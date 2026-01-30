Kínos fordulat a kiképzésen: a britek akarták tanítani az ukránokat, aztán jött a meglepetés

A sztori az Interflex nevű NATO kiképzési program kapcsán került elő: Nagy-Britannia eddig 62 ezer ukrán katonát fogadott, akiknek tréninget, katonai ismereteket adnak át NATO-sztenderdek szerint.
A tréningek során kiderült:
az ukrán katonák lényegesen többet tudnak a modern harctereken való túléléshez szükséges drónharcászatról, drónok elleni védelemről, mint a britek, akik képezték őket.
Példának okául a britek soha nem is hallottak még azokról a hálókról, melyeket az ukránok kifeszítenek fontos objektumok, utak köré. Ezek a hálók megakasztják a drónok propellereit, ezzel védik a katonákat és az értékes haditechnikát.
Amikor az ukrán katonák felhívták brit kiképzőik figyelmét a hálók fontosságára, a hadsereg gyorsan reagált.
Körbejártuk Kelet-Anglia összes halászkikötőjét, és összegyűjtöttük a régi halászhálókat"
– mesélte Irwin-Clark a lapnak.
Mostanra több száz méternyi hálónk van, amelyeket kiképzés közben az állások fölé terítünk. Nem tudom, hogy pontosan megfelelő típusúak-e, de a kiképzés szempontjából ez a legjobb megoldás.
Az Interflex-program eredeti célja a nyugati és NATO-doktrínák átadása volt Ukrajnának, ám azóta kétirányúvá vált a tudáscsere. Ukrajna nagy intenzitású háborút vív egy jelentős katonai hatalommal – olyasmit, amit a nyugati erők évtizedek óta nem tapasztaltak. Emiatt
az ukrán katonáknak sokszor frissebb, közvetlen tapasztalataik vannak arról, mi működik a gyakorlatban, különösen a drónhadviselés és a lövészárok-harcok terén.
Boardman ezredes, az Interflex hadművelet parancsnoka szerint az ukránok gyakran rámutatnak, miért nem működnének a NATO-stílusú taktikák a valós harci helyzetekben, és elmagyarázzák, ők mit csinálnak helyette. A britek ezeket a tapasztalatokat összekapcsolják a nyugati doktrínákkal, és például az ukrán visszajelzések alapján újragondolták a lövészárok-harcok módszertanát.
Az ukrán tapasztalatok nyomán az Ír Gárda jelentős változtatásokat hajtott végre, és kiemelt hangsúlyt fektet a drónhadviselésre. Létrehozták a brit hadsereg első "drónközpontját", ahol a katonák javíthatják és fejleszthetik a drónokat, valamint speciális kiképzést kapnak. A központban ukrán javaslatra 3D-nyomtatást is alkalmaznak. A 300 fős zászlóaljból ma már 78-an drónpilóták vagy oktatók.
A drónok a hadviselés jövőjét jelentik"
– fogalmazott Irwin-Clark.
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
