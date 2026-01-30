Elképesztő számok érkeztek: csúfosan megbukott a német csúcsfegyver Ukrajnában

A tárca tervei szerint a Bundeswehr 4350 darab HX-2 típusú harci drónt szerezne be a Helsing nevű cégtől, a szükséges szimulátorokkal és kiképzési eszközökkel együtt. A szerződés emellett opciót tartalmaz legfeljebb további 20 ezer drón leszállítására is.

A Helsing egy fiatal, német–brit védelmi technológiai vállalat, amely mesterséges intelligenciára és a modern hadviselés eszközeire építő megoldásokkal hirdeti magát. Mintegy 12 milliárd eurós piaci értékelésével jelenleg Németország legértékesebb startupjának számít, jóllehet eddig viszonylag kevés terméket vitt ténylegesen piacra.

A Welt azonban megszerezte a német parlament elé kerülő ukrán jelentés részleteit. A dokumentum szerint a harcban tesztelt Helsing-drónok csupán 36 százalékos találati arányt értek el:

14 bevetésből mindössze öt bizonyult sikeresnek.

A jelentés több technikai problémát is felsorol. A beszámoló instabil videókapcsolatról, korlátozott célfelismerési képességről és merev szenzorrendszerről számol be, ami kockázatos repülési manővereket tesz szükségessé. Figyelemre méltó, hogy az ellenséges elektronikai zavarás nem szerepel a kudarcok okai között;

a veszteségek túlnyomó része rendszerhibákra vezethető vissza.

A Helsing szóvivője a sajtóhírekre reagálva közölte: eddig csak alacsony, kétjegyű számú drónt vetettek be Ukrajnában, ami statisztikai értelemben nem elegendő ahhoz, hogy megbízható következtetéseket lehessen levonni. Állítása szerint Németországban, az Egyesült Királyságban, valamint a brit hadsereg kenyai tesztjein a rendszer közel százszázalékos találati arányt ért el.

