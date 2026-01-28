Komoly bejelentés az Amerika által elhurcolt elnök utódjától: enyhül Trump vasöklének a szorítása

Az Egyesült Államok megkezdte a szankciók miatt eddig befagyasztott venezuelai pénzeszközök feloldását - jelentette be kedden Delcy Rodríguez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke.

Donald Trump amerikai elnök első hivatali ideje alatt, 2019-ben számos szankciót vezetett be az akkoriban Nicolás Maduro vezette Venezuela ellen, köztük olajembargót.

Maduro 2022-ben úgy becsülte, hogy

a nemzetközi szankciók által befagyasztott pénzeszközök összege mintegy 30 milliárd dollárra rúghat.

Rodríguez kedden az állami televízióban tartott beszédében hangoztatta: a pénzeszközök feloldása lehetővé teszi számukra, hogy jelentős forrásokat fektessenek be kórházi felszerelésekbe, olyan berendezésekbe, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban vásárolnak. A politikus nem pontosította a felszabadított források összegét.

Rodriguezt január 5-én, két nappal azután, hogy Nicolás Madurót az Egyesült Államok egy katonai akció során elfogta Caracasban, ideiglenes államfővé nevezték ki. Azóta együttműködési szándékát fejezte ki Washingtonnal.

Megerősítem Donald Trump elnök szavait: tiszteletteljes és udvarias kommunikációs csatornákat hoztunk létre mind az Egyesült Államok elnökével, mind (Marco) Rubio külügyminiszterrel, akivel együtt dolgozunk ki egy munkaprogramot

- jelentette ki az ideiglenes elnök. Rodríguez ugyanakkor nemrégiben azt is mondta, hogy "elég volt már abból, hogy Washington parancsolgat a venezuelai politikusoknak".

A Reuters arról számolt be, hogy amerikai hírszerzési jelentések kétségbe vonták Rodríguez együttműködési hajlandóságát, aláhúzva, hogy az ügyvivő elnök egyelőre nem tett konkrét lépéseket a tekintetben, hogy az amerikai elvárásnak megfelelően megszakítsa a kapcsolatot Oroszországgal, Kínával és Iránnal.

