Kimondta Donald Trump: hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de van egy hatalmas probléma

Donald Trump amerikai elnök úgy látja: az ukrajnai háborúnak hamarosan vége van – akad ugyanakkor egy olyan dolog, ami szerinte jelentősen hátráltatja a megegyezést.

Trumpot a Fehér Házban kérdezték riporterek arról, szerinte mekkora esélye van annak, hogy a közeljövőben véget tud vetni az ukrajnai háborúnak.

Az elnök azzal kezdett el dicsekedni, hogy „nyolc háborúnak” vetett eddig végig, és szerinte

„közel vagyunk, hogy megállapodás legyen” az ukrajnai háborúban is.

Hozzátette ugyanakkor:

Zelenszkij és Putyin utálják egymást, ez elég nehézzé teszi a dolgokat.”

Ezután arról beszélt: több százezer ember meghalt már a háborúban, egy hónap alatt 29 ezer katonát vesztettek (azt nem tisztázta, melyik harcoló fél, de valószínűleg mindkét oldal összesítését mondta).

El tudják ezt hinni? 29 ezer. Egy autóversenyző meghal – hatalmas gond. Itt 29 ezer ember halt meg egy hónap alatt. Egy hónappal előtte 27 ezer”

– mondta az elnök.