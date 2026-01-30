Átlépte a vörös vonalat Oroszország - Azonnal cselekedtek az Egyesült Államokban

A miniszter szerint néhány órával azután, hogy olyan orosz drónok jelentek meg ukrán városok felett, amelyek a Starlinken keresztül tartották egymás között a kapcsolatot, a minisztérium gyorsan felvette a kapcsolatot a SpaceX-szel, és javaslatot tett arra, hogy miképpen lehetne ezt megakadályozni.
A Starlink-antenákkal szerelt drónok sikeresen kerülik el az ukrán légvédelmet, mert az élő adás miatt képesek a kezelőik alacsonyan reptetni őket:
The Russians have a new tactic: Shaheds fly at an altitude (!) of only tens of meters on manual control, – Flash.That's why for several days they appear out of nowhere without even an alarm. Radars don't see them. pic.twitter.com/6IQiNBdk4l https://t.co/6IQiNBdk4l— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) January 29, 2026
Hálás vagyok a SpaceX elnökének, Gwynne Shotwellnek, és személyesen a tulajdonosnak, Elon Musknak a gyors reagálásért és a helyzet megoldásán való fáradozásukért
- hangsúlyozta a miniszter.
Fedorov hozzátette, hogy a nyugati technológiáknak a jövőben is a demokratikus világot kell segíteniük és a polgári lakosságot védeniük, és nem arra valók, hogy terrorcselekményeket kövessenek el velük és elpusztítsanak békés városokat.
Szerhij Beszkresztnov, a miniszter tanácsadója a Telegramon elmagyarázta, hogy a Starlink jeleit nem lehet elnyomni elektronikai hadviselési eszközökkel, sem pedig felderíteni repülés közben rádióelektronikai eszközökkel.
Ezért kell tárgyalni a SpaceX vezetésével és közös megoldást találni. Nagyon hálásak vagyunk személyesen Elon Musknak a segítségnyújtásra való készségéért. Megerősítetten több száz olyan eset történt, amikor orosz drónok Starlink kapcsolattal nem katonai célpontokat, hanem békés hátországi és frontvonalbeli városokat, lakóépületeket támadtak. Gyakorlatilag ez terrorizmus modern, békés kommunikációs technológiák alkalmazásával
- hangsúlyozta a tanácsadó.
Fedorov egy nappal korábban erősítette meg, hogy az orosz drónokat Starlink-vevő műholdas rendszerekkel szerelték fel - emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
