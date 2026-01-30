Kína aktiválta a világ legnagyobb föld alatti csodafegyverét

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A rendszer két, egyenként 300 megawattos egységből áll. Alacsony áramigényű időszakokban

sűrített levegőt pumpálnak a föld alatti üregekbe, majd csúcsidőben ezt a levegőt felszabadítva légkörturbinák segítségével termelnek villamos energiát.

A hőkezeléshez olvadt sót és nyomás alatt tartott termálvizet alkalmaznak, amellyel 71 százalékos hatásfokot érnek el – közölte a berendezéseket szállító Harbin Electric Corporation.

Az első egység 2025 decemberében kezdte meg a működését teljes terheléssel, a másodikat pedig a napokban kapcsolták be. A beruházás összértéke 520 millió dollár, a létesítmény pedig várhatóan évente mintegy 792 gigawattórányi villamos energiát termel.

A projekt Kína hosszú távú energiatárolási kapacitásait bővíti. Az ország célja, hogy – a szivattyús vízerőműveket nem számítva – a 2025-ös 100 gigawattról 2027-re 180 gigawatt fölé növelje energiatároló kapacitását. Az ehhez szükséges, mintegy 35 milliárd dolláros befektetést egy, 2025 szeptemberében bejelentett hároméves akcióterv biztosítja.

A hatalmas létesítmény képes lehet kezelni azt a strukturális problémát, amelyet a megújuló energiaforrások gyors térnyerése okoz az energiarendszerekben: a termelés időjárásfüggő, nehezen tervezhető és gyakran nincs összhangban a fogyasztási csúcsokkal. Az ilyen technológiák lehetővé teszik, hogy a többletáramot akkor tárolják el, amikor a nap- vagy szélerőművek túltermelnek, majd akkor engedjék vissza a hálózatba, amikor az energiahiány vagy árrobbanás fenyeget.

Ezzel nemcsak az ellátásbiztonság erősíthető, hanem a hálózati terhelés ingadozása is csökkenthető, miközben mérséklődhet a fosszilis tartalékkapacitások szerepe. Ebben az értelemben a beruházás messze túlmutat egy egyszerű technológiai rekorddöntésen:

a fejlesztés stratégiai előnyt jelent a zöld átállás diktálta globális elektrifikációs versenyben.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images