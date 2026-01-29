Zörgeti a kardot Amerika ősellensége - Készen állnak háborúzni

Irán külügyminisztere szerda este közösségi oldalán közölte, hogy az iráni fegyveres erők készen állnak arra, hogy azonnal és határozottan válaszoljanak bármilyen amerikai támadásra. Abbász Aragcsi szerint a katonák "ujjukat a ravaszon tartva" várják az esetleges agressziót hazájuk területe, légtere és vizei ellen.

A tárcavezető hozzátette, hogy Irán értékes tanulságokat vont le a tavaly júniusi, tizenkét napon át tartó izraeli katonai támadásból.

Az akció idején a Trump-kormányzat is csapásokat mért az iráni nukleáris létesítményekre. Mint fogalmazott, ezek a tapasztalatok lehetővé teszik, hogy most még erőteljesebben, gyorsabban és mélyrehatóbban reagáljanak.

Aragcsi nyilatkozata mindössze néhány órával azt követően látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét katonai akcióval fenyegette meg Teheránt. Az iráni vezetés az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás alá került Washington részéről a kormányellenes tüntetések elleni fellépés miatt.

Hatalmas armada tart Irán felé

– írta Trump a Truth Social platformon. Hozzátette, hogy a flotta készen áll küldetése gyors és szükség esetén erőszakos végrehajtására.

Az amerikai elnök egyúttal tárgyalóasztalhoz szólította fel Teheránt, és méltányos megállapodást sürgetett az atomfegyverek kérdésében. Trump figyelmeztetett: ha Irán nem hajlandó megegyezni, a következő támadás "sokkal súlyosabb" lesz – annak ellenére, hogy korábban többször is azt állította, a tavalyi amerikai csapások már "megsemmisítették" az iráni atomprogramot.

