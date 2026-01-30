  • Megjelenítés
Elképesztő számok érkeztek: csúfosan megbukott a német csúcsfegyver Ukrajnában
Globál

Elképesztő számok érkeztek: csúfosan megbukott a német csúcsfegyver Ukrajnában

Portfolio
A német védelmi minisztérium mintegy 270 millió euróért vásárolna harci drónokat a Helsingtől, ám egy ukrajnai tesztjelentés súlyos megbízhatósági problémákra figyelmeztet - tudósított a Welt.

A tárca tervei szerint a Bundeswehr 4350 darab HX-2 típusú harci drónt szerezne be a Helsing nevű cégtől, a szükséges szimulátorokkal és kiképzési eszközökkel együtt. A szerződés emellett opciót tartalmaz legfeljebb további 20 ezer drón leszállítására is.

A Helsing egy fiatal, német–brit védelmi technológiai vállalat, amely mesterséges intelligenciára és a modern hadviselés eszközeire építő megoldásokkal hirdeti magát. Mintegy 12 milliárd eurós piaci értékelésével jelenleg Németország legértékesebb startupjának számít, jóllehet eddig viszonylag kevés terméket vitt ténylegesen piacra.

A Welt azonban megszerezte a német parlament elé kerülő ukrán jelentés részleteit. A dokumentum szerint a harcban tesztelt Helsing-drónok csupán 36 százalékos találati arányt értek el:

14 bevetésből mindössze öt bizonyult sikeresnek.

Még több Globál

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Bevallotta Zelenszkij: nem fizetett Európa, nagy bajba került Ukrajna

Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé

Kapcsolódó cikkünk

Csúfos bukás a fronton: a németek csúcsdrónjai megbénultak az első bevetésen

A jelentés több technikai problémát is felsorol. A beszámoló instabil videókapcsolatról, korlátozott célfelismerési képességről és merev szenzorrendszerről számol be, ami kockázatos repülési manővereket tesz szükségessé. Figyelemre méltó, hogy az ellenséges elektronikai zavarás nem szerepel a kudarcok okai között;

a veszteségek túlnyomó része rendszerhibákra vezethető vissza.

A Helsing szóvivője a sajtóhírekre reagálva közölte: eddig csak alacsony, kétjegyű számú drónt vetettek be Ukrajnában, ami statisztikai értelemben nem elegendő ahhoz, hogy megbízható következtetéseket lehessen levonni. Állítása szerint Németországban, az Egyesült Királyságban, valamint a brit hadsereg kenyai tesztjein a rendszer közel százszázalékos találati arányt ért el.

Kapcsolódó cikkünk

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, tűzszünetről jönnek beszámolók – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: dpa via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Meglepő ígéretről számolt be Trump: Putyin beleegyezett, hogy megkegyelmez Kijevnek - Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility