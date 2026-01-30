  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott
Az Egyesült Államok sokkal nagyobb katonai erőt von össze Irán körül, mint Venezuela körül, csak remélni lehet, hogy Teheránnal sikerül valamilyen megállapodásra jutni – mondta ma este Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban.

Most épp egy hatalmas armada, flotta, hívjuk, aminek akarjuk, ami Irán felé tart. Nagyobb, mint ami Venezuelánál volt, most még Venezuelánál vannak a hajók, de megindultak”

– mondta Trump elnök.

Hozzátette: reméli, hogy sikerül Iránnal megállapodni, másképpen „meglátjuk, mi történik.”

Trump Irán nukleáris képességeinek korlátozását és a rezsim elleni tüntetők szabadon engedését akarja elérni.

