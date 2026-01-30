  • Megjelenítés
Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken
Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondta, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt. Volodimir Zelenszkij "fontosnak" nevezte Trump bejelentését, és háláját fejezte ki. Az ukrán elnök elárulta, hogy a tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban szót ejtettek a témáról, és elvárják az egyezségek betartását, hisz a deeszkaláció hozzájárulhat a háború lezárásához. Egyes Kreml-közeli katonai bloggerek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről számoltak be. Közben az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja: az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint olyan közel vannak a békemegállapodás utolsó, területi kérdésének rendezéséhez, "mint még soha". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Drónvédelmi szerződést szignózott Varsó

A Lengyel Fegyverzeti Ügynökség szerződést kötött pénteken a Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) konszernnel és a norvég Kongsberg Defence and Aerospace hadiipari céggel egy teljes körű drónvédelmi rendszer létrehozására a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös lengyel határon.

Az ügylet értéke 15 milliárd zloty (4,2 milliárd dollár). Az aláírást a TVP Info televíziós csatorna élőben közvetítette.

A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá.

A SAN elnevetésű drónvédelmi ügylet a Keleti pajzs védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén.

A SAN program segítségével ezek a határok lesznek a legjobban védettek Európában

- jegyezte meg Tusk.

A lengyel védelmi minisztérium adatai szerint a SAN rendszer 18 ütegből fog állni. Minden ütegben 4 szakasz lesz - három tüzérszázad és egy támogató szakasz. A tüzérszázadokban lengyel gyártmányú, 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított (APKWS) rakétákat, kamikaze drónokat, radarállomásokat és elektronikus hadviselési eszközöket fognak alkalmazni.

A SAN rendszert 2027 végéig tervezik hadrendszerbe állítani a lengyel hadseregben.

(MTI)

Bevallotta Zelenszkij: nem fizetett Európa, nagy bajba került Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a PURL-program kifizetésének késlekedése miatt Ukrajna nem kapta meg időben a légvédelmi rakétákat, így orosz ballisztikus támadások idején üresen maradtak a NASAMS- és Patriot-ütegek - számolt be a Suspilne.

Tovább a cikkhez
Bevallotta Zelenszkij: nem fizetett Európa, nagy bajba került Ukrajna
Harkivot rakétatámadás érte

Négy ukrán települést orosz támadás ért Harkiv megyében. Egy ember meghalt, kettő pedig megsérült.

Moszkva Harkiv megyében egy rakétát – amelynek típusát még vizsgálják –, hat Geran-2 típusú drónt, valamint két további, szintén azonosítás alatt álló UAV-t vetett be.

(Ukrinform)

Ukrán jelentés

Az orosz haderő az éjszaka folyamán egy Iszkander-M ballisztikus rakétával, valamint 111 drónnal támadta Ukrajnát az ukrán légierő közleménye szerint.

Az ukrán lédelem a 111-ből 80 drónt megsemmisített, azonban 15 helyszínen egy ballisztikus rakéta és 25 drón becsapódását jegyezték fel. Alábbhulló roncsokat két helyen jelentettek.

(Ukrinform)

Visszavágott Zelenszkij Putyin meghívására: elhalasztják a béketárgyalást? – "Világos, mi zajlik itt"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken visszautasította a Kreml ismételt meghívását Moszkvába, és kijelentette: lehetetlen, hogy az orosz fővárosban tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal - tudósított az ukrán sajtó. Zelenszkij arról is megszólalt, hogy változhat az eredetileg vasárnapra, Abu Dzabiba tervezett következő tárgyalási forduló helyszíne és időpontja.

Tovább a cikkhez
Visszavágott Zelenszkij Putyin meghívására: elhalasztják a béketárgyalást? –
Hatalmas győzelmet ünnepel az orosz elitegység: a földön semmisült meg Ukrajna legendás F-16-osa

Az orosz hadseregben úttörőnek számító drónalakulat, a „Rubicon” egység nemrégiben közzétett egy videót, amelyen egy ukrán F-16-os megsemmisítése látható, igaz, valójában csak egy makettet sikerült eltalálniuk.

Tovább a cikkhez
Hatalmas győzelmet ünnepel az orosz elitegység: a földön semmisült meg Ukrajna legendás F-16-osa
Olasz kazánokat kaptak az ukránok

Ukrajna Olaszországból érkezett ipari kazánberendezéseket osztott szét 10 régióban, hogy megerősítse az ország fűtési infrastruktúráját - közölte Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes csütörtökön.

A szállítmány 78 darab moduláris és melegvizes kazánberendezést tartalmaz, amelyek összteljesítménye meghaladja a 112 megawattot, valamint égőket, alkatrészeket és kiegészítő rendszereket. A felszerelés becsült értéke 1,86 millió euró.

A kazánokat a csernyihivi, herszoni, harkivi, odesszai, mikolajivi, szumi, dnyipropetrovszki, zaporizzsjai, donyecki és kijevi régió lakóközösségei kapták meg.

A kazánokat megrongálódott városi hálózatokhoz, kórházakhoz és alapvető szolgáltatásokat nyújtó közösségekhez szánjuk: ez a humanitárius kezdeményezés összesen mintegy 90 000 otthon vagy egy 250 000 lakosú város fűtéséhez elegendő kapacitást biztosít

- mondta Carlo Formosa, Olaszország ukrajnai nagykövete.

Kuleba megköszönte az olasz kormány folyamatos támogatását, és hozzátette, már folynak a tárgyalások a következő szállítmányról is.

(Kyiv Independent)

Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel

Az Egyesült Államok elképzelése az orosz-ukrán háború lezárásáról viszonylag egyszerű: Ukrajnának át kellene adnia azokat a területeket, amelyek egy évtizede a védelmének sarokkövei. Cserébe nyugati védelmi garanciákat kapna, ami azonban elfogadhatatlan Moszkva számára. Aztán mindenki degeszre keresné magát - foglalja össze velősen a Wall Street Journal a felek álláspontjait. Az amerikai lap emellett három forgatókönyvet is felvázolt a jövőt illetően.

Tovább a cikkhez
Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel
Az EU új feltételeket szabna Ukrajna uniós forrásokból történő fegyvervásárlásaira

Az EU-ban újabb vita bontakozott ki arról, milyen feltételekkel költhető el az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel fegyverbeszerzésre, és mekkora mozgásteret kapjon Kijev a nem európai gyártók felé. A Tanács kompromisszumos megoldást keres, amely egyszerre szolgálja az ukrán harctéri igényeket és az európai védelmi ipar megerősítését.

Tovább a cikkhez
Az EU új feltételeket szabna Ukrajna uniós forrásokból történő fegyvervásárlásaira
Több száz kijevi toronyházban még mindig nincs fűtés

Kijevben továbbra is 378 többemeletes lakóépület van fűtés nélkül, ezek többsége a Trojescsina kerületben található – erről a főváros polgármestere, Vitalij Klicsko számolt be.

Elmondása szerint tegnap több mint 100 épületet sikerült visszakapcsolni a fűtési rendszerre, további 50-et pedig az éjszaka folyamán.

(Ukrinform)

Rejtélyes radioaktív szemcséket mutattak ki az orosz határ közelében – A hatóságok sem értik, mi történhetett

Kis mennyiségű radioaktív anyagot mutattak ki finnországi levegőmintákban – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Rejtélyes radioaktív szemcséket mutattak ki az orosz határ közelében – A hatóságok sem értik, mi történhetett
Átlépte a vörös vonalat Oroszország - Azonnal cselekedtek az Egyesült Államokban

Az ukrán védelmi minisztérium együttműködik a SpaceX amerikai űripari vállalattal azon, hogy miképpen lehet használni a cég által működtetett Starlink műholdhálózatot az orosz drónok elleni védekezésben - közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.

Tovább a cikkhez
Átlépte a vörös vonalat Oroszország - Azonnal cselekedtek az Egyesült Államokban
Oroszokra csapott le az EU propaganda terjesztése miatt

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt - tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.

"Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amelyekben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvéselméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról" - fogalmaztak.

Állításuk szerint a szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például pénzgyűjtéssel az orosz fegyveres erők számára.

A csütörtöki döntéssel az "Oroszország destabilizáló tevékenységei" miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak.

A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére - áll az uniós tanács közleményében.

(MTI)

Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?

Az orosz-ukrán béketárgyalásokon részt vevő egyik vezető amerikai diplomata alapvető tévedésekben volt Ukrajna politikai berendezkedésével és a háború történetével kapcsolatban, ami Kijevben komoly kétségeket ébresztett a washingtoni küldöttség felkészültségét illetően - értesült róla az ukrán Kyiv Independent, amely név szerint nem nevezte meg az illetőt.

Tovább a cikkhez
Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?
Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat

Kreml-párti katonai közösségimédia-oldalak szerint Moszkva szerdán ideiglenesen leállíthatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat - jelent meg az ukrán sajtóban. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy arra kérte orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy kímélje Kijevet és a többi ukrán nagyvárost a szélsőséges hideg közepette.

Tovább a cikkhez
Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat
