Bejelentették az oroszok: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, de van pár kellemetlen feltétel

Oroszország hajlandó elnöki szinten tárgyalni Ukrajnával, viszont van ehhez több feltétele – jelentette ki Jurij Usakov, orosz elnöki tanácsadó.

Usakov arról beszélt az orosz médiának: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök többször is beszélt arról, hogy személyes tárgyalás kell a háború lezárásához Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Putyin közt.

Usakov azt mondja: Oroszország sosem utasította el az elnöki békecsúcs lehetőségét, viszont két feltételt szeretne szabni.

Egyrészt a kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni. Másrészt a találkozó célja konkrét eredmény elérése kell, hogy legyen”

– fogalmazott az orosz tanácsadó.

Végül bedobott egy olyan feltételt, amit Volodimir Zelenszkij korábban egyértelműen elutasított:

Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, meghívjuk Moszkvába, garantáljuk a biztonságát és a megfelelő feltételeket a munkájához”

– mondta Usakov.

Zelenszkij elnök többször is kijelentette korábban, hogy nem fog Moszkvába menni tárgyalni, ehhez szerinte semleges országra van szükség.

