Trump megdöbbentő kijelentést tett a lelőtt férfiról, saját szavazói sem értik, mi történik

Trumpot arról kérdezték egy interjúban, egyetért-e azokkal a kormányzati tisztviselőkkel, akik Prettit belföldi terroristának nevezték, Trump így válaszolt:

Erről nem hallottam, de fegyvert biztosan nem lett volna szabad hordania."

Később hozzátette:

Fegyver volt nála. Ez nem tetszik. Volt nála két teli tár is. Ez sok rossz dolog. Mindenesetre azt mondanám, hogy ez nagyon sajnálatos."

Prettit, aki engedéllyel rendelkezett rejtett fegyver viselésére, szombaton lőtték le szövetségi ügynökök egy bevándorlási razzia során Minneapolisban. A lövöldözés széles körű felháborodást váltott ki, és a Fehér Ház vezetése átszervezést rendelt el.

A befolyásos fegyverlobbi-szervezetek, köztük a National Rifle Association és a Gun Owners of America szerint Pretti törvényesen hordott rejtett fegyvert. Az incidensről készült felvételeken szerintük az látható, hogy meg sem érintette a fegyverét, mielőtt lelőtték volna, ami ellentmond egyes kormányzati tisztviselők korábbi állításainak.

Teljesen legális fegyverrel járkálni, és fegyveresen, békésen tüntetni is. Ez amerikai hagyomány, amely egészen a bostoni teadélutánig nyúlik vissza."

- mondta Luis Valdes, a Gun Owners of America szóvivője.

A fegyverlobbi szervezetek tagjai, a fegyvertartás liberalizációját követelő szervezetek és ezek támogatói a Republikánus Párt leghűségesebb szavazói közé tartoznak.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images