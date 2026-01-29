  • Megjelenítés
Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Globál

Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

Portfolio
Németország elsőként a nagy európai hatalmak közül saját űralapú rakétaészlelő rendszer kiépítését tervezi, így csökkentve védelmi függőségét Washingtontól - írta a Financial Times.

A német űrparancsnokság vezetője, Michael Traut vezérőrnagy a Financial Timesnak elmondta, hogy Németország műholdas rakétaészlelő rendszer létrehozását tervezi. A projekt nemzeti keretek között valósulna meg, ugyanakkor nyitott az európai együttműködésre. A vezérőrnagy hangsúlyozta, hogy

az ilyen önálló képességek révén Németország és Európa erősebb, egyenrangúbb partnerré válhat az Egyesült Államok számára.

Európa jelenleg a NATO-n keresztül az amerikaiak közös űralapú korai figyelmeztető rendszerére támaszkodik olyan fenyegetések, például a nagy hatótávolságú rakéták észlelésében. Donald Trump kiszámíthatatlan NATO-politikája, valamint többek között a Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentései riadalmat keltettek az európai fővárosokban, és a szuverén katonai képességek fejlesztése felé terelték a figyelmet.

Németország élen jár ebben az új fegyverkezési hullámban. Berlin tavaly jelentette be, hogy 2030-ig 35 milliárd eurót fektet katonai űrtechnológiába, amivel azonnal a globális élmezőnybe lépett.

Még több Globál

Ez komoly, tényleg kifulladhat Moszkva háborúja? - Kritikus pillanatban torpant meg Oroszország

Kínos kudarc a Földközi-tengeren: Washington grandiózus tervei szertefoszlani látszanak

Hiába van a sarkon a béketárgyalások következő fordulója, elsöprő offenzívára készül Moszkva - Háborús híreink csütörtökön

A brüsszeli európai űrkonferencián Traut kiemelte, hogy a rakétaészlelés működési szempontból elsődleges fontosságú. Szerinte az űralapú korai figyelmeztetés és a műholdas rakétaészlelés rendkívül sürgős feladat, mert a fenyegetés közvetlen. Hozzátette: Európa szinte minden űrképesség tekintetében az Egyesült Államoktól függ, ezért erős igény mutatkozik a német és európai szuverén rakétaészlelési és -elfogási képességek kiépítésére. Úgy fogalmazott, nemcsak korán akarják észlelni a rakétákat, hanem minél előbb meg is akarják semmisíteni azokat.

A német terv révén Európa első működőképes, űralapú rakétaészlelő rendszeréhez juthatna. Franciaország korábban demonstrációs műholdak felbocsátásával kísérletezett rakétaindítások észlelésére – ilyen volt a 2009-es Spirale program –, ám a küldetés lezárása után a fejlesztést nem folytatták. A német Fraunhofer EMI kutatóintézet 2024-ben bocsátott fel egy hasonló célú kísérleti műholdat.

Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség (ESA) főigazgatója közölte, hogy a szervezet tárgyalásokat folytat arról, miként kapcsolódhat be a rakétaészlelési technológiák fejlesztésébe. Elmondása szerint folyamatos egyeztetések zajlanak Németországgal arról, hogy az ESA rendszerarchitektúrája révén miként illeszthetők a német képességek az európai űrinfrastruktúrához. Aschbacher hangsúlyozta, hogy bár a kettős felhasználású technológiák egyre fontosabbá válnak az ESA számára, az ügynökség soha nem vesz részt támadó fegyverek fejlesztésében.

Az ESA hagyományosan kizárólag polgári űrtechnológiákkal foglalkozott.

Tavaly novemberben azonban a tagállamok – köztük uniós országok, valamint Kanada, Norvégia és az Egyesült Királyság – megszavazták az ügynökség első, kifejezetten kettős felhasználású programjának finanszírozását, amely egy űralapú hírszerzési, megfigyelési és felderítési hálózat technológiáját fejlesztené. Aschbacher szerint ehhez 2030-ig meg kellene duplázni az európai kollektív űrkiadásokat. Úgy fogalmazott: védelem nem létezhet űr nélkül.

Traut nem árult el részleteket az űralapú rakétaészlelő képesség ütemezéséről vagy költségvetéséről, de leszögezte, hogy nincs idő a halogatásra. Emlékeztetett rá, hogy a német védelmi főparancsnok utasítása szerint 2029-re készen kell állniuk a háborúra.

Kapcsolódó cikkünk

Videó: lerántották a leplet a Zubr-rendszerről – Egy csapásra vége a drónok aranykorának?

Hihetetlen fordulat a cseh gazdaságban: ez az iparág veheti át a vezető szerepet, már most rekordokat dönt

Kijött a legfrissebb lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege

Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
A Fed kamatdöntése után összeszedte magát a forint
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility