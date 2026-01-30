  • Megjelenítés
Motorokon gördültek be a fegyveresek egy főváros repterére, pillanatok alatt elszabadult a pokol
Motorokon gördültek be a fegyveresek egy főváros repterére, pillanatok alatt elszabadult a pokol

Az Iszlám Állam támadta meg szerdán a Niger fővárosában, Niameyben található repülőteret. A hadsereggel kialakult tűzharcban számos iszlamista életét vesztette – írja a Reuters.

A dzsihadista tevékenységet globálisan monitorozó SITE Intelligence Group hozta nyilvánosságra, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget a reptér elleni akcióért.

A szervezet regionális szárnya az elmúlt hónapokban több súlyos merényletet is elkövetett Nigerben. Szeptemberben a Tillaberi régióban több mint 120 embert öltek meg, októberben pedig elraboltak egy amerikai pilótát.

A repülőtér elleni akció szerda éjjel kezdődött: lövöldözés és heves robbanások rázták meg a térséget. Csütörtök reggelre a hatóságok szerint helyreállt a rend.

Az Iszlám Állam közleményében meglepetésszerű és összehangolt támadásként jellemezte az akciót, amely állításuk szerint jelentős károkat okozott, részleteket azonban nem közöltek.

Niger katonai vezetője, Abdourahamane Tiani csütörtökön Franciaország, Benin és Elefántcsontpart elnökeit vádolta meg azzal, hogy finanszírozták a támadást. Állítását azonban semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá. Benin kormányszóvivője, Wilfried Leandre Houngbedji pénteken úgy reagált:

Ezeket a képtelenségeket egyedül csak ő hiszi el.

A nigeri védelmi minisztérium közlése szerint a támadók motorkerékpárokon érkeztek a repülőtérhez, de a biztonsági erők gyorsan visszaverték őket. A harcokban négy katona megsebesült. A repülőtéren egy lőszerkészlet is lángra kapott, és több polgári repülőgép megrongálódott.

Az áldozatok pontos számát független forrásokból nem sikerült megerősíteni. A nigeri hatóságok szerint húsz támadót megöltek és tizenegyet megsebesítettek, az Iszlám Állam azonban nem közölt számadatokat.

Niger a szomszédos Malival és Burkina Fasóval együtt évek óta harcol az al-Kaidához és az Iszlám Államhoz köthető dzsihadista csoportok ellen. A szélsőségesek támadásai a három országban már több ezer ember halálát okozták, és milliókat kényszerítettek otthonaik elhagyására.

