Bejelentette a Kreml: Putyin készen áll Zelenszkijjel tárgyalni - Egyetlen feltétele van az orosz elnöknek

Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin kész tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak egy feltétellel – mondta el a Kreml sajtótájékoztatóján az intézmény sajtófőnöke, Dmitrij Peszkov.

Peszkovot a Kreml sajtótájékoztatóján kérdezték arról, mit reagál arra Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy Zelenszkij találkozni szeretne vele, lehetőleg Kijevben.

Peszkov erre azt mondta: mindig is Zelenszkij volt az, aki ezeket a találkozókat kezdeményezte, Putyin az ukrán elnököt eredetileg sehova nem hívta meg.

A felvetésre válaszul Putyin azt mondta, hogy igen, készen állunk a találkozóra, de csak Moszkvában”

– mondta az orosz sajtófőnök.

Megjegyezte: Zelenszkij is lehetetlennek tartja, hogy Moszkvában találkozzon Putyinnal, az orosz elnök ehhez hasonlóan vélekedik Kijevről, mint a találkozó helyszíne.

