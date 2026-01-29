Németország titokban olyan fegyvert fejleszt, ami megváltoztathatja Európa jövőjét

A német űrparancsnokság vezetője, Michael Traut vezérőrnagy a Financial Timesnak elmondta, hogy Németország műholdas rakétaészlelő rendszer létrehozását tervezi. A projekt nemzeti keretek között valósulna meg, ugyanakkor nyitott az európai együttműködésre. A vezérőrnagy hangsúlyozta, hogy
az ilyen önálló képességek révén Németország és Európa erősebb, egyenrangúbb partnerré válhat az Egyesült Államok számára.
Európa jelenleg a NATO-n keresztül az amerikaiak közös űralapú korai figyelmeztető rendszerére támaszkodik olyan fenyegetések, például a nagy hatótávolságú rakéták észlelésében. Donald Trump kiszámíthatatlan NATO-politikája, valamint többek között a Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentései riadalmat keltettek az európai fővárosokban, és a szuverén katonai képességek fejlesztése felé terelték a figyelmet.
Németország élen jár ebben az új fegyverkezési hullámban. Berlin tavaly jelentette be, hogy 2030-ig 35 milliárd eurót fektet katonai űrtechnológiába, amivel azonnal a globális élmezőnybe lépett.
A brüsszeli európai űrkonferencián Traut kiemelte, hogy a rakétaészlelés működési szempontból elsődleges fontosságú. Szerinte az űralapú korai figyelmeztetés és a műholdas rakétaészlelés rendkívül sürgős feladat, mert a fenyegetés közvetlen. Hozzátette: Európa szinte minden űrképesség tekintetében az Egyesült Államoktól függ, ezért erős igény mutatkozik a német és európai szuverén rakétaészlelési és -elfogási képességek kiépítésére. Úgy fogalmazott, nemcsak korán akarják észlelni a rakétákat, hanem minél előbb meg is akarják semmisíteni azokat.
A német terv révén Európa első működőképes, űralapú rakétaészlelő rendszeréhez juthatna. Franciaország korábban demonstrációs műholdak felbocsátásával kísérletezett rakétaindítások észlelésére – ilyen volt a 2009-es Spirale program –, ám a küldetés lezárása után a fejlesztést nem folytatták. A német Fraunhofer EMI kutatóintézet 2024-ben bocsátott fel egy hasonló célú kísérleti műholdat.
Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség (ESA) főigazgatója közölte, hogy a szervezet tárgyalásokat folytat arról, miként kapcsolódhat be a rakétaészlelési technológiák fejlesztésébe. Elmondása szerint folyamatos egyeztetések zajlanak Németországgal arról, hogy az ESA rendszerarchitektúrája révén miként illeszthetők a német képességek az európai űrinfrastruktúrához. Aschbacher hangsúlyozta, hogy bár a kettős felhasználású technológiák egyre fontosabbá válnak az ESA számára, az ügynökség soha nem vesz részt támadó fegyverek fejlesztésében.
Az ESA hagyományosan kizárólag polgári űrtechnológiákkal foglalkozott.
Tavaly novemberben azonban a tagállamok – köztük uniós országok, valamint Kanada, Norvégia és az Egyesült Királyság – megszavazták az ügynökség első, kifejezetten kettős felhasználású programjának finanszírozását, amely egy űralapú hírszerzési, megfigyelési és felderítési hálózat technológiáját fejlesztené. Aschbacher szerint ehhez 2030-ig meg kellene duplázni az európai kollektív űrkiadásokat. Úgy fogalmazott: védelem nem létezhet űr nélkül.
Traut nem árult el részleteket az űralapú rakétaészlelő képesség ütemezéséről vagy költségvetéséről, de leszögezte, hogy nincs idő a halogatásra. Emlékeztetett rá, hogy a német védelmi főparancsnok utasítása szerint 2029-re készen kell állniuk a háborúra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
