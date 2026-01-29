Meghökkentő döntést hozott Vlagyimir Putyin: behúzza a féket a háborús gépezet - Itt van a fordulat, amire mindenki várt?

Az Ukrajna elleni invázió lassan több mint négy éve tart, a háború kezdeti kudarcai után az orosz állam jelentős haderőfejlesztésbe, hadiipari kapacitásbővítésbe kezdett, a védelmi minisztérium masszív megrendeléseket adott le a védelmi ipari cégeknek.

A fejlesztés üteme idén várhatóan jelentősen lassulni fog: a Bloomberg az orosz Gazdasági Minisztérium hároméves prognózisát szemlézve azt írja,

idén várhatóan "csak" 4-5%-kal bővülnek majd az orosz hadiipari megrendelések, szemben az elmúlt évek 30% körüli értékével.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem jelent visszaesést, csupán a kapacitásbővítés és a megrendelések ütemének növekedése lassul.

A vezető tisztviselők nyilatkozatai is változó prioritás-változásokat jeleznek. Anton Sziluanov pénzügyminiszter, aki két éve még azt hangoztatta, hogy a költségvetési politika a győzelem finanszírozását szolgálja, ma már kiegyensúlyozott, az alacsonyabb olajáraknak és a szankcióknak is ellenálló orosz költségvetés összeállítását tűz ki célul. Gyenyisz Manturov miniszterelnök-helyettes januárban arról számolt be Putyinnak, hogy a hadiipari üzemekben a polgári termékek aránya tavaly 30 százalék fölé emelkedett, és

a kormány a katonai vállalatok civil projektjeinek további bővítését tervezi.

Nagyon egyszerű magyarázata van a Gazdasági Minisztérium előrejelzésének: 2026-ban a költségvetési politika megszorítóvá válik"

– mondta Tatjana Orlova, az Oxford Economics vezető közgazdásza. Szerinte a katonai kiadások további növelése a visszaeső bevételek mellett más területektől vonná el a forrásokat, növelné az államadósságot és az inflációs nyomást, ami tartósan magas kamatszinthez vezetne.

Egész évben válaszút előtt állnak majd – vagy tovább öntik a pénzt a háborúba, vagy elkezdik visszavenni a tempót egy félháborús állapot felé"

– vélekedett Alekszandr Gabujev, a Carnegie Oroszország Eurázsia Központ berlini igazgatója.

Oroszországot egyre szűkülő bevételi korlátok sújtják: az alacsonyabb olajárak, a nyersolajra adott nagyobb árengedmények, a szigorúbb szankciók miatti fokozódó logisztikai nehézségek, valamint az erős rubel. Közben a nemzeti vagyonalap likvid tartalékai a pénzügyi stabilitáshoz szükséges minimumhoz közelítenek, ami arra kényszeríti a kormányt, hogy a költségvetési hiányt gyakorlatilag kizárólag új hitelfelvételből finanszírozza.

Az állami kiadások elérték azt a szintet, amely az orosz gazdaság jelenlegi állapotában a határnak tekinthető"

– állapította meg Alekszandr Sirov, az Orosz Tudományos Akadémia Gazdasági Előrejelző Intézetének igazgatója.

A védelmi szektor már most lassuló pályára került. A minisztériumi becslések szerint az

optikai és elektronikai ipar – amely haditechnikai alkatrészeket is gyárt – kibocsátása 2025-ben 11 százalékkal nőtt, szemben a 2024-es 28 százalékkal.

A harckocsik és más harcjárművek gyártásának növekedési üteme 34-ről 27 százalékra lassult,

a fémkész termékeké – köztük bombáké és fegyvereké – pedig 32-ről 14 százalékra esett vissza.

Strukturális akadályok is drágítják a hadiipar további bővítését. A hadiüzemek agresszív toborzása – amely az elmúlt három évben mintegy 800 ezer munkavállalót szívott fel a piacról – tovább mélyítette a munkaerőhiányt, és kiélezte a bérversenyt a civil szektorral. A gyors bérnövekedés hozzájárult az inflációs hullámhoz, ami miatt a jegybank hónapokon át rekordmagasan tartotta az alapkamatot.

A költségvetési szigorítás ugyanakkor nagyobb mozgásteret adhat a jegybanknak a monetáris feltételek lazítására.

Összességében az állami kereslet idén kevésbé lesz intenzív, mint az előző években. A támogató tényező a folytatódó monetáris lazítás lesz, amely élénkítheti a beruházási aktivitást"

– mondta Szergej Konyigin, a Szinara Bank vezető közgazdásza.

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images