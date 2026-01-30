Rejtélyes radioaktív szemcséket mutattak ki az orosz határ közelében – A hatóságok sem értik, mi történhetett

A koncentráció nagyon alacsony volt, és nem jelentett veszélyt a lakosságra vagy a környezetre

– írta közleményében a finn Sugárzás- és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK)

A hatóság közlése szerint a kimutatott radioaktív anyagok nem a finn atomerőművekből származnak, ugyanakkor a pontos forrást nem sikerült beazonosítani.

A STUK hozzátette, hogy az ilyen esetekben gyakran nem derül ki, honnan kerülnek a szennyező anyagok a levegőbe. Finnországban, Svédországban, Oroszországban és a tágabb régióban számos atomerőmű működik, így több lehetséges eredet is szóba jöhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images