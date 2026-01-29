  • Megjelenítés
Kínos bakikat vétett Trump diplomatája: nagyon kiakadtak Kijevben
Egy magas rangú, de meg nem nevezett amerikai diplomata, aki az orosz–ukrán háború lezárásán dolgozik, zárt háttérbeszélgetésen súlyos tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot Ukrajna politikai berendezkedésével és magával a háborúval kapcsolatban - jelentette a Kyiv Independent.

A diplomata a közelmúltban tévesen állította, hogy Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal frissen kinevezett vezetője és korábbi katonai hírszerzési főnök jelenleg Ukrajna alelnökeként tevékenykedik. Csakhogy Ukrajnának nincs alelnöki tisztsége. Az alkotmány szerint az államfő az elnök, akadályoztatása esetén pedig az országgyűlés elnöke veszi át ideiglenesen a hatalmat.

Ugyanez a tisztségviselő a háború időrendjével sem volt tisztában. Amikor megkérdezték tőle, hogy Trump béketerve a február 24-i teljes körű invázió negyedik évfordulójára céloz-e,

elismerte, hogy nem tudta, pontosan mikor kezdődött az offenzíva.

Ráadásul pontatlanul azt állította, hogy az orosz–ukrán háború régebb óta tovább tart, mint a második világháború. Ez félrevezető: bár a konfliktus valóban meghaladta a német–szovjet háború időtartamát (1941–1945), a második világháború egésze 1939 szeptemberétől 1945-ig tartott.

A nyilatkozatok komoly aggodalmakat keltettek Kijevben az amerikai tárgyalódelegáció felkészültségével kapcsolatban.

Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke súlyos problémának nevezte a helyzetet. Szerinte a diplomata fogékony az orosz narratívákra, és a tárgyalásokat üzleti, nem pedig politikai vagy jogi szemszögből közelíti meg. "Például a területi kérdéseket ingatlanügyként kezeli. Ez teljesen rossz megközelítés. Nem ismeri az alapokat – a politika, a történelem és a nemzetközi jog alapjait" – mondta.

Steven Pifer, az Egyesült Államok korábbi kijevi nagykövete hozzátette, hogy a tisztségviselőnek nincsenek tapasztalt tanácsadói sem Oroszország, sem Ukrajna ügyeiben. Ezzel szemben Putyin elnököt, aki mélyen ismeri a tárgyalások részleteit, rendszerint külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov kíséri, aki kilenc évig volt Oroszország washingtoni nagykövete.

Alekszandra Filipenko, az amerikai–orosz kapcsolatok szakértője szerint a diplomata valójában nem tapasztalt szakember, hanem elsősorban olyan személy, akiben Trump megbízik.

Christian Caryl, a Foreign Policy publicistája úgy véli, ez illeszkedik az amerikai diplomácia régi mintázatába, amelyben tapasztalatlan személyeket neveznek ki nagyköveti posztokra kampánytámogatásért vagy az elnök iránti lojalitásért cserébe. "Ettől függetlenül nem hiszem, hogy valaha is láttunk ilyen szélsőséges esetet" – tette hozzá.

A Kyiv Independent értesülései szerint az amerikai delegáción belül Jared Kushner, Trump veje egyre meghatározóbb szerepet tölt be. "Még Kushner is profibbnak tűnik" – jegyezte meg Merezsko, aki szerint az amerikai tisztségviselőt el kellene távolítani a delegációból.

Nicholas Westcott, a SOAS Egyetem diplomáciai professzora és egykori brit diplomata szerint Trump egy régebbi stílusú diplomáciához tér vissza, ahol a tárgyalásokat nem szakértők, hanem az uralkodóhoz közel álló, megbízható személyek vezetik. "Ez egyszerű ügyeknél működhet, de olyan összetett, mélyen történelmi kérdéseknél, mint Ukrajna, kifejezett hátrány, ha valakinek nincs diplomáciai tapasztalata a régióban" – mondta.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

