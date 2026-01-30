Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Drónvédelmi szerződést szignózott Varsó
A Lengyel Fegyverzeti Ügynökség szerződést kötött pénteken a Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) konszernnel és a norvég Kongsberg Defence and Aerospace hadiipari céggel egy teljes körű drónvédelmi rendszer létrehozására a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös lengyel határon.
Az ügylet értéke 15 milliárd zloty (4,2 milliárd dollár). Az aláírást a TVP Info televíziós csatorna élőben közvetítette.
A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá.
A SAN elnevetésű drónvédelmi ügylet a Keleti pajzs védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén.
A SAN program segítségével ezek a határok lesznek a legjobban védettek Európában
- jegyezte meg Tusk.
A lengyel védelmi minisztérium adatai szerint a SAN rendszer 18 ütegből fog állni. Minden ütegben 4 szakasz lesz - három tüzérszázad és egy támogató szakasz. A tüzérszázadokban lengyel gyártmányú, 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított (APKWS) rakétákat, kamikaze drónokat, radarállomásokat és elektronikus hadviselési eszközöket fognak alkalmazni.
A SAN rendszert 2027 végéig tervezik hadrendszerbe állítani a lengyel hadseregben.
(MTI)
Bevallotta Zelenszkij: nem fizetett Európa, nagy bajba került Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a PURL-program kifizetésének késlekedése miatt Ukrajna nem kapta meg időben a légvédelmi rakétákat, így orosz ballisztikus támadások idején üresen maradtak a NASAMS- és Patriot-ütegek - számolt be a Suspilne.
Harkivot rakétatámadás érte
Négy ukrán települést orosz támadás ért Harkiv megyében. Egy ember meghalt, kettő pedig megsérült.
Moszkva Harkiv megyében egy rakétát – amelynek típusát még vizsgálják –, hat Geran-2 típusú drónt, valamint két további, szintén azonosítás alatt álló UAV-t vetett be.
(Ukrinform)
Ukrán jelentés
Az orosz haderő az éjszaka folyamán egy Iszkander-M ballisztikus rakétával, valamint 111 drónnal támadta Ukrajnát az ukrán légierő közleménye szerint.
Az ukrán lédelem a 111-ből 80 drónt megsemmisített, azonban 15 helyszínen egy ballisztikus rakéta és 25 drón becsapódását jegyezték fel. Alábbhulló roncsokat két helyen jelentettek.
(Ukrinform)
Visszavágott Zelenszkij Putyin meghívására: elhalasztják a béketárgyalást? – "Világos, mi zajlik itt"
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken visszautasította a Kreml ismételt meghívását Moszkvába, és kijelentette: lehetetlen, hogy az orosz fővárosban tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal - tudósított az ukrán sajtó. Zelenszkij arról is megszólalt, hogy változhat az eredetileg vasárnapra, Abu Dzabiba tervezett következő tárgyalási forduló helyszíne és időpontja.
Hatalmas győzelmet ünnepel az orosz elitegység: a földön semmisült meg Ukrajna legendás F-16-osa
Az orosz hadseregben úttörőnek számító drónalakulat, a „Rubicon” egység nemrégiben közzétett egy videót, amelyen egy ukrán F-16-os megsemmisítése látható, igaz, valójában csak egy makettet sikerült eltalálniuk.
Olasz kazánokat kaptak az ukránok
Ukrajna Olaszországból érkezett ipari kazánberendezéseket osztott szét 10 régióban, hogy megerősítse az ország fűtési infrastruktúráját - közölte Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes csütörtökön.
A szállítmány 78 darab moduláris és melegvizes kazánberendezést tartalmaz, amelyek összteljesítménye meghaladja a 112 megawattot, valamint égőket, alkatrészeket és kiegészítő rendszereket. A felszerelés becsült értéke 1,86 millió euró.
A kazánokat a csernyihivi, herszoni, harkivi, odesszai, mikolajivi, szumi, dnyipropetrovszki, zaporizzsjai, donyecki és kijevi régió lakóközösségei kapták meg.
A kazánokat megrongálódott városi hálózatokhoz, kórházakhoz és alapvető szolgáltatásokat nyújtó közösségekhez szánjuk: ez a humanitárius kezdeményezés összesen mintegy 90 000 otthon vagy egy 250 000 lakosú város fűtéséhez elegendő kapacitást biztosít
- mondta Carlo Formosa, Olaszország ukrajnai nagykövete.
Kuleba megköszönte az olasz kormány folyamatos támogatását, és hozzátette, már folynak a tárgyalások a következő szállítmányról is.
(Kyiv Independent)
Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel
Az Egyesült Államok elképzelése az orosz-ukrán háború lezárásáról viszonylag egyszerű: Ukrajnának át kellene adnia azokat a területeket, amelyek egy évtizede a védelmének sarokkövei. Cserébe nyugati védelmi garanciákat kapna, ami azonban elfogadhatatlan Moszkva számára. Aztán mindenki degeszre keresné magát - foglalja össze velősen a Wall Street Journal a felek álláspontjait. Az amerikai lap emellett három forgatókönyvet is felvázolt a jövőt illetően.
Az EU új feltételeket szabna Ukrajna uniós forrásokból történő fegyvervásárlásaira
Az EU-ban újabb vita bontakozott ki arról, milyen feltételekkel költhető el az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel fegyverbeszerzésre, és mekkora mozgásteret kapjon Kijev a nem európai gyártók felé. A Tanács kompromisszumos megoldást keres, amely egyszerre szolgálja az ukrán harctéri igényeket és az európai védelmi ipar megerősítését.
Több száz kijevi toronyházban még mindig nincs fűtés
Kijevben továbbra is 378 többemeletes lakóépület van fűtés nélkül, ezek többsége a Trojescsina kerületben található – erről a főváros polgármestere, Vitalij Klicsko számolt be.
Elmondása szerint tegnap több mint 100 épületet sikerült visszakapcsolni a fűtési rendszerre, további 50-et pedig az éjszaka folyamán.
(Ukrinform)
Rejtélyes radioaktív szemcséket mutattak ki az orosz határ közelében – A hatóságok sem értik, mi történhetett
Kis mennyiségű radioaktív anyagot mutattak ki finnországi levegőmintákban – írja a Reuters.
Átlépte a vörös vonalat Oroszország - Azonnal cselekedtek az Egyesült Államokban
Az ukrán védelmi minisztérium együttműködik a SpaceX amerikai űripari vállalattal azon, hogy miképpen lehet használni a cég által működtetett Starlink műholdhálózatot az orosz drónok elleni védekezésben - közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.
Oroszokra csapott le az EU propaganda terjesztése miatt
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt - tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.
A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.
"Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amelyekben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvéselméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról" - fogalmaztak.
Állításuk szerint a szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például pénzgyűjtéssel az orosz fegyveres erők számára.
A csütörtöki döntéssel az "Oroszország destabilizáló tevékenységei" miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak.
A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére - áll az uniós tanács közleményében.
(MTI)
Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?
Az orosz-ukrán béketárgyalásokon részt vevő egyik vezető amerikai diplomata alapvető tévedésekben volt Ukrajna politikai berendezkedésével és a háború történetével kapcsolatban, ami Kijevben komoly kétségeket ébresztett a washingtoni küldöttség felkészültségét illetően - értesült róla az ukrán Kyiv Independent, amely név szerint nem nevezte meg az illetőt.
Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat
Kreml-párti katonai közösségimédia-oldalak szerint Moszkva szerdán ideiglenesen leállíthatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat - jelent meg az ukrán sajtóban. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy arra kérte orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy kímélje Kijevet és a többi ukrán nagyvárost a szélsőséges hideg közepette.
Tegnapi tudósításunk
Csütörtöki hírfolyamunk itt olvasható vissza:
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Valósággal földbe döngölik az év sztárját.
Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik
Nagy port kavart a nyílt forráskódú, sokoldalú MI‑asszisztens.
Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet
A teljes gazdaságpolitika átalakulhat az eredmények függvényében.
Drasztikus fordulat kell: egyetlen összetevőn múlhat a legtöbb magyar cég jövője
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Megszületett a döntés: Trump nagy győzelmet aratott a kulcsfontosságú tengerszorosnál Kína felett
A bíróság lépése kiélezheti a helyzetet.
Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel
Íme a legvalószínűbb.
Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot
Tegnap még több mint féléves csúcson járt a jegyzés.
Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél - például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél - a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a h
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.