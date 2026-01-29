  • Megjelenítés
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!

Az Európai Unió pénzügyi feketelistára helyezi Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának ellehetetlenítése érdekében – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben, hangsúlyozva: az EU minden rendelkezésre álló eszközt bevetne Moszkva nyomás alá helyezésére és a valódi béketárgyalások kikényszerítésére.

Mivel minden olyan eszköz jó, amellyel Oroszországot nyomás alá helyezni, valamint valódi tárgyalásokra lehet kényszeríteni,

az Európai Unió pénzügyi feketelistára fogja helyezni Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása érdekében

- jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben csütörtökön.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak nyilatkozva Kaja Kallas hangsúlyozta: az Abu-Dzabiban összegyűlt tárgyalók között az orosz oldalon csak katonai küldöttek vannak jelen, akiknek nincs mandátumuk semmilyen megegyezésre sem, ami szerinte azt jelenti, hogy biztosan nem veszik komolyan a békét.

Iránnal kapcsolatban a főképviselő előrevetítette azt a várakozását, hogy a miniszterek megszorító intézkedéseket fogadnak el, illetve terrorszervezetté nyilvánítják a Forradalmi Gárdát.

