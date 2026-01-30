Kirobbant a balhé: a feltörekvő nagyhatalomtól félti a nemzetbiztonságát Amerika szövetségese, belengette a fellépést

Felháborodottan adott hangot véleményének Kína canberrai nagykövete, Hsziao Csien, azt követően, hogy Ausztrália felvetette a kikötő visszaszerzését. Szerinte
az ausztrál kormány etikátlan és „üzletvitelre alkalmatlan” húzásra készül.
A kérdéses darwini dokkokat 2015-ben szerezte meg a kínai Landbridge Group nevű vállalat, összesen 99 évre kötött bérleti szerződést. A majd egy évszázadra szóló szerződés megkötésekor arra számítottak, hogy az esetleges fejlesztések segítségével a kikötő forgalma megugrik, ami hozzájárulhat a térség fellendüléséhez. Mindez 350 millió dolláros összeget jelentett.
Az elmúlt években fokozódó kínai nyomás az indo-csendes-óceáni térségben viszont megváltoztatta az ausztrál kormány hozzáállását Pekinggel kapcsolatban. Anthony Albanese miniszterelnök a 2025-ös választási kampányban már amellett foglalt állást, hogy helyi vállalkozások, vagy éppen a kormány kezébe kellene helyezni az irányítást a külföldiek helyett. A kínai tulajdonos szerint valójában a gazdasági haszonról van szó: korábban veszteséges volt, most nyereséges, amiatt akarja Canberra visszavenni a kikötőt. Hangsúlyozták, hogy a korábban aláírt szerződés értelmében Peking intézkedéseket tesz.
A darwini kikötő bérbe adása már korábban is komoly politikai hullámokat gerjesztett, sokan ugyanis úgy vélték, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentene átadni a kikötő üzemeltetését. A hosszas vizsgálatok ellenére
a hatóságok engedélyezték a bérbe adást, a kormányzat is arra a megállapításra jutott, hogy nincs oka egyoldalúan felmondani a szerződést.
Az eset súlyos diplomáciai csörtét eredményezhet Peking és Canberra között.
Címlapkép forrása: Darrian Traynor/Getty Images
