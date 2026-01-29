Példátlan internetkorlátozások jöhetnek: 146 millió embert érintő változásról döntöttek

A minisztérium felszólította az állampolgárokat, hogy ne adjanak meg személyes adatokat, és ne fejtsék ki részletesen a véleményüket nyilvános csevegőszobákban, csoportokban és fórumokon. A tárca sajtóközpontja szerint az illegális tevékenységekbe embereket beszervezni próbáló személyek gyakran az online aktivitás elemzésével azonosítják azokat a felhasználókat, akik "proaktív életvitelt" folytatnak, és ezért könnyebb célpontnak számítanak.
A minisztérium azt javasolja, hogy az emberek ne tegyenek közzé részletes információkat tanulmányaikról, munkahelyükről és lakóhelyükről, és korlátozzák közösségimédia-profiljuk nyilvános elérhetőségét.
Arra is figyelmeztetnek, hogy ne válaszoljanak személyes jellegű kérdésekre, és ne fogadjanak el ismeretlenektől érkező barátkéréseket. Ha valaki toborzási kísérletet vagy nyomásgyakorlást észlel, a tárca szerint azonnal a hatóságokhoz kell fordulnia.
A Belügyminisztérium korábban, 2025 nyarán arról számolt be, hogy csalók számítógépes játékokon keresztül próbálnak gyerekeket bűncselekményekbe bevonni. Január 25-én a szentpétervári kiberbűnözési osztály egy új átverésre hívta fel a figyelmet: a támadók az állami szolgáltatási portálnak, a Goszuszluginak adják ki magukat, és kártékony fájlokat küldenek az áldozatoknak.
Ezzel párhuzamosan a hatóságok az "oroszok védelme" ürügyén folyamatosan kiterjesztik ellenőrzésüket az internet felett. Január 27-én olyan kormányzati kezdeményezést jelentettek be, amely felhatalmazná az FSZB-t nemcsak a mobilinternet, hanem a vezetékes internet, a telefonszolgáltatások és bármilyen más elektronikus kommunikáció lekapcsolására is, "az állampolgárok és az állam biztonsági fenyegetésekkel szembeni védelme" érdekében. A tervek szerint a leállítások pontos indokait elnöki rendeletben vagy kormányhatározatban kell majd rögzíteni.
Alekszandr Karavajev és Szergej Afanaszjev ügyvédek rámutattak, hogy a tervezett módosítások szövege tág értelmezésre ad lehetőséget. A "biztonsági fenyegetések" fogalmát a hatályos jogszabályok nem definiálják egyértelműen, ami szerintük széles körű és visszaélésszerű alkalmazásra is lehetőséget teremthet.
A Top10VPN adatai szerint Oroszország 2025-ben világelsővé vált a mobilinternet-korlátozások terén: a leállítások összesen 37 166 órán át tartottak, és mintegy 146 millió embert érintettek. A Na Szvjazi (Vonalban) projekt becslése szerint átlagosan naponta 63 régióban vezetnek be valamilyen formájú korlátozást.
Január 28-án az Infoforum 2026 rendezvényen Dmitrij Gribkov, az orosz Biztonsági Tanács titkárának helyettese kijelentette, hogy a mobileszközöket, a Starlink műholdas internetrendszert, az e-mail szolgáltatásokat és más nyugati informatikai technológiákat "destruktív információtechnológiai befolyásgyakorlásra" használják Oroszország ellen. Közölte: ezeket a "fenyegetéseket" az információbiztonsági doktrína új változatában is rögzíteni fogják, amely a digitális tér feletti ellenőrzés további erősítését irányozza elő a rendszerek létrehozásától azok üzemeltetéséig, beleértve a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat is.
Az RKS Global szakértői korábban azt valószínűsítették, hogy a következő években az oroszországi internethozzáférés az engedélyezett weboldalak "fehér listájára" korlátozódhat. Szerintük az ellenőrzési mechanizmusokat tovább szigoríthatják, többek között az arcfelismerő rendszerek széles körű bevezetésével és központosított állampolgári profiladatbázisok létrehozásával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
