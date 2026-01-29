Készül a hatalmas csapás Oroszországra!

Az Európai Unió pénzügyi feketelistára helyezi Oroszországot az ukrajnai háború finanszírozásának ellehetetlenítése érdekében – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben, hangsúlyozva: az EU minden rendelkezésre álló eszközt bevetne Moszkva nyomás alá helyezésére és a valódi béketárgyalások kikényszerítésére.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak nyilatkozva Kaja Kallas hangsúlyozta: az Abu-Dzabiban összegyűlt tárgyalók között az orosz oldalon csak katonai küldöttek vannak jelen, akiknek nincs mandátumuk semmilyen megegyezésre sem, ami szerinte azt jelenti, hogy biztosan nem veszik komolyan a békét.

Iránnal kapcsolatban a főképviselő előrevetítette azt a várakozását, hogy a miniszterek megszorító intézkedéseket fogadnak el, illetve terrorszervezetté nyilvánítják a Forradalmi Gárdát.

