Beleszállt Trumpba és az internet tapsolt – most saját hazájából vonják kérdőre a kanadai miniszterelnököt

A kanadai üzleti élet legbefolyásosabb szereplőit tömörítő Business Council of Canada elnöke megkérdőjelezte Mark Carney miniszterelnök Fehér Házzal kapcsolatos stratégiáját. Arra szólította fel a kormányfőt, hogy minden erejével az észak‑amerikai kereskedelmi egyezmény megmentésére összpontosítson.
Carney a múlt héten, a Világgazdasági Fórumon mondott beszédével világszerte magára vonta a figyelmet, és egyben felbosszantotta Donald Trump amerikai elnököt is. A kanadai kormányfő szerint a háború utáni világrend szabályai mára megszűntek, ezért felesleges úgy tenni, mintha még léteznének. A helyüket olyan nagyhatalmi versengés vette át, amelyben a legerősebb államok a gazdasági integrációt kényszerítő fegyverként használják. Úgy vélte, a középhatalmaknak ilyen környezetben nincs más választásuk, mint összefogni és közösen ellenállni, hiszen csak így érhetik el, hogy a hegemón ne szorítsa őket egyesével sarokba.
Trump másnap Davosban hálátlannak nevezte Carneyt, és azt állította: "Kanada az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését." Az amerikai kormányzat más tagjai is bírálták a kanadai miniszterelnököt.
Carney nagyon okos ember, és a Brexit idején az Egyesült Királyságban arról beszélt, mennyire veszélyes lenne, ha az ország elszakadna legfontosabb kereskedelmi partnerétől
– nyilatkozta Goldy Hyder, a Business Council of Canada vezetője a Bloombergnek. "Most mégis pontosan ezt az üzenetet közvetítette Davosban, és fogalmam sincs, hogyan lehet ezt összeegyeztetni." A megszólalás jól tükrözi a többekben felmerült kételyt, hogy mennyire reális, hogy Kanada a Carney által felvázolt stratégiát kövesse, miközben toronymagasan legnagyobb exportpartnere az USA. Mivel az Egyesült Államokkal való kapcsolat gazdaságilag sokkal nagyobb súlyú Kanadának, mint fordítva, ezért a feszültségek elharapózása esetén esélyes, hogy Ottawának jobban fájna a konfliktus, mint fordítva.
Hyder szerint a beszéd után kevés ország volt hajlandó követni Carney példáját, sőt néhányan inkább el is határolódtak tőle.
Mintha mindenki azt mondaná: igen, te csak mondd, de én nem fogom mondani, és nem is állok majd ki melletted. Ez nem jó helyzet Kanada számára
– tette hozzá.
A Business Council a kanadai gazdaság legnagyobb vállalatainak vezetőit képviseli, köztük a hat legnagyobb bank, a nagy vasúttársaságok, távközlési cégek, csővezeték‑üzemeltetők, kiskereskedelmi láncok és ipari gyártók első számú döntéshozóit.
Kanada a földrajzi közelsége miatt szinte minden más országnál sebezhetőbb az amerikai nyomással szemben: áruexportjának mintegy 70 százaléka a déli szomszédjához irányul. A kanadai exportőrök jelenleg viszonylag alacsony vámokkal szembesülnek, mivel az USA–Mexikó–Kanada Megállapodás (USMCA) értelmében a kétoldalú kereskedelem nagyobb része vámmentes.
A kereskedelmi kapcsolat fenntartása és elmélyítése természetesen az Egyesült Államoknak is alapvető érdeke északi szomszédjával, amely az amerikai termékek – köztük az autók és teherautók – legnagyobb nemzeti felvásárlója. Az amerikai autóipari és feldolgozóipari vezetők többsége a kontinentális ellátási lánc megőrzése mellett érvel.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán a CNBC‑nek azt mondta, hogy
Carney Amerika‑ és Trump‑ellenes üzenetekkel jutott hatalomra, és ez nem a legjobb kiindulópont, amikor egy sokszorosan nagyobb gazdasággal és a legnagyobb kereskedelmi partnereddel kell tárgyalnod.
A közelgő USMCA‑tárgyalásokról Bessent úgy fogalmazott: végül valószínűleg kedvező megállapodás születik, de az odavezető út nem lesz egyenes.
Carney célul tűzte ki, hogy egy évtizeden belül megduplázza Kanada nem amerikai irányú exportját, ugyanakkor nem az Egyesült Államoktól való gazdasági leválást szorgalmazza. A miniszterelnök jelezte, hogy hajlandó részt venni Trump tervezett "Arany Pajzs" rakétavédelmi rendszerében is. A múlt héten úgy fogalmazott: "Kanada és az Egyesült Államok figyelemre méltó partnerséget épített ki a gazdaságban, a biztonságban és a kulturális kapcsolatokban."
Hyder szerint más országok "elolvasták az üzenetet" és "megértették a helyzetet": sorra megjelentek a Fehér Házban, és több milliárd dollár értékű amerikai beruházásokat ígértek, ami cserébe lehetővé tette számukra, hogy kedvezőbb vámfeltételeket harcoljanak ki.
Egyes kanadai üzleti vezetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok külön megállapodást köt Mexikóval, mivel Claudia Sheinbaum elnök jóval kevésbé konfrontatív hozzáállást tanúsított Trumppal szemben. "Washingtonban azt hallani, hogy Mexikó jó ütemben halad" a tárgyalásokon – mondta Hyder.
Az üzleti lobbi vezetője szerint Kanada legfontosabb prioritása most az kellene legyen, hogy az USMCA idei felülvizsgálata zökkenőmentesen menjen végbe. Az egyezmény fennmaradása kulcsfontosságú lesz, ha Carney előre akar lépni a külföldi befektetések vonzását célzó programjával.
Címlapkép forrása: EU
Veszélyes anyagokat találtak a hazai almákban - Ezt eszed nap mint nap
Szinte minden vizsgált mintában.
Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre
Ilyen festéssel ritkán látni a madarakat.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg tavaly a Lidl digitális hűségprogramjával
Alig van olyan magyar háztartás, amely ne venne részt valamilyen hűségprogamban.
Vajon túléli az okostelefon a mesterséges intelligencia korát?
Az Apple-Android duopóliumot az OpenAI, a Meta és az Amazon támadja
Brutális árcsökkentéseket jelentett be a magyarországi IKEA
Számos terméknél.
Erősen kezdi az évet az európai gazdaság
De a dollár nagy gyengülése még bekavarhat.
Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát
8500 dollárról beszél a JP Morgan.
Órákon belül jön az újabb havazás Magyarországon – Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Hétvégére lehűl az idő.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!