmusként. Nem volt és nem is lehet egy ilyen támadásnak katonai célja”

– írta az ukrán vezető Telegram-csatornáján.

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Címlapkép forrása: Pavlo Zarva/Kordon.Media/Global Images Ukraine via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

