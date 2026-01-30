  • Megjelenítés
Kína aktiválta a világ legnagyobb föld alatti csodafegyverét
Kína aktiválta a világ legnagyobb föld alatti csodafegyverét

Portfolio
Kína Csiangszu tartományában üzembe helyezték a világ legnagyobb sűrített levegős energiatárolóját (CAES), amely 2,4 gigawattórás kapacitásával föld alatti sóbarlangokban tárolja a felesleges energiát - tudósított a BGEN. Az elképesztő műszaki teljesítmény csodafegyverként szolgálhat a megújulók okozta volatilis áramtermelésre.
A rendszer két, egyenként 300 megawattos egységből áll. Alacsony áramigényű időszakokban

sűrített levegőt pumpálnak a föld alatti üregekbe, majd csúcsidőben ezt a levegőt felszabadítva légkörturbinák segítségével termelnek villamos energiát.

A hőkezeléshez olvadt sót és nyomás alatt tartott termálvizet alkalmaznak, amellyel 71 százalékos hatásfokot érnek el – közölte a berendezéseket szállító Harbin Electric Corporation.

Az első egység 2025 decemberében kezdte meg a működését teljes terheléssel, a másodikat pedig a napokban kapcsolták be. A beruházás összértéke 520 millió dollár, a létesítmény pedig várhatóan évente mintegy 792 gigawattórányi villamos energiát termel.

A projekt Kína hosszú távú energiatárolási kapacitásait bővíti. Az ország célja, hogy – a szivattyús vízerőműveket nem számítva – a 2025-ös 100 gigawattról 2027-re 180 gigawatt fölé növelje energiatároló kapacitását. Az ehhez szükséges, mintegy 35 milliárd dolláros befektetést egy, 2025 szeptemberében bejelentett hároméves akcióterv biztosítja.

A hatalmas létesítmény képes lehet kezelni azt a strukturális problémát, amelyet a megújuló energiaforrások gyors térnyerése okoz az energiarendszerekben: a termelés időjárásfüggő, nehezen tervezhető és gyakran nincs összhangban a fogyasztási csúcsokkal. Az ilyen technológiák lehetővé teszik, hogy a többletáramot akkor tárolják el, amikor a nap- vagy szélerőművek túltermelnek, majd akkor engedjék vissza a hálózatba, amikor az energiahiány vagy árrobbanás fenyeget.

Ezzel nemcsak az ellátásbiztonság erősíthető, hanem a hálózati terhelés ingadozása is csökkenthető, miközben mérséklődhet a fosszilis tartalékkapacitások szerepe. Ebben az értelemben a beruházás messze túlmutat egy egyszerű technológiai rekorddöntésen:

a fejlesztés stratégiai előnyt jelent a zöld átállás diktálta globális elektrifikációs versenyben.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

