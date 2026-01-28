Sorsdöntő időszak előtt Németország: leállhat a főváros üzemanyag-ellátásának 90 százaléka

A schwedti PCK olajfinomító, amely a Rosznyefty orosz olajvállalat többségi tulajdonában van, Berlin, Brandenburg és a fővárosi repülőtér benzin-, kerozin- és fűtőolaj-szükségletének mintegy kilencven százalékát fedezi. Ez azért érdekes, mert
közeleg az április 29-i határidő, amikor lejár az amerikai szankciók alóli mentesség, ezért a német kormány Washingtonnal tárgyal egy újabb haladékért.
Két, az ügyet ismerő forrás szerint ugyanakkor ismét napirendre került a végső megoldásként szóba jövő államosítás előkészítése is.
"Az amerikaiak részéről biztató jelzéseket látunk a mentesség meghosszabbítására, de ennél a kormányzatnál soha nem lehetünk biztosak semmiben. Ezért a kisajátítás lehetőségét is újból megvizsgálják" – mondta az egyik forrás.
Az idő márpedig sürget: a tartályhajókat egy-két hónappal előre le kell foglalni, a beszállítók és a vevők pedig már most garanciát várnak arra, hogy a finomító teljesíteni tudja szerződéseit. Az egymást követő német kormányok eddig az orosz megtorlástól tartva kerülték a kisajátítást, ám Friedrich Merz kancellár kabinetjének lehet, hogy már nem marad más választása.
A leállás azt jelentené, hogy több ezer kamionnak kellene éjjel-nappal ingáznia Bajorországból és az ország más részeiből, hogy ellássa Berlint
– fogalmazott egy másik, az ügyet ismerő forrás.
A Barátság kőolajvezetéken fekvő finomító története jól mutatja, hogy Németország az Ukrajna elleni orosz invázió negyedik évében is küzd az orosz energiától való évtizedes függőség következményeivel. Egyúttal példázza azt is, miként kényszeríti Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan politikája Berlint olyan lépések mérlegelésére, amelyeket korábban túlságosan radikálisnak tartott.
Minden busz, minden rendőrautó, minden mentőjármű, minden repülőgép PCK-üzemanyaggal működik
– mondta Annekathrin Hoppe, Schwedt szociáldemokrata polgármestere.
A német kormány azzal próbálja meggyőzni az amerikai hatóságokat egy újabb haladék megadásáról, hogy a jelenlegi, a Bundestag által félévente megújítandó vagyonkezelői rendszert egy, az uniós szankciós keretrendszerhez kapcsolt, tartósabb jogi konstrukcióval váltaná fel. A gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője szerint a kisajátítás jelenleg nincs napirenden, a tárca ugyanakkor kapcsolatban áll az amerikai szankciós hatóságokkal "az április 29. utáni jóváhagyás ügyében".
A Rosznyefty nem reagált azonnal a megkeresésre. A vállalat korábban közölte, hogy el kívánja adni részesedését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gigantikus aszteroida csapódhat a Holdba: atombomba-erejű robbanás jöhet
Az emberiségnek könnyen lehet, hogy hamarosan mérlegelnie kell.
Megérkezett a havazás az országba: errefelé tér vissza a tél
Nagy a kontraszt.
Bejelentették az oroszok: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, de van pár kellemetlen feltétel
Zelenszkij erre korábban egyértelmű nemet mondott.
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Pénzmosás gyanúja merült fel a legnagyobb német banknál.
Kiadta Trump a végső ultimátumot: fogy az idő, ha ez így megy tovább, Amerika támadni fog
"Az idő fogy, méghozzá rohamosan!"
Örömhír a napelemeseknek: fontos könnyítésről döntött a kormány
Ezzel segítik az energiatárolási programot.
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
Közel 8 százalékos plusz.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!