Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Bejelentették az oroszok: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, de van pár kellemetlen feltétel
Oroszország hajlandó elnöki szinten tárgyalni Ukrajnával, viszont van ehhez több feltétele – jelentette ki Jurij Usakov, orosz elnöki tanácsadó.
Sziverszk térségében orosz offenzíva készül
A donyecki településnél, és északra, a Szerebrjanszkij erdőben jelentős csapatösszevonásokat hajtottak végre az orosz erők, vélhetően nagyobb offenzívára készülnek nyugati irányba.
A település 30 kilométeres vonzáskörzetében található Szlovjanszk és Liman is.
Bekérették az ukránok a magyar nagykövetet
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán számolt be az eseményről.
Magyarország két nappal ezelőtt kérette be Ukrajna nagykövetét.
Elképesztő adatok jelentek meg az orosz hadsereg veszteségeiről: történelmi számokat látunk - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül
Az orosz hadsereg már 1,2 millió katonát elvesztett Ukrajna inváziója során, ami történelmi összevetésben is jelentősnek mondható - derül ki a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) friss jelentéséből, melyet a The Guardian szemlézett.
A magyar határról induló vonatot robbantott fel az orosz hadsereg - Öt ember meghalt
Felrobbantott egy záhonyi határátkelő mellől, Csapról induló személyvonatot az orosz haderő Harkiv megyében – írta meg a Reuters.
Románia átveheti az irányítást egy teljes ország felett Oroszország határán – egyre biztosabb a lépés
Nyílt politikai támogatást kapott az a több évtizedes elképzelés a román és a moldovai kormányoktól is, hogy megtörténjen a két ország újraegyesítése. A helyzet pikantériája, hogy a terv mögött továbbra sincs többségi társadalmi támogatottság. A téma egyre inkább geopolitikai és biztonságpolitikai összefüggésbe kerül, különösen az orosz nyomás erősödése miatt.
Megjelent a fronton az új orosz csodafegyver, amely állítólag a legendás HIMARS-nél is jobb
Oroszország megkezdte a Szarma nevű új rakéta-sorozatvető harctéri tesztelését, amelyet az állami média az amerikai HIMARS rendszer hazai alternatívájaként mutat be - írta az United24.
Zelenszkij: a háború utáni újjáépítésről tárgyalunk
Az ukrán elnök elmondta: jelenleg a háború utáni újjáépítés kérdéséről tárgyalnak az Egyesült Államokkal, reméli, hogy "minél hamarabb" sikerül majd eredményt elérni.
(UNN)
Súlyos dolog derült ki az orosz hadseregről – Botrányba keveredett a világ leggazdagabb embere
Több felvétel is előkerült arról, hogy az orosz hadsereg Starlink-terminálokat használ az ukrán fronton, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot, a SpaceX tulajdonosát, hogy állítsa le a rendszer működését, ha a terminálok orosz kezekbe kerülnek. Elon Musk éles hangnemben reagált Sikorski szintén erős stílusban megfogalmazott kérésére.
Egészen elképesztő felvétel: légicsatát vívtak Ukrajna felett, egyértelmű a győztes
Megjelent egy videó, amelyet egy ukrán Szu-25-ös csatarepülőgép külső kamerája rögzített, amely felvette az ukrán harci gép megsemmisülését.
Európa továbbra is veszélyesen függ az amerikai fegyverektől
Donald Trump január 21-i, Grönland elfoglalásával kapcsolatos látszólagos visszalépése után az európai vezetők fellélegeztek. A transzatlanti kapcsolatban keletkezett repedések azonban tartósnak látszanak. Ezek arra mutatnak rá, ami Trump Fehér Házba való visszatérése óta egyértelművé vált: Európának sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért, beleértve Ukrajnáét is. Már jelentős előrelépést tettek e téren az európaiak. Számos képesség vonatkozásában azonban Európa továbbra is az amerikai fegyverektől függ, és az ez alóli felszabadulás évekig, sőt évtizedekig fog tartani.
Reggeli jelentés Ukrajnából
Megjött az ukrán légvédelem reggeli jelentése: 146 drónt és egy Iszkander-M ballisztikus rakétát lőttek ki az oroszok Ukrajnára.
A légvédelem 103 drónt tudott elfogni.
(RBK)
Videó: lerántották a leplet a Zubr-rendszerről – Egy csapásra vége a drónok aranykorának?
Átvette az orosz védelmi minisztérium az első Zubr drón elleni légvédelmi rendszereket a Rosztyek hadiipari vállalattól – jelenti több orosz hírportál.
Szír-orosz elnöki csúcs lesz Moszkvában
Vlagyimir Putyin orosz elnök Ahmed al-Sharaát, Szíria elnökét fogadja személyesen Oroszországban a mai nap.
Al-Sharaa azután került hatalomra, hogy megbuktatta Szíria korábbi elnökét, Basár al-Aszadot, akit Oroszország nyílt katonai intervencióval támogatott, többek közt Al-Sharaa milíciája, a Hajat Tahrir al-Sham ellen is.
Kárpátalján razziázott az ukrán SZBU - Munkácson és Ungváron foglaltak le fegyvereket
Illegális fegyverkereskedőkre csapott le az ukrán rendőrség, SZBU Kárpátalján – írta meg az Ukrinform.
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images
