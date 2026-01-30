NATO-gépek jelentek meg a háborús zónában: elsöprő offenzíva készül az oroszokkal szemben?

Egyszerre két high-tech NATO felderítőgép is járőrözik a Krím térségében, jó eséllyel az orosz haderő védelmi képességeit pásztázzák - jelentette több orosz hírportál.

Az orosz lapok azt írják repüléskövető szolgáltatások adatai alapján, hogy a Fekete-tenger légterében

egy brit Királyi Légierőhöz tartozó Boeing RC-135W Rivet Joint stratégiai felderítő repülőgép és egy amerikai haditengerészeti Boeing P-8A Poseidon tengeralattjáró-elhárító gép járőrözik.

A brit felderítőgép az angliai RAF Waddington légibázisról szállt fel. Hollandia, Németország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia felett átrepülve érte el a Fekete-tenger légterét, ahol elhaladt a Krím-félsziget mellett.

Az amerikai gép a szicíliai Sigonella légibázisról indult, majd Görögország, Bulgária és Románia irányából érkezett a Fekete-tenger fölé. A térségben a Krím és Novorosszijszk közelében járőrözik.

A gépek feladata sosem publikus, de

A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ FELDERÍTŐGÉPEK JELLEMZŐEN AZ OROSZ VÉDELMI RENDSZEREKET PÁSZTÁZZÁK VÉGIG, MAJD A MEGSZERZETT HÍRSZERZÉSI ADATOKAT A NATO ÁTADJA AZ UKRÁN HADSEREGNEK.

Az ukrán haderő ilyen információk birtokában jellemzően átfogó támadásokat hajt végre az orosz állások ellen, nagy hatótávolságú rakétarendszerek és drónok használatával.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images