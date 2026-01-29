  • Megjelenítés
Dühöngenek az oroszok: a Nyugat most megkezdte a tengeri háborút - Ilyet senki nem csinál békeidőben

Legújabb intézkedésükkel a nyugati országok már bőven túlléptek a gazdasági szankciók súlyosságán: lényegében tengeri katonai konfliktust kezdtek Oroszországgal szemben - írja az MK.ru

Az orosz lap szerzője, Ruszlán Pankratov politikatudós azt a fejleményt kommentálja, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság elkezdték lefoglalni az orosz árnyékflotta hajóit – ezeken a tengerészeti eszközökön szállítja Oroszország a szankciók alatt álló energiahordozókat külföldi partnereinek.

Pankratov azt írja: az ENSZ tengerészeti alapokmányának 110-es pontja szerint bármely hajót lefoglalhatnak a nyugati államok, ha az adott tengerészeti eszköz nem tarja be a nemzetközi hajózási szabályokat, például jeladó nélkül hajózik, vagy nem használ országjelzést.

Az elemző szerint az árnyékflotta hajóinak esetében ezek a szabályok nem állnak fenn: ezek a hajók Oroszországhoz tartoznak és szerinte minden hajózási előírást betartanak.

A nyugati országok szerinte egyoldalúan úgy döntöttek, megfosztják ezeket a hajókat az országjelzésüktől, erre hivatkozva foglalják le az eszközöket – attól, hogy 14 ország ebben megállapodott, a nemzetközi jognak még érvényesnek kellene, hogy legyen. Figyelmezteti Iránt, Indiát és Kínát: ők is így járhatnak.

Pankratov úgy látja,

Oroszország nem reagált megfelelően arra, amikor Amerika lefoglalta a Marinera tankerhajót, ezután a Nyugat úgy látja, következmények nélkül intézkedhetnek a továbbiakban az orosz árnyékflotta ellen.

Most már blokád van. Ez már nem fenyegetés, ez jogi köntösbe csomagolt valóság”

– írja.

Az elemző szerint a Nyugat célja, hogy teljesen megbénítsák Oroszország kereskedelmi hajóforgalmát, még azok a hajók is nehezen fognak biztosítót találni, amelyek nem olajat szállítanak, hiszen bármikor felmerülhet a veszélye annak, hogy a nyugati hatóságok intézkednek ellenük. Ez most még egyfajta "puha" intézkedés, de az eszkaláció folyamatos lesz.

Pankratov szerint a Nyugat most Oroszország reakcióit teszteli:

az elemző úgy gondolja, hogyha Moszkva semmit nem lép, a következő lépés Kalinyingrád blokádja lesz, majd katonai hajók megtámadása.

Ez eszkaláció lépésről lépésre, minden lépés egy újabb teszt, a kérdés pedig az, hogy készen állunk-e a harcra”

– írja.

Blokádról van szó, a blokád egy különleges katonai művelet, melynek célja az orosz export megbénítása és a háborús készülődés. Békeidőben senki nem vezet be tengerészeti blokádot. Ha az EU most ilyen intézkedést tesz, olyan eszkalációra készülnek, amely közvetlen katonai konfliktusig fog menni”

– írja az elemző.

Úgy gondolja, Washington és London is arra számít, hogy 1-2 éven belül orosz-NATO háború lesz, ennek első helyszíne pedig a Baltikumban lesz majd található.

Oroszország hibát követett el azzal, hogy csöndben maradt a Marinera-incidens után. Ezt gyengeségnek fogták fel. A Nyugat úgy látja, zöld utat kapott. Most a blokád új fázisba fog lépni, hajók lefoglalása jön, majd a kereskedelmi útvonal teljes lezárása. Ezek nem szankciók – ez már tengerészeti háború”

– zárja gondolatait az orosz elemző.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images

