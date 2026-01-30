Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel

1. Háború és tárgyalás párhuzamosan

A WSJ szerint az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a harcok folytatódnak a háború ötödik évében is, miközben a tárgyalások körbe-körbe járnak.

A Trump-kormányzat arra fogad, hogy Vlagyimir Putyin Ukrajna iránti megszállottsága csupán pózolás, és az orosz elnök kész lenne békét kötni, ha megkapná a Donbasz még ukrán kézen lévő részeit. Az itt lévő erődvárosok jelentik ma a legnagyobb akadályt az orosz áttörés előtt az ország középső, nyílt agrárterületei felé.

Az ukrán nép körében nagy a szkepticizmus a tárgyalásokkal kapcsolatban

- fogalmazott Andrij Zahorodnyuk volt ukrán védelmi miniszter. Nem azért, mert az ukránok ne akarnák a háború végét, hanem mert Oroszországban minden katonai, ipari és politikai fejlemény a folytatás szándékát jelzi. "Ebből a szempontból a Donbasz átadásának ötlete egyszerűen úgy fest, mintha ingyen kapnák meg azt a területet, amelynek elfoglalásáért egyébként valószínűleg még félmillió embert kellene feláldozniuk" - fejtette ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellenáll a Donbasz átadására irányuló nyomásnak. Azt hangsúlyozza, hogy bármilyen területi megállapodás erős biztonsági garanciáktól függ, beleértve az európai katonai jelenlétet és az Egyesült Államok szerepvállalását is.

Az alapvető probléma az, hogy Putyin nem hajlandó semmit elfogadni maximalista céljai alatt

- mondta Doug Lute, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete. "A követelései a területekről szólnak, de tágabban Ukrajna feletti uralomról is. Ukrajna pedig egyszerűen nem hajlandó alávetni magát" - tette hozzá Lute.

A Kreml továbbra is bízik abban, hogy az ukrán hadsereg előbb omlik össze, mint az orosz gazdaság. Ukrajna azonban egyelőre nem áll közel a megtöréshez.

Mindkét félnek vannak még erőforrásai – emberek, fegyverek, pénz – a háború folytatásához

- jelentette ki Alekszandr Gabujev, a berlini Carnegie Oroszország-Eurázsia Központ igazgatója.

Ugyanakkor mindkét fél attól tart, hogy az Egyesült Államok árthat neki, ha Trump megharagszik a kialakuló patthelyzet miatt. Ukrajna továbbra is rászorul az amerikai hírszerzési, pénzügyi és egyéb támogatásra, Oroszország pedig sebezhető a szigorúbb szankciókkal szemben. Így mindkét fél igyekszik úgy mutatkozni Trump előtt, mint aki konstruktívan tárgyal, és a másik fél a felelős a háború folytatásáért.

2. forgatókönyv: Ukrajna összeroppan

A Journal szerint

Ukrajna számára az jelenti a legnagyobb kockázatot, hogy hadserege kimerül.

Az elkötelezett katonák évek óta szakadatlanul harcolnak, az új, gyakran lelkesedés nélküli sorkatonák pedig egyre gyakrabban szöknek meg. A hadsereg a gyalogság hiányát drónképességeinek folyamatos fejlesztésével próbálja kompenzálni, de Oroszország az utóbbi időben felzárkózott a drónhadviselésben.

Katonai szakértők nem számítanak arra, hogy idén gyökeresen megváltozna a felőrlő háború mintázata.

Oroszország 2023 vége óta tartó, szinte folyamatos donbaszi offenzívája a hadtörténelem egyik leglassabb és legköltségesebb előrenyomulása.

A drónokkal telített égbolt szinte lehetetlenné tette a nagyszabású hadmozdulatokat.

Az ukrán tartalékosok hiánya azonban azt eredményezte, hogy a keleti front megerősítése tavaly a délebbi területek – köztük Dnyipró és Zaporizzsja – lassú orosz előrenyomulásába került. Az ukrán hadsereg lassan olyan rövid takaróvá válik, amely vagy az ember nyakát, vagy a lábát hagyja fedetlenül.

A felőrlő háborúkat fokozatosan, majd hirtelen lehet elveszíteni

- fogalmazott Gabujev. Hadtörténészek gyakran a német hadsereg első világháború végi kimerülésére utalnak, annak dacára, hogy a harcok nagy részében taktikai fölényben volt.

Ha Ukrajna kimerül, olyan megállapodás elfogadására kényszerülhet, amely nehezen emészthető, de még mindig jobb az alternatívánál. Ez magában foglalhatná Moszkva területi követeléseinek teljesítését, az ukrán hadsereg képességeinek korlátozását és az orosz befolyás részleges helyreállítását az ország politikai és gazdasági életében – mindezt várhatóan gyenge amerikai biztonsági garanciák mellett.

3. lehetőség: Oroszország elfárad

Az orosz gazdaság stagnál, sok nem katonai iparág zsugorodik, a magas kamatok pedig egyre fájdalmasabbak. A viszonylag alacsony olajárak, az ukrán mélységi csapások az orosz finomítók ellen, valamint az amerikai és európai fellépés Oroszország árnyékflottája ellen harapófogóba szorította az orosz energiaszektort, amelytől a Kreml bevételei függnek.

Az orosz üzleti elit régóta elégedetlen amiatt, hogy a háború torzítja a gazdaságot, túlságosan függővé téve azt a hadiipari termeléstől és Kínától.

Egyelőre azonban kevés jel utal arra, hogy Putyin tartana akár az elit, akár a társadalom nyílt ellenállásától.

Oroszország mégsem tudja a végtelenségig folytatni a háborút. Az amerikai lap szerint ugyanis a szigorúbb szankciók és azok következetesebb érvényesítése lerövidítheti ezt az időtávot.

Ha Oroszország – vagy akár mindkét fél – arra a következtetésre jut, hogy nem tudja sokáig folytatni a harcot, a tárgyalások valódi alkufolyamattá válhatnak egy mindkét fél számára minimálisan elfogadható megállapodásról.

A legtöbb ukrán nem hiszi, hogy Oroszország már elérte ezt a szakaszt, mert úgy látják, Putyin továbbra is arra fogad, hogy végül nyerhet.

Oroszország jelenleg nem tekinti a háború befejezését a legjobb cselekvési iránynak, mert úgy gondolják, van jobb alternatívájuk

– mondta Zahorodnyuk, aki szerint "azt kell elérni, hogy egy tárgyalásos megállapodásnál rosszabb alternatívával szembesüljenek. Senki sem helyezett kilátásba igazán súlyos következményeket arra az esetre, ha nem fejezik be a háborút."

Címlapkép forrása: Portfolio