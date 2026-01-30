  • Megjelenítés
NATO-gépek jelentek meg a háborús zónában: elsöprő offenzíva készül az oroszokkal szemben?
Globál

NATO-gépek jelentek meg a háborús zónában: elsöprő offenzíva készül az oroszokkal szemben?

Portfolio
Egyszerre két high-tech NATO felderítőgép is járőrözik a Krím térségében, jó eséllyel az orosz haderő védelmi képességeit pásztázzák - jelentette több orosz hírportál.

Az orosz lapok azt írják repüléskövető szolgáltatások adatai alapján, hogy a Fekete-tenger légterében

egy brit Királyi Légierőhöz tartozó Boeing RC-135W Rivet Joint stratégiai felderítő repülőgép és egy amerikai haditengerészeti Boeing P-8A Poseidon tengeralattjáró-elhárító gép járőrözik.

A brit felderítőgép az angliai RAF Waddington légibázisról szállt fel. Hollandia, Németország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia felett átrepülve érte el a Fekete-tenger légterét, ahol elhaladt a Krím-félsziget mellett.

Az amerikai gép a szicíliai Sigonella légibázisról indult, majd Görögország, Bulgária és Románia irányából érkezett a Fekete-tenger fölé. A térségben a Krím és Novorosszijszk közelében járőrözik.

Még több Globál

Bejelentette Oroszország: elfogyott a türelem, ideje hozzányúlni az erősebb fegyverekhez

Bejelentette Trump: megindultak a csapásmérő erők - Ez sokkal súlyosabb lesz, mint amit Venezuela kapott

Döbbenetes bírósági döntés: nem végezhetik ki a férfit, aki hidegvérrel megölte a vezérigazgatót

A gépek feladata sosem publikus, de

A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ FELDERÍTŐGÉPEK JELLEMZŐEN AZ OROSZ VÉDELMI RENDSZEREKET PÁSZTÁZZÁK VÉGIG, MAJD A MEGSZERZETT HÍRSZERZÉSI ADATOKAT A NATO ÁTADJA AZ UKRÁN HADSEREGNEK.

Az ukrán haderő ilyen információk birtokában jellemzően átfogó támadásokat hajt végre az orosz állások ellen, nagy hatótávolságú rakétarendszerek és drónok használatával.

Kapcsolódó cikkünk

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Magyar mesterlövész adott le tűpontos találatokat az M6-os autópályán - Videó készült a nem mindennapi akcióról
Megvalósulhat az, amitől évtizedeken át rettegtek - Atombombát építene Európa legerősebb hadserege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility