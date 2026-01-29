Váratlan fordulat: gigaüzletet kötött az orosz olajóriás!

A Lukoil-csoport megállapodást írt alá az orosz olajvállalat külföldi eszközeit birtokló Lukoil International GmbH eladásáról az amerikai Carlyle befektetési céggel - jelentették be csütörtökön.

A Lukoil-csoport bejelentette, hogy megállapodásra jutott

az amerikai Carlyle befektetési társasággal a Lukoil külföldi érdekeltségeit kezelő leányvállalat, a Lukoil International GmbH értékesítéséről.

Az orosz olajtársaság közleményében hangsúlyozta, hogy a tranzakció nem vonatkozik a cég kazahsztáni eszközeire, amelyek továbbra is a Lukoil-csoport tulajdonában maradnak. Az ügylet számos feltételhez kötött, beleértve az amerikai hatóságok jóváhagyását is.

Az orosz cég hangsúlyozta továbbá, hogy a megállapodás nem kizárólagos, a Lukoil folytatja a tárgyalásokat más potenciális vevőkkel.

A TASZSZ által korábban idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra becsülték.

Mintegy két órával a csütörtöki bejelentés után a moszkvai értéktőzsdén a Lukoil-részvények árfolyama több mint 3 százalékos drágulással, 5385 rubel állt.

A Lukoil tavaly október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene. Október 27-én jelentette be szándékáét a Lukoil, hogy eladja nemzetközi eszközeit, "mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben."

