Kína aktiválta a világ legnagyobb föld alatti csodafegyverét

A rendszer két, egyenként 300 megawattos egységből áll. Alacsony áramigényű időszakokban
sűrített levegőt pumpálnak a föld alatti üregekbe, majd csúcsidőben ezt a levegőt felszabadítva légkörturbinák segítségével termelnek villamos energiát.
A hőkezeléshez olvadt sót és nyomás alatt tartott termálvizet alkalmaznak, amellyel 71 százalékos hatásfokot érnek el – közölte a berendezéseket szállító Harbin Electric Corporation.
Az első egység 2025 decemberében kezdte meg a működését teljes terheléssel, a másodikat pedig a napokban kapcsolták be. A beruházás összértéke 520 millió dollár, a létesítmény pedig várhatóan évente mintegy 792 gigawattórányi villamos energiát termel.
A projekt Kína hosszú távú energiatárolási kapacitásait bővíti. Az ország célja, hogy – a szivattyús vízerőműveket nem számítva – a 2025-ös 100 gigawattról 2027-re 180 gigawatt fölé növelje energiatároló kapacitását. Az ehhez szükséges, mintegy 35 milliárd dolláros befektetést egy, 2025 szeptemberében bejelentett hároméves akcióterv biztosítja.
A hatalmas létesítmény képes lehet kezelni azt a strukturális problémát, amelyet a megújuló energiaforrások gyors térnyerése okoz az energiarendszerekben: a termelés időjárásfüggő, nehezen tervezhető és gyakran nincs összhangban a fogyasztási csúcsokkal. Az ilyen technológiák lehetővé teszik, hogy a többletáramot akkor tárolják el, amikor a nap- vagy szélerőművek túltermelnek, majd akkor engedjék vissza a hálózatba, amikor az energiahiány vagy árrobbanás fenyeget.
Ezzel nemcsak az ellátásbiztonság erősíthető, hanem a hálózati terhelés ingadozása is csökkenthető, miközben mérséklődhet a fosszilis tartalékkapacitások szerepe. Ebben az értelemben a beruházás messze túlmutat egy egyszerű technológiai rekorddöntésen:
a fejlesztés stratégiai előnyt jelent a zöld átállás diktálta globális elektrifikációs versenyben.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
Rejtélyes üzenetet küldött Donald Trump a "különleges" partnerének: még megbánhatja, amit tett?
Amerika szövetségesei sorra bújnak egy ágyba a legnagyobb riválisával.
Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global
Két milliárd forint értékben vettek ma.
Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait
Nőnek a lefelé mutató kockázatok.
Bombariadó van több magyar iskolában is – Azonnali evakuálás kezdődött
Fenyegető e-mailek érkeztek.
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Még az Európai Bizottságnak kell rábólintania.
Támadásra készülhetett egy orosz hajó Európa partjainál, harci helikoptereket vetettek be a megállítására
Az utolsó pillanatokban kerülték el a katasztrófát.
"Brutálisan szembesültünk a valósággal": egyetlen baleset megrengette az európai ország gazdaságát
Egy hónapot teljesen el is lehet felejteni.
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Súlyos incidens miatt vonult ki a TEK.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.