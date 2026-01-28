  • Megjelenítés
Elképesztő adatok jelentek meg az orosz hadsereg veszteségeiről: történelmi számokat látunk - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül
Elképesztő adatok jelentek meg az orosz hadsereg veszteségeiről: történelmi számokat látunk - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül

Az orosz hadsereg már 1,2 millió katonát elvesztett Ukrajna inváziója során, ami történelmi összevetésben is jelentősnek mondható - derül ki a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) friss jelentéséből, melyet a The Guardian szemlézett.

A kutatóintézet becslése alapján

Oroszország eddig mintegy 1,2 millió katonát veszített,

köztük 325 ezeren haltak meg - a maradék 875 ezer ember megsérült, fogságba esett vagy eltűnt. Az ukrán veszteségek a thinktank szerint megközelítik a 600 ezret - szintén sérültekkel és eltűntekkel együtt.

A Kreml szerdán hiteltelennek minősítette a jelentést,

és hangsúlyozta, hogy kizárólag az orosz védelmi minisztérium jogosult hivatalos veszteségadatokat közölni. A szervezet egyébként 2022 eleje óta nem közöl veszteségadatokat.

A jelentés szerint a számok történelmi összevetésben is rendkívüliek. Az orosz harctéri halottak száma több mint tizenhétszerese a nyolcvanas évek afganisztáni szovjet veszteségeinek, és nagyjából az

ötszöröse az összes, a második világháború óta vívott szovjet és orosz háború halálos áldozatainak együttvéve.

A CSIS elemzése szerint az orosz veszteségek körülbelül 2,5:1 arányban haladják meg az ukránokat. Ukrajna helyzete azonban így is aggasztó: jóval kisebb lakossága miatt a hosszan tartó vérveszteséget és a folyamatos mozgósítást nehezebben viseli. A mozgósítási alsó korhatár ráadásul továbbra is 25 év.

Címlapkép forrása: Oleksandr Hryvul/Global Images Ukraine via Getty Images

