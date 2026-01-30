NATO-gépek jelentek meg a háborús zónában: elsöprő offenzíva készül az oroszokkal szemben?

Az orosz lapok azt írják repüléskövető szolgáltatások adatai alapján, hogy a Fekete-tenger légterében
egy brit Királyi Légierőhöz tartozó Boeing RC-135W Rivet Joint stratégiai felderítő repülőgép és egy amerikai haditengerészeti Boeing P-8A Poseidon tengeralattjáró-elhárító gép járőrözik.
A brit felderítőgép az angliai RAF Waddington légibázisról szállt fel. Hollandia, Németország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia felett átrepülve érte el a Fekete-tenger légterét, ahol elhaladt a Krím-félsziget mellett.
Az amerikai gép a szicíliai Sigonella légibázisról indult, majd Görögország, Bulgária és Románia irányából érkezett a Fekete-tenger fölé. A térségben a Krím és Novorosszijszk közelében járőrözik.
A gépek feladata sosem publikus, de
A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ FELDERÍTŐGÉPEK JELLEMZŐEN AZ OROSZ VÉDELMI RENDSZEREKET PÁSZTÁZZÁK VÉGIG, MAJD A MEGSZERZETT HÍRSZERZÉSI ADATOKAT A NATO ÁTADJA AZ UKRÁN HADSEREGNEK.
Az ukrán haderő ilyen információk birtokában jellemzően átfogó támadásokat hajt végre az orosz állások ellen, nagy hatótávolságú rakétarendszerek és drónok használatával.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
Döbbenetes bírósági döntés: nem végezhetik ki a férfit, aki hidegvérrel megölte a vezérigazgatót
Luigi Mangione megúszta a halálbüntetést.
Brutális, a nagy válság óta nem látott beszakadást mutatott az idei sztárbefektetés
Egy bő napja még történelmi csúcsokon állt a két eszköz.
Brüsszel szorítóhurkába került Robert Fico – elzárhatják az uniós pénzcsapokat
Forrásmegvonással járhat a függetlennek szánt intézmény átalakítása.
Szép csendben aknamezővé változtatnák az EU és USA többezer milliárd eurós nagy üzletét
Túl messzire ment Trump a fenyegetőzéssel.
Égető feladat vár a hazai energiaszektorra – súlyos ára van a késlekedésnek
Magyarország versenyképessége a tét.
Szétszakadhat egy ország Európa közepén – fegyverrel a kézben követelnek szuverenitást
Újra fellángolt az évszázados konfliktus.
NATO-gépek jelentek meg a háborús zónában: elsöprő offenzíva készül az oroszokkal szemben?
Furcsa őrjáratra lettek figyelmesek az oroszok.
"Azonnali pénzügyi összeomlással" néz szembe az ENSZ
Ilyen közel még sosem volt a csődhelyzet.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!