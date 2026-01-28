Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Portfolio 2026. január 28. 14:45

Két ballisztikus rakétát lőttek ki az orosz erők Krivij Rihre, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosára. Támadás érte Zaporizzsja és Harkiv városokat is - az északi település térségében egy vonatot robbantottak fel az oroszok. A fronton a támadó csapatok most (ismét) Pokrovszkot próbálják északról bekeríteni, de heves harcok dúlnak Huljajpole és Kosztyantynivka térségében is. Az amerikai CSIS adatokat publikált az orosz hadsereg veszteségeiről: szerintük 1,2 millió orosz katona esett el vagy sérült meg az ukrán fronton. Vlagyimir Putyin elnök tanácsadója elmondta: Oroszország kész elnöki szinten tárgyalni Ukrajnával, de Zelenszkij elnöknek Moszkvába kell ehhez mennie. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.