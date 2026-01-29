  • Megjelenítés
Pillanatok alatt összeomlott Oroszország kulcsfontosságú védelmi rendszere – Kiderítették, mi történt, kegyetlenül lesújt Putyin haragja
2024 nyarán megtámadta Oroszország kurszki határvidékét az ukrán hadsereg: Kijev egy villámoffenzívával letarolta az orosz védelmet és több tucat települést foglalt el Kurszk megyében pár nap leforgása alatt. Oroszország hatósági őrizetbe vette Kurszk régió kormányzóját és helyettesét, akiket azzal vádolnak, hogy ellopták a pénzt, amiből védelmi rendszereket kellett volna építeniük.

2024 nyarán az ukrán hadsereg meglepetésszerű offenzívát kezdett Oroszország Kurszk megyéje ellen: a határ menti védelmet villámgyorsan letarolták, több száz orosz katona esett fogságba. Az ukrán hadsereg elfoglalt több tucat falut a határ mellett, illetve egy várost, Szudzsát is. Az ukrán védelmi állások felszámolása egészen 2025 tavaszáig tartott.

Oroszország most azzal vádolta meg a régió akkori kormányzóját, Alekszej Szmirnovot és helyettesét, Alekszej Gyedovot, hogy

ellopták azt a pénzt, amiből védelmi rendszereket kellett volna építeniük a határ mentén.

Előzetes vizsgálatok alapján alapos a gyanú, hogy Szmirnov és Gyedov egy szervezett bűnözői csoport vezetőjeként a Kurszki Régiós Fejlesztési Vállalattal nagy értékű lopást követtek el”

– olvasható a TASZSZ által szemlézett vádiratban.

Az ellopott összeg teljes értékét 152 millió rubelre, azaz 650 millió forintra taksálják.

Mindkét vádlott tagadja bűnösségét.

Valószínű, hogy Kurszk régió két vezetője bűnbakként lett előállítva. Ha valóban el is lopták az említett összeget - ami a korrupció által átjárt orosz államgazdálkodásban nem lenne kirívó dolog -, ekkora összegből aligha lehetett volna olyan erődítményeket építeni Kurszk megyében, melyek megfogták volna az ukrán hadsereg átfogó és meglepetésszerű összfegyvernemi támadását.

Címlapkép forrása: Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

