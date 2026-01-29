Ez komoly, tényleg kifulladhat Moszkva háborúja? - Kritikus pillanatban torpant meg Oroszország

Január végén az orosz csapatok naponta átlagosan 6,5 négyzetkilométert foglaltak el. Ez

2025 áprilisa óta a legalacsonyabb havi érték.

Robert Brovdi, az ukrán dróncsapatok parancsnoka megerősítette a tendenciát: az orosz támadások intenzitása csökkent, mert minden támadást alaposabban mérlegelnek. Ez jelentősen lassítja az előrenyomulás ütemét.

A kárpátaljai származású parancsnok szerint a halottak és sebesültek aránya is sokatmondóan változott, állítása szerint mára több az elsett orosz katona, mint a sebesült.

Az orosz parancsnokság is levonta a következtetéseket. Szuhrab Ahmedov altábornagyot két éven belül már másodszor menesztették. Ahmedov arról vált hírhedtté, hogy gépesített oszlopokat küldött frontális támadásokba megerősített állások ellen, általában ugyanazzal az eredménnyel. Legutóbbi akciójában, 2025 decemberének végén egyetlen ütközetben 25 járművet veszített.

Ukrajna így is teret veszít

Az elmúlt hetekben az orosz erők Zaporizzsja megyében fokozták a nyomást, a Kahovkai-víztározó partja mentén nyomulnak előre Primorszke és Sztepnohirszk irányába. Utóbbi település elvesztése azért lehet aggasztó Kijev számára, mert így Zaporizzsja lehet a negyedik nagy ukrán város – Harkiv, Szumi és Herszon után –,

amely állandó drónfenyegetés alá kerül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio