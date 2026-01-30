  • Megjelenítés
Bevallotta Zelenszkij: nem fizetett Európa, nagy bajba került Ukrajna
Bevallotta Zelenszkij: nem fizetett Európa, nagy bajba került Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a PURL-program kifizetésének késlekedése miatt Ukrajna nem kapta meg időben a légvédelmi rakétákat, így orosz ballisztikus támadások idején üresen maradtak a NASAMS- és Patriot-ütegek - számolt be a Suspilne.

Zelenszkij egy újságírókkal tartott találkozón elmondta, hogy a PURL-program – vagyis az amerikai fegyverek NATO-mechanizmuson keresztüli beszerzése Ukrajna számára – kifizetésének csúszása miatt az ország nem jutott időben légvédelmi rakétákhoz.

Tudom, hogy ballisztikus rakéták közelednek, a partnereink pedig tudják, hogy üres az ütegem. Üresen álltak a NASAMS-ok, üresen állt a Patriot. Az Egyesült Államok nem ad nekünk ingyen rakétákat. Ezeket Európa fizeti

– fogalmazott az elnök. Hozzátette: a PURL-program aktuális részlete nem érkezett meg időben az Egyesült Államokba, így a rakétákat is visszatartották.

Hozzátette, hogy az oroszok támadást intéztek a kijevi 4-es, 5-ös és 6-os hőerőmű ellen, és a légvédelem a ballisztikus csapások elleni üres ütegek miatt nem tudta elhárítani ezeket a támadásokat.

