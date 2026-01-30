  • Megjelenítés
Rejtélyes üzenetet küldött Donald Trump a
Globál

Rejtélyes üzenetet küldött Donald Trump a "különleges" partnerének: még megbánhatja, amit tett?

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök "veszélyesnek" nevezte, hogy az Egyesült Királyság szorosabbra fűzi a gazdasági kapcsolatait Kínával - számolt be a Guardian.

Nos, ez rendkívül veszélyes számukra

- nyilatkozott az amerikai elnök a két ország közeledéséről.

Trump megjegyzései néhány órával azután hangzottak el, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kínai látogatásán dicsérte a két ország közötti gazdasági együttműködést.

Starmer nyolc év után az első brit kormányfő, aki Pekingbe látogatott.

A háromórás tárgyalássorozaton Hszi Csin-ping kínai elnökkel javuló piaci hozzáférésről, alacsonyabb vámokról és új befektetési megállapodásokról állapodtak meg.

Trump bírálatára reagálva Starmer úgy fogalmazott, nem tartja bölcs dolognak, ha az Egyesült Királyság homokba dugja a fejét. Rámutatott, hogy Kína a világ második legnagyobb gazdasága, Hongkonggal együtt pedig a harmadik legnagyobb brit kereskedelmi partner. A munkáspárti kormányfő ma bejelentette: Kína feloldotta azokat a szankciókat, amelyeket brit alsó- és felsőházi politikusokra vetett ki.

Chris Bryant brit kereskedelmi miniszter egyenesen tévedésnek minősítette az amerikai elnök szavait. Hozzátette, hogy Trump maga is a barátjának nevezi Hszit, és várhatóan áprilisban ő maga is Kínába látogat.

Starmer a pekingi tárgyalások után úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Királyság és Kína viszonya jó, és erős alapokon nyugszik.

A Kínai-Brit Kereskedelmi Kamara elnöke, Chris Torrens szintén sikeresnek értékelte a látogatást.

A brit kormányfő Pekingből Sanghajba, majd Tokióba utazott tovább, ahol Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel találkozott.

Az elmúlt hetekben több nyugati vezető is Pekingbe látogatott, hogy erősítse kapcsolatait a világ második legnagyobb gazdaságával, és feltehetően ellensúlyozza az amerikai elnök lépései miatti kiszámíthatatlanságot.

Trump a héten Kanadát vámokkal fenyegette meg a Mark Carney kanadai miniszterelnök pekingi látogatása során kötött megállapodások miatt.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter kétségeit fejezte ki Starmer törekvéseinek sikerét illetően, mondván, a kínaiak rendkívül nehéz tárgyalópartnerek, ha exportról van szó. Ugyanakkor hozzátette, valószínűtlennek tartja, hogy Trump vámokkal fenyegetné meg a briteket – hacsak a brit miniszterelnök nem lép valamit az Egyesült Államokkal szemben, amellyel aláásná a két nemzet közötti "különleges kapcsolatot".

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Neil Hall

