Sorsdöntő időszak előtt Németország: leállhat a főváros üzemanyag-ellátásának 90 százaléka

A schwedti PCK olajfinomító, amely a Rosznyefty orosz olajvállalat többségi tulajdonában van, Berlin, Brandenburg és a fővárosi repülőtér benzin-, kerozin- és fűtőolaj-szükségletének mintegy kilencven százalékát fedezi. Ez azért érdekes, mert

közeleg az április 29-i határidő, amikor lejár az amerikai szankciók alóli mentesség, ezért a német kormány Washingtonnal tárgyal egy újabb haladékért.

Két, az ügyet ismerő forrás szerint ugyanakkor ismét napirendre került a végső megoldásként szóba jövő államosítás előkészítése is.

"Az amerikaiak részéről biztató jelzéseket látunk a mentesség meghosszabbítására, de ennél a kormányzatnál soha nem lehetünk biztosak semmiben. Ezért a kisajátítás lehetőségét is újból megvizsgálják" – mondta az egyik forrás.

Az idő márpedig sürget: a tartályhajókat egy-két hónappal előre le kell foglalni, a beszállítók és a vevők pedig már most garanciát várnak arra, hogy a finomító teljesíteni tudja szerződéseit. Az egymást követő német kormányok eddig az orosz megtorlástól tartva kerülték a kisajátítást, ám Friedrich Merz kancellár kabinetjének lehet, hogy már nem marad más választása.

A leállás azt jelentené, hogy több ezer kamionnak kellene éjjel-nappal ingáznia Bajorországból és az ország más részeiből, hogy ellássa Berlint

– fogalmazott egy másik, az ügyet ismerő forrás.

A Barátság kőolajvezetéken fekvő finomító története jól mutatja, hogy Németország az Ukrajna elleni orosz invázió negyedik évében is küzd az orosz energiától való évtizedes függőség következményeivel. Egyúttal példázza azt is, miként kényszeríti Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan politikája Berlint olyan lépések mérlegelésére, amelyeket korábban túlságosan radikálisnak tartott.

Minden busz, minden rendőrautó, minden mentőjármű, minden repülőgép PCK-üzemanyaggal működik

– mondta Annekathrin Hoppe, Schwedt szociáldemokrata polgármestere.

A német kormány azzal próbálja meggyőzni az amerikai hatóságokat egy újabb haladék megadásáról, hogy a jelenlegi, a Bundestag által félévente megújítandó vagyonkezelői rendszert egy, az uniós szankciós keretrendszerhez kapcsolt, tartósabb jogi konstrukcióval váltaná fel. A gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője szerint a kisajátítás jelenleg nincs napirenden, a tárca ugyanakkor kapcsolatban áll az amerikai szankciós hatóságokkal "az április 29. utáni jóváhagyás ügyében".

A Rosznyefty nem reagált azonnal a megkeresésre. A vállalat korábban közölte, hogy el kívánja adni részesedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images