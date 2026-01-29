Beleszállt Trumpba és az internet tapsolt – most saját hazájából vonják kérdőre a kanadai miniszterelnököt

A kanadai üzleti élet legbefolyásosabb szereplőit tömörítő Business Council of Canada elnöke megkérdőjelezte Mark Carney miniszterelnök Fehér Házzal kapcsolatos stratégiáját. Arra szólította fel a kormányfőt, hogy minden erejével az észak‑amerikai kereskedelmi egyezmény megmentésére összpontosítson.

Carney a múlt héten, a Világgazdasági Fórumon mondott beszédével világszerte magára vonta a figyelmet, és egyben felbosszantotta Donald Trump amerikai elnököt is. A kanadai kormányfő szerint a háború utáni világrend szabályai mára megszűntek, ezért felesleges úgy tenni, mintha még léteznének. A helyüket olyan nagyhatalmi versengés vette át, amelyben a legerősebb államok a gazdasági integrációt kényszerítő fegyverként használják. Úgy vélte, a középhatalmaknak ilyen környezetben nincs más választásuk, mint összefogni és közösen ellenállni, hiszen csak így érhetik el, hogy a hegemón ne szorítsa őket egyesével sarokba.

Trump másnap Davosban hálátlannak nevezte Carneyt, és azt állította: "Kanada az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését." Az amerikai kormányzat más tagjai is bírálták a kanadai miniszterelnököt.

Carney nagyon okos ember, és a Brexit idején az Egyesült Királyságban arról beszélt, mennyire veszélyes lenne, ha az ország elszakadna legfontosabb kereskedelmi partnerétől

– nyilatkozta Goldy Hyder, a Business Council of Canada vezetője a Bloombergnek. "Most mégis pontosan ezt az üzenetet közvetítette Davosban, és fogalmam sincs, hogyan lehet ezt összeegyeztetni." A megszólalás jól tükrözi a többekben felmerült kételyt, hogy mennyire reális, hogy Kanada a Carney által felvázolt stratégiát kövesse, miközben toronymagasan legnagyobb exportpartnere az USA. Mivel az Egyesült Államokkal való kapcsolat gazdaságilag sokkal nagyobb súlyú Kanadának, mint fordítva, ezért a feszültségek elharapózása esetén esélyes, hogy Ottawának jobban fájna a konfliktus, mint fordítva.

Hyder szerint a beszéd után kevés ország volt hajlandó követni Carney példáját, sőt néhányan inkább el is határolódtak tőle.

Mintha mindenki azt mondaná: igen, te csak mondd, de én nem fogom mondani, és nem is állok majd ki melletted. Ez nem jó helyzet Kanada számára

– tette hozzá.

A Business Council a kanadai gazdaság legnagyobb vállalatainak vezetőit képviseli, köztük a hat legnagyobb bank, a nagy vasúttársaságok, távközlési cégek, csővezeték‑üzemeltetők, kiskereskedelmi láncok és ipari gyártók első számú döntéshozóit.

Kanada a földrajzi közelsége miatt szinte minden más országnál sebezhetőbb az amerikai nyomással szemben: áruexportjának mintegy 70 százaléka a déli szomszédjához irányul. A kanadai exportőrök jelenleg viszonylag alacsony vámokkal szembesülnek, mivel az USA–Mexikó–Kanada Megállapodás (USMCA) értelmében a kétoldalú kereskedelem nagyobb része vámmentes.

A kereskedelmi kapcsolat fenntartása és elmélyítése természetesen az Egyesült Államoknak is alapvető érdeke északi szomszédjával, amely az amerikai termékek – köztük az autók és teherautók – legnagyobb nemzeti felvásárlója. Az amerikai autóipari és feldolgozóipari vezetők többsége a kontinentális ellátási lánc megőrzése mellett érvel.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán a CNBC‑nek azt mondta, hogy

Carney Amerika‑ és Trump‑ellenes üzenetekkel jutott hatalomra, és ez nem a legjobb kiindulópont, amikor egy sokszorosan nagyobb gazdasággal és a legnagyobb kereskedelmi partnereddel kell tárgyalnod.

A közelgő USMCA‑tárgyalásokról Bessent úgy fogalmazott: végül valószínűleg kedvező megállapodás születik, de az odavezető út nem lesz egyenes.

Carney célul tűzte ki, hogy egy évtizeden belül megduplázza Kanada nem amerikai irányú exportját, ugyanakkor nem az Egyesült Államoktól való gazdasági leválást szorgalmazza. A miniszterelnök jelezte, hogy hajlandó részt venni Trump tervezett "Arany Pajzs" rakétavédelmi rendszerében is. A múlt héten úgy fogalmazott: "Kanada és az Egyesült Államok figyelemre méltó partnerséget épített ki a gazdaságban, a biztonságban és a kulturális kapcsolatokban."

Hyder szerint más országok "elolvasták az üzenetet" és "megértették a helyzetet": sorra megjelentek a Fehér Házban, és több milliárd dollár értékű amerikai beruházásokat ígértek, ami cserébe lehetővé tette számukra, hogy kedvezőbb vámfeltételeket harcoljanak ki.

Egyes kanadai üzleti vezetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok külön megállapodást köt Mexikóval, mivel Claudia Sheinbaum elnök jóval kevésbé konfrontatív hozzáállást tanúsított Trumppal szemben. "Washingtonban azt hallani, hogy Mexikó jó ütemben halad" a tárgyalásokon – mondta Hyder.

Az üzleti lobbi vezetője szerint Kanada legfontosabb prioritása most az kellene legyen, hogy az USMCA idei felülvizsgálata zökkenőmentesen menjen végbe. Az egyezmény fennmaradása kulcsfontosságú lesz, ha Carney előre akar lépni a külföldi befektetések vonzását célzó programjával.

Címlapkép forrása: EU