Baj van: nem teljesíti Amerika követelését az olajhatalom - Fegyverekhez nyúlhat Donald Trump
Baj van: nem teljesíti Amerika követelését az olajhatalom - Fegyverekhez nyúlhat Donald Trump

Nem biztos, hogy Venezuela új elnöke teljesen együttműködő lesz az Egyesült Államokkal – olvasható egy hírszerzési jelentésben, melynek tartalmáról a Reuters szerzett információkat. Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette a szenátusnak: Amerika kész ismét megtámadni Venezuelát, ha ez szükségessé válik.

Washington azt kérte Delcy Rodrigueztől, Venezuela új vezetőjétől, hogy szakítson meg minden kapcsolatot Oroszországgal, Kínával és Iránnal, olyan szinten, hogy Caracasnak ki kell utasítania ezen országok diplomatáit és tanácsadóit az országból.

A Reuters által megszerzett hírszerzési információk arra mutatnak rá:

Rodriguez egyetlen konkrét lépést sem tett még azért, hogy ezt a parancsot végrehajtsa és nem is biztos, hogy ezt valaha meg fogja tenni.

A lap arra is kitér, hogy John Ratcliffe CIA-igazgató személyesen utazott Caracasba január 15-én, hogy a két ország együttműködéséről tárgyaljon, de

nem világos, hogy Rodriguez teljesen végrehajtja-e majd a stratégiát.”

Közben a Bloomberg arról ír: Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról tájékoztatta a szenátust, hogy

a Fehér Ház ismét készen áll katonai csapásokat elrendelni Venezuelával szemben, ha Rodriguez elnök nem együttműködő.

Reméli ugyanakkor, hogy erre nem lesz szükség és Rodriguez is úgy látja majd, érdekében áll együttműködni az Egyesült Államokkal.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

